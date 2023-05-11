Объектом предлагаемого исследования является функционирование зрелищных форм в культуре двух последних столетий. Современная культура насыщена зрелищами. Некоторые из них имеют изобразительную природу. Расширение изображений обязано тем мощным технологиям, которые со времени изобретения фотографии способствуют нарастанию этой тенденции. Возможности техники привели к тому, что функционирование зрелищ и изображений выходит за границы того, что обычно называют культурой. Поэтому возникает необходимость осознать последствия нарастания этой тенденции и, в частности, проследить этот процесс на протяжении последних столетий. Это особенно важно именно сегодня, поскольку очевидно, что возникновение и распространение интернета представляет новый революционный скачок в этой области, который позволяет вернуться к истории и понять зрелищную и визуальную культуру как предысторию и историю виртуальной реальности. Мир зрелищ весьма разнообразен и не сводится исключительно к цирку, театру, кино и телевидению. Художественные формы зрелищ — лишь часть зрелищной сферы, выходящей за границы мира искусства в нехудожественные сферы. Видимо, как сложно провести границу между театральным и нетеатральным, на что обратил внимание еще Н. Евреинов, так сложно ее провести между зрелищным и незрелищным. Здесь следует иметь в виду не только мир зрелищ, но и сам социум, который иногда осмысляется с помощью театральной терминологии.

Социум существует в трех своих проявлениях - на уровне государственной, общественной и частной, или приватной жизни. Разделение этих трех форм, разумеется, весьма условно. Его трудно фиксировать в тех культурах, в которых между этими формами существует гармония . Каждое из этих трех проявлений социума может получить выражение в зрелищных формах. Так, государственная жизнь предстает в военных смотрах, парадах, празднованиях по случаю значимых с точ ки зрения государства событий. Общественная жизнь может проя вляться в манифестациях, демонстрациях, митингах и происходящих на площади разнообразных массовых акциях. Что касается приватной жизни, то в иные эпохи она расширяется и может предстать оппозицией по отношению как к государственной, так и к общественной жизни. Если государственная и общественная жизнь предстают в подчеркнуто массовых формах, то приватная жизнь исключает массу. Тем не менее и она манифестирует себя , прибегая к зрелищам. Например, дворяне организовывали в своих усадьбах театральные представления и создавали театры.

Здесь следовало бы еще добавить, что в истории можно проследить меняющиеся отношения между этими тремя формами жизни. В основе этих изменений оказывается статус личности , отношение к ней. Этот статус изменяется. Например, если в социуме доминирует приватная жизнь, то и отношение к остальным проявлениям и государственной, и общественной жизни определяется ценностями приватной жизни. Эти трансформации не являются нейтральными по отношению к миру зрелищ. Так, приватная жизнь как доминанта обязывает давать в искусстве интерпретацию событий, значимых для государственной жизни. В этой интерпретации главным будет личностное начало. Примером может служить роман Л . Толстого «Война и мир».

Николай Хренов - Новая визуальность как проблема культуры

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 416 с. (Серия «Humanitas»)

Николай Хренов - Новая визуальность как проблема культуры – Содержание

Введение. От искусствоведческого исследования зрелищных и визуальных форм к их культурологическому исследованию

Раздел 1. Кризис созерцания в традиционных визуальных видах искусства как следствие переходности в истории культуры

Глава 1. История трансформации эстетического и художественного опыта в границах становления индустриального общества

Гава 2. Газета вместо молитвы. Трансформация восприятия эстетических и художественных феноменов в эпоху смесительного упрощения культуры

Глава 3. Кризис созерцания в процессах эстетической и художественной коммуникации: американский вариант

Глава 4. Кризис созерцания в процессах эстетической и художественной коммуникации: российский вариант

Глава 5. В поисках восстановления утрачиваемого созерцания в процессе коммуникации с эстетическим объектом. Философия А. Шопенгауэра как взрыв индустриального гипноза. Дефицит созерцания в западной культуре и Восток как способ его компенсации

Глава 6. Вакханалия утилитаризма как следствие протестантской этики. Культивирование эстетических ценностей и их компенсаторный смысл. Кант: эстетика как выражение бунта творца модерна против провозглашаемых модерном ценностей

Раздел 2. От тактильно-осязательных систем видения к оптическим системам видения. Нарушение этой логики как следствие вторжения в культуру новой визуальности

Глава 7. Принцип монтажа как культурологический феномен. Монтаж как организующий фактор мозаичной культуры в кинематографической фазе в истории визуальной культуры

Глава 8. Искусство как сфера экспериментов в организации мозаичных повествовательных структур. Столкновение принципа сюжетности и принципа программности. Монтаж и актуализируемая в художественном авангарде его архетипическая форма

Глава 9. Изобразительная культура в ее традиционных формах в эпоху вторжения в культуру изображений, возможных на технологической основе. Феномен регресса в функционировании изображений. От оптических способов видения к тактильно-осязательной системе видения

Глава 10. Визуальная культура в ее традиционных и новых формах как проблема истории культуры

Глава 11. Визуальность в ее традиционных формах как предыстория визуальности нового типа

Раздел 3. От линейной логики в истории визуальности к циклической логике

Глава 12. Новая визуальная культура в контексте истории культуры как циклической истории

Глава 13. Становление визуальности нового типа с точки зрения философии. От последовательного развертывания разных фаз в становлении Духа к их одновременности

Глава 14. Революция в традиционных формах визуальности: от предметно-чувственной к беспредметной реальности: В. Кандинский и С. Эйзенштейн

Глава 15. Беспредметная реальность как сверхчувственная реальность: авангард в изобразительном искусстве как свидетельство становления культуры идеационального типа

Глава 16. Трансформация изображений в ситуации перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации

Раздел 4. Виртуальная реальность в кинематографической фазе своей истории

Глава 17. Виртуальная реальность в художественных и нехудожественных проявлениях: ее предыстория и история

Глава 18. Мифологические подтексты коммуникации на основе органопроекции. Кино и миф. Рецепция кино в городской культуре России начала XX века

Глава 19. Кино и город: фольклорный образ праздничного разгула в ранней кинематографической рецепции. Публика кино в ее отношении к городской массе рубежа XIX—XX веков

Глава 20. Кино как интертекст: от мифа города как праздничного разгула к апокалиптическим образам. Миф кино как слагаемое мифа города. Город как джунгли. Регресс в авантюрный дискурс

Глава 21. История образов в формах кинематографа: исторические лица как новые «культурные герои»

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова