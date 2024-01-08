Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гобозов - Социальная философия

Гобозов И.А. - Социальная философия - Учебник для вузов
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Социальная философия является частью философии вообще, которая возникла в античную эпоху (VI век до нашей эры). Уже в трудах античных философов в той или иной степени затрагиваются разные проблемы обществознания. Так, Платон (427—347 до н.э.), пожалуй, является первым философом, давшим широкую панораму социальной структуры общества, форм государственного правления и нравственных отношений, складывающихся между людьми в процессе их совместной жизни, а также вопросов о справедливости. Платон размышляет о том, что такое справедливость, как ее характеризовать. Следует ли подразумевать под справедливостью честность? Является ли одно и то же действие в некоторых случаях справедливым, а в других несправедливым? Платон полагает, что простой ответ на эти вопросы не приведет к выяснению сущности справедливости. Тем не менее он утверждает, что справедливость можно рассматривать как воздаяние должного каждому, никому не причиняя вреда.

В социальной философии Платона основное место занимает идеальное государство. В таком государстве все слои общества чувствуют себя счастливыми. В нем царствует справедливость, тогда как в неидеальном государстве доминирует несправедливость. Великий философ убежден в том, что богатство и бедность портят людей. «Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая, кроме новшеств — к низостям и злодеяниям».

В идеальном государстве существенное значение имеет правильное воспитание людей. По мнению Платона, есть два вида воспитания: мусическое и гимнастическое. Мусическое воспитание — это воспитание для души, а гимнастическое — для тела. Мусическое воспитание включает в себя поэзию, музыку, мифы, моральные нормы и принципы. Надо оберегать государство, не нарушать заведенные в нем порядки и законы, несоблюдение которых приводит к разрушению нравов, что в конечном итоге наносит огромный вред государству. Дети должны получать хорошее воспитание, уважать старших, уступать им место, вставать в их присутствии.

Гобозов И.А. - Социальная философия - Учебник для вузов

2-е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 352 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3252-1

Гобозов И.А. - Социальная философия – Содержание

Предисловие

Глава I. Предмет социальной философии

  • § 1. Социальная философия — наука об обществе

  • § 2. Функции социальной философии

  • § 3. Место социальной философии в системе обществознания

Глава II. Общество — целостное социальное образование

  • § 1. Общество — качественно новое образование

  • § 2. Общественные отношения

  • § 3. Общество и его законы

Глава III. Социальная структура общества

  • § 1. Социальные классы

  • § 2. Социальная стратификация

Глава IV. Социальный детерминизм

  • § 1. Географический детерминизм

  • § 2. Идеалистический детерминизм

  • § 3. Материалистический детерминизм

  • § 4. Теория факторов и технологический детерминизм

  • § 5. Детерминанты и доминанты

Глава V. Типология общества

  • § 1. К истории типологии общества

  • § 2. Формационная типология

  • § 3. Цивилизационная типология

  • § 4. Миросистемная типология

Глава VI. Единство и многообразие человечества

  • § 1. Основы единства человечества

  • § 2. Многообразие человечества

Глава VII. Социальное пространство и социальное время

  • § 1. Социальное пространство

  • § 2. Социальное пространство современного мира

  • § 3. Социальное время

  • § 4. Время и историческая эпоха

Глава VIII. Общественный прогресс

  • § 1. Общая характеристика общественного прогресса

  • § 2. Критерий общественного прогресса

  • § 3. Современные интерпретации общественного прогресса

Глава IХ. Пути общественного развития

  • § 1. Эволюционный путь

  • § 2. Революционный путь

  • § 3. Проблема выбора путей общественного развития

Глава Х. Субъекты истории

  • § 1. Понятия «этнос», «народ», «нация»

  • § 2. Великие личности в истории

  • § 3. Харизматический лидер

Глава ХI. Проблема человека в социальной философии

  • § 1. Индивид. Человек. Личность

  • § 2. Человек. Свобода. Ответственность

  • § 3. Гуманизм и человек

Глава ХII. Социально-философские проблемы политики

  • § 1. Общая характеристика политики

  • § 2. Государство — ядро политической организации

  • § 3. Политика и мораль

  • § 4. Война и политика

Глава ХIII. Гражданское общество

  • § 1. Проблема гражданского общества в истории социальной философии

  • § 2. Сущностные черты гражданского общества

Глава ХIV. Социально-философский анализ глобализации

  • § 1. Рост интеграционных процессов в современную эпоху

  • § 2. Противоречивый характер глобализации

Глава ХV. Духовное бытие общества

  • § 1. Духовное производство

  • § 2. Духовная культура

  • § 3. Общественное сознание

Глава ХVI. Социальная философия и постмодернизм

  • § 1. Истоки возникновения постмодернизма

  • § 2. Постмодернизм и социальное познание

Views 388
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books