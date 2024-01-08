Гобозов - Социальная философия
Социальная философия является частью философии вообще, которая возникла в античную эпоху (VI век до нашей эры). Уже в трудах античных философов в той или иной степени затрагиваются разные проблемы обществознания. Так, Платон (427—347 до н.э.), пожалуй, является первым философом, давшим широкую панораму социальной структуры общества, форм государственного правления и нравственных отношений, складывающихся между людьми в процессе их совместной жизни, а также вопросов о справедливости. Платон размышляет о том, что такое справедливость, как ее характеризовать. Следует ли подразумевать под справедливостью честность? Является ли одно и то же действие в некоторых случаях справедливым, а в других несправедливым? Платон полагает, что простой ответ на эти вопросы не приведет к выяснению сущности справедливости. Тем не менее он утверждает, что справедливость можно рассматривать как воздаяние должного каждому, никому не причиняя вреда.
В социальной философии Платона основное место занимает идеальное государство. В таком государстве все слои общества чувствуют себя счастливыми. В нем царствует справедливость, тогда как в неидеальном государстве доминирует несправедливость. Великий философ убежден в том, что богатство и бедность портят людей. «Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая, кроме новшеств — к низостям и злодеяниям».
В идеальном государстве существенное значение имеет правильное воспитание людей. По мнению Платона, есть два вида воспитания: мусическое и гимнастическое. Мусическое воспитание — это воспитание для души, а гимнастическое — для тела. Мусическое воспитание включает в себя поэзию, музыку, мифы, моральные нормы и принципы. Надо оберегать государство, не нарушать заведенные в нем порядки и законы, несоблюдение которых приводит к разрушению нравов, что в конечном итоге наносит огромный вред государству. Дети должны получать хорошее воспитание, уважать старших, уступать им место, вставать в их присутствии.
Гобозов И.А. - Социальная философия - Учебник для вузов
2-е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 352 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3252-1
Гобозов И.А. - Социальная философия – Содержание
Предисловие
Глава I. Предмет социальной философии
§ 1. Социальная философия — наука об обществе
§ 2. Функции социальной философии
§ 3. Место социальной философии в системе обществознания
Глава II. Общество — целостное социальное образование
§ 1. Общество — качественно новое образование
§ 2. Общественные отношения
§ 3. Общество и его законы
Глава III. Социальная структура общества
§ 1. Социальные классы
§ 2. Социальная стратификация
Глава IV. Социальный детерминизм
§ 1. Географический детерминизм
§ 2. Идеалистический детерминизм
§ 3. Материалистический детерминизм
§ 4. Теория факторов и технологический детерминизм
§ 5. Детерминанты и доминанты
Глава V. Типология общества
§ 1. К истории типологии общества
§ 2. Формационная типология
§ 3. Цивилизационная типология
§ 4. Миросистемная типология
Глава VI. Единство и многообразие человечества
§ 1. Основы единства человечества
§ 2. Многообразие человечества
Глава VII. Социальное пространство и социальное время
§ 1. Социальное пространство
§ 2. Социальное пространство современного мира
§ 3. Социальное время
§ 4. Время и историческая эпоха
Глава VIII. Общественный прогресс
§ 1. Общая характеристика общественного прогресса
§ 2. Критерий общественного прогресса
§ 3. Современные интерпретации общественного прогресса
Глава IХ. Пути общественного развития
§ 1. Эволюционный путь
§ 2. Революционный путь
§ 3. Проблема выбора путей общественного развития
Глава Х. Субъекты истории
§ 1. Понятия «этнос», «народ», «нация»
§ 2. Великие личности в истории
§ 3. Харизматический лидер
Глава ХI. Проблема человека в социальной философии
§ 1. Индивид. Человек. Личность
§ 2. Человек. Свобода. Ответственность
§ 3. Гуманизм и человек
Глава ХII. Социально-философские проблемы политики
§ 1. Общая характеристика политики
§ 2. Государство — ядро политической организации
§ 3. Политика и мораль
§ 4. Война и политика
Глава ХIII. Гражданское общество
§ 1. Проблема гражданского общества в истории социальной философии
§ 2. Сущностные черты гражданского общества
Глава ХIV. Социально-философский анализ глобализации
§ 1. Рост интеграционных процессов в современную эпоху
§ 2. Противоречивый характер глобализации
Глава ХV. Духовное бытие общества
§ 1. Духовное производство
§ 2. Духовная культура
§ 3. Общественное сознание
Глава ХVI. Социальная философия и постмодернизм
§ 1. Истоки возникновения постмодернизма
§ 2. Постмодернизм и социальное познание
No comments yet. Be the first!