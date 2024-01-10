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Демидов - Логика

Демидов И. В. – Логика - Учебник для бакалавров
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy

Экономика по своей сути максимально рациональное и организованное взаимодействие различных субъектов по созданию, хранению, распределению и потреблению материальных благ. Экономика осмысливается, изучается и используется людьми в самых различных аспектах и целях. Экономическая наука охватывает лишь некоторые, хотя и существенные стороны функционирования экономики. Она постоянно меняет содержание, приоритеты, ориентации. Формальная логика имеет свой аспект в отражении экономической практической деятельности людей и их мышления. Не случайно английский экономист Дж. Кейнс писал: “Экономическая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, принимаемых непосредственно в экономической политике. Она является скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к правильным заключениям”.

Современный экономист должен научиться правильно оперировать экономическими понятиями, применять экономическую теорию как метод познания и практических действий. Особая роль в этом процессе принадлежит логике. Авторитетный американский экономист Й. Шумпетер обоснованно отмечал логическое невежество предшествующих экономистов: “... Они избегали логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике”. Логика, по его мнению, еще не стала нормой понимания реальности, в том числе и экономики. Необходимость применения логики в процессе изучения экономики осознана давно, но далеко не полностью реализована.

В условиях становления рыночных отношений значимость логического знания повышается. Это обусловлено тем, что в рыночных процессах отсутствует достоверная однозначная информация, что делает поведение субъектов экономики многовариантным, причем каждый из вариантов реализуется с той или иной степенью вероятности. Основное средство познания сложных и противоречивых процессов, происходящих в экономике, грамотной и компетентной организации производства, обмена, потребления — профессиональное мышление экономистов. В процессе познания не только дополняются и уточняются уже известные экономические знания, но и появляются принципиально новые. На основе полученных научных знаний вырабатывается верная экономическая политика государства. “Логика экономической политики, — писал видный нидерландский экономист Я. Тинберген, — в целом определяется содержанием и объемом соотношений между различными типами характеризующих ее переменных”. Поскольку экономическая теория и практика опираются на научное знание, позволяющее объяснять и прогнозировать экономические процессы, постольку необычайную значимость в экономическом мышлении приобретают рациональный стиль, правильная оформленность его содержания. Изучение логики способствует достижению этих целей.

Демидов И. В. – Логика - Учебник для бакалавров

10-е изд — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 346 с.

ISBN 978-5-394-04367-3

Демидов И. В. – Логика – Содержание

Введение

Глава 1. Логика как наука

  • § 1. Мышление как объект логики

  • § 2. Предмет науки логики

  • § 3. Роль формальной логики в формировании логической культуры экономиста

  • § 4. Основные этапы развития логики

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 2. Понятие

  • § 1. Понятие как форма мышления

  • § 2. Соотношение понятия и слова

  • § 3. Логическая структура понятия

  • § 4. Виды понятий

  • § 5. Логические отношения между понятиями

  • § 6. Логические операции с понятиями

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 3. Суждение

  • § 1. Общая характеристика суждения

  • § 2. Логическая структура суждения

  • § 3. Виды простых суждений

  • § 4. Модальность суждений: сущность и виды

  • § 5. Сложные суждения и их виды

  • § 6. Отношения между суждениями

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 4. Логика вопросов и ответов

  • § 1. Сущность и логическая структура вопроса

  • § 2. Виды вопросов

  • § 3. Логические правила постановки вопросов

  • § 4. Сущность и виды ответов

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 5. Дедуктивное умозаключение

  • § 1. Общая характеристика умозаключения

  • § 2. Непосредственные дедуктивные умозаключения

  • § 3. Опосредованные дедуктивные умозаключения

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 6. Индуктивное умозаключение

  • § 1. Виды индукции

  • § 2. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 7. Умозаключение по аналогии

  • § 1. Общая характеристика аналогии

  • § 2. Виды аналогии

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 8. Основные формально-логические законы

  • § 1. Понятие формально-логического закона

  • § 2. Закон тождества

  • § 3. Закон противоречия

  • § 4. Закон исключенного третьего

  • § 5. Закон достаточного основания

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 9. Гипотеза

  • § 1. Сущность и логическая структура гипотезы

  • § 2. Виды гипотез

  • § 3. Этапы разработки гипотезы

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Глава 10. Доказательство

  • § 1. Общая характеристика логического доказательства

  • § 2. Логическая структура доказательства

  • § 3. Виды доказательства

  • § 4. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении

  • Вопросы для повторения учебного материала

  • Упражнения для закрепления учебного материала

  • Тестовые задания

  • Занимательные логические задачи

Заключение

Ответы на тестовые задания

Ответы и решения

Словарь основных логических терминов

Views 508
Rating 5.0 / 5
Added 10.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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