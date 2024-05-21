Философия истории философии - Сборник научных статей

Предлагаемое издание подготовлено совместно учеными Московского и Санкт-Петербургского университетов, известными исследователями в области методологии историко-философского исследования и концептуального анализа национальных парадигм в западноевропейской и отечественной философской мысли. Ученых двух столичных университетов связывает многолетняя практика совместной творческой работы, плодотворное общение, в котором проявляется специфика универсальной парадигмы историко-философского анализа, обусловленной особым подходом к изучению генезиса и развития философских идей, учету влияния психологического контекста творчества философа на его концепцию. Можно назвать это жизненным миром философа, воздействующим прямо или косвенно на теоретические результаты его работы. Перед ответственными редакторами сборника стояла задача суммировать историко-философские исследования в нашей стране и за рубежом. Философия истории философии включает различные исследовательские темы: методология и аксиология историко-философского знания, универсальные и наци- опальные особенности историко-философской науки, ее теоретические и социокультурные предпосылки и др. Основные разделы сборника отражают тематическое своеобразие и концептуальный взгляд на современное состояние историко-философской науки. На повестке дня в гуманитарных науках стоит вопрос о выработке новой методологии историко-философского знания, рассматриваемого во взаимодействии с иными социокультурными феноменами. Материал сборника актуален, позволит по-новому определить приемлемый для современного состояния историко-философского знания баланс методологических положений и мировоззренческих принципов.

Первый раздел посвящен теоретико-методологическим вопросам истории философии и культуры. Хотя в научной литературе уже давно говорят о единстве истории философии и истории культуры, специальных работ, посвященных описанию и раскрытию методологических проблем в этой области, еще не было.

В сборнике ставится задача историософского и историологического обоснования единства истории философии и истории культуры. В статьях данного раздела, в частности, анализируются «толерантность справа»: концепты и практики (В. Ю. Быстров, С. И. Дудник, В. Μ. Камнев), топология и геофилософия исторической мысли (Б. В. Марков), изменчивость бытия истории философии (А. В. Перцев), программирующая роль культуры: универсальная модель цивилизационного развития В. С. Степина (А. Н. Данилов).

Во втором разделе рассматриваются актуальные парадигмы западноевропейской мысли, представлены исследования национальных традиций в истории западной мысли и науки. Авторы раскрывают «движущие механизмы» англосаксонской, французской, немецкой, испанской философии и науки, выявляя их национальные особенности, условия возникновения, творческое взаимодействие с соседними региональными парадигмами и областями знания. В этой связи исследуются темы: Фридрих Beликий и философия французского Просвещения (А. А. Кротов), «жизненный мир» как характеристика философского восприятия бытия у Ю. Хабермаса (В. В. Миронов), «философия откровения» и проблематика культуры (Д. А. Лунгина). Предметом углубленного исследования являются и другие проблемы истории западноевропейской философии.

В третьем разделе анализируется проблематика универсального и национального в русской философии. Очевидно, что многие аспекты нынешнего существования национальных традиций науки и мысли обусловливаются их историческим развитием. Данный раздел начинается с публикаций, в которых дается целостная картина определенного периода русской мысли. Это статьи С. И. Дудника, И. Д. Осипова, В. В. Ванчугова, в последующем проводится концептуальный анализ таких направлений русской мысли, как этическая школа (Т. Ю. Барташевич и Е. А. Овчинникова), философско-педагогическая мысль (Л. Е. Шапошников), евразийство (Н. В. Кузнецов, А. Μ. Соколов). В статьях А. П. Беседина, О. Д. Мачкариной, Д.Е Миронова, Е. О. Розовой рассматриваются отдельные персоналии русской философии. В издании представлены публикации не только по методологии историко-философского познания, но и по методике преподавания истории философии как учебной дисциплины. Нынешняя цифровая эпоха требует новых подходов к преподаванию, в том числе изучения истории философии. Статья А. Н. Муравьева посвящена научно-образовательному потенциалу истории философии как академической дисциплины и раскрывает методическую специфику ее преподавания.

В заключение заметим, что содержание статей, разумеется, не исчерпывает всего многообразия исследуемых проблем. Для истории философии наиболее важными являются проблема разработки целостной концепции истории философии и определения форм историко-философского знания. Дискуссионным является вопрос о соотношении истории философии и актуальной философии, преемственности истории философии, соотношения философских текстов и их историко-философской интерпретации, универсального и национального в истории философии. Вот далеко не исчерпывающий перечень тем и проблем, которые требуют дальнейшего углубленного и всестороннего изучения.

Философия истории философии - Сборник научных статей

Отв. ред. С. И. Дудник, А. А. Кротов, В. В. Миронов, И. Д. Осипов. — СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2020. — 496 с.

ISBN 978-5-288-05998-8

Философия истории философии - Сборник научных статей – Содержание

Предисловие

Раздел 1. Методология истории философии и культуры

Быстров В. Ю., Дудник С. И., Камнев В. Μ. «Толерантность справа»: концепты и практики

Газимагомедов Г. Г., Стребков А. И. Возвращение к старым, но все еще сохраняющим важность категориям: власть и класс

Данилов А. Н. Программирующая роль культуры: универсальная модель цивилизационного развития В. С. Степина

Марков Б. В. Топология и геофилософия истории мысли

Муравьев А. Н. О научно-образовательном потенциале истории философии как академической дисциплины

Перцев А. В. Изменчивость бытия истории философии

Крюкова К. В., Соколов Е. Г. Философия здесь

Раздел 2. Концептуальные парадигмы западноевропейской философии

Васильева Μ. Ю. Учение И. Канта и А. Шопенгауэра о характере

Держивицкий Е. В., Ларионов И. Ю. Философия добродетели Цицерона в конфликте права и морали

Кедрова Μ. О. Герберт Рид о роли искусства в становлении человеческого сознания

Кротов А. А. Фридрих Великий и философия французского Просвещения

Levit G. S.> Hossfeld U., Lvov A. A. Shaping German Evolutionary Biology: A Case Study of the Metaparadigm Hypothesis

Лунгина Д. А. «Философия откровения» и проблемы прагматики культуры

Миронов В. В. «Жизненный мир» как характеристика философского восприятия бытия у Ю. Хабермаса

Погоняйло А. Г. Философия в контексте: уроки «национального» (о концепции «испанскости» в испанской философии прошлого века)

Раздел 3. Универсальное и национальное в русской философии

Дудник С. И., Осипов И. Д. Философия образования в эпоху петровских реформ

Барташевич Т. Ю., Овчинникова Е. А. Русская «образованность» и «общественность». Интеллектуальное пространство этической мысли конца XIX — начала XX в

Беседин А. П. Неклассический компатибилизм Н. А. Зверева

Ванчугов В. В. Из истории философии в России XIX в.: в поисках национальной философии и ее характерных представителей

Мачкарина О.Д. Формирование культуры философствования в Киевской духовной академии: вклад Ивана Михайловича Скворцова

Миронов Д. Г. Учение Π. Е. Астафьева о свободе воли

Розова Е. О. Концепция культуры И. Μ. Гревса

Соколов А. Μ., Кузнецов Н. В. Идейные истоки и цивилизационные перспективы историософии евразийства

Шапошников Л. Е. Соотношение универсального и национального в истории отечественной философско-педагогической мысли (избранные персоналии)

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