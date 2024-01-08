Социальная философия является частью философии вообще, которая возникла в античную эпоху (VI век до нашей эры). Уже в трудах античных философов в той или иной степени затрагиваются разные проблемы обществознания. Так, Платон (427—347 до н.э.), пожалуй, является первым философом, давшим широкую панораму социальной структуры общества, форм государственного правления и нравственных отношений, складывающихся между людьми в процессе их совместной жизни, а также вопросов о справедливости. Платон размышляет о том, что такое справедливость, как ее характеризовать. Следует ли подразумевать под справедливостью честность? Является ли одно и то же действие в некоторых случаях справедливым, а в других несправедливым? Платон полагает, что простой ответ на эти вопросы не приведет к выяснению сущности справедливости. Тем не менее он утверждает, что справедливость можно рассматривать как воздаяние должного каждому, никому не причиняя вреда.

В социальной философии Платона основное место занимает идеальное государство. В таком государстве все слои общества чувствуют себя счастливыми. В нем царствует справедливость, тогда как в неидеальном государстве доминирует несправедливость. Великий философ убежден в том, что богатство и бедность портят людей. «Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая, кроме новшеств — к низостям и злодеяниям».

В идеальном государстве существенное значение имеет правильное воспитание людей. По мнению Платона, есть два вида воспитания: мусическое и гимнастическое. Мусическое воспитание — это воспитание для души, а гимнастическое — для тела. Мусическое воспитание включает в себя поэзию, музыку, мифы, моральные нормы и принципы. Надо оберегать государство, не нарушать заведенные в нем порядки и законы, несоблюдение которых приводит к разрушению нравов, что в конечном итоге наносит огромный вред государству. Дети должны получать хорошее воспитание, уважать старших, уступать им место, вставать в их присутствии.

Гобозов И.А. - Социальная философия - Учебник для вузов

2-е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 352 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3252-1

Гобозов И.А. - Социальная философия – Содержание

Предисловие

Глава I. Предмет социальной философии

§ 1. Социальная философия — наука об обществе

§ 2. Функции социальной философии

§ 3. Место социальной философии в системе обществознания

Глава II. Общество — целостное социальное образование

§ 1. Общество — качественно новое образование

§ 2. Общественные отношения

§ 3. Общество и его законы

Глава III. Социальная структура общества

§ 1. Социальные классы

§ 2. Социальная стратификация

Глава IV. Социальный детерминизм

§ 1. Географический детерминизм

§ 2. Идеалистический детерминизм

§ 3. Материалистический детерминизм

§ 4. Теория факторов и технологический детерминизм

§ 5. Детерминанты и доминанты

Глава V. Типология общества

§ 1. К истории типологии общества

§ 2. Формационная типология

§ 3. Цивилизационная типология

§ 4. Миросистемная типология

Глава VI. Единство и многообразие человечества

§ 1. Основы единства человечества

§ 2. Многообразие человечества

Глава VII. Социальное пространство и социальное время

§ 1. Социальное пространство

§ 2. Социальное пространство современного мира

§ 3. Социальное время

§ 4. Время и историческая эпоха

Глава VIII. Общественный прогресс

§ 1. Общая характеристика общественного прогресса

§ 2. Критерий общественного прогресса

§ 3. Современные интерпретации общественного прогресса

Глава IХ. Пути общественного развития

§ 1. Эволюционный путь

§ 2. Революционный путь

§ 3. Проблема выбора путей общественного развития

Глава Х. Субъекты истории

§ 1. Понятия «этнос», «народ», «нация»

§ 2. Великие личности в истории

§ 3. Харизматический лидер

Глава ХI. Проблема человека в социальной философии

§ 1. Индивид. Человек. Личность

§ 2. Человек. Свобода. Ответственность

§ 3. Гуманизм и человек

Глава ХII. Социально-философские проблемы политики

§ 1. Общая характеристика политики

§ 2. Государство — ядро политической организации

§ 3. Политика и мораль

§ 4. Война и политика

Глава ХIII. Гражданское общество

§ 1. Проблема гражданского общества в истории социальной философии

§ 2. Сущностные черты гражданского общества

Глава ХIV. Социально-философский анализ глобализации

§ 1. Рост интеграционных процессов в современную эпоху

§ 2. Противоречивый характер глобализации

Глава ХV. Духовное бытие общества

§ 1. Духовное производство

§ 2. Духовная культура

§ 3. Общественное сознание

Глава ХVI. Социальная философия и постмодернизм