Экономика по своей сути максимально рациональное и организованное взаимодействие различных субъектов по созданию, хранению, распределению и потреблению материальных благ. Экономика осмысливается, изучается и используется людьми в самых различных аспектах и целях. Экономическая наука охватывает лишь некоторые, хотя и существенные стороны функционирования экономики. Она постоянно меняет содержание, приоритеты, ориентации. Формальная логика имеет свой аспект в отражении экономической практической деятельности людей и их мышления. Не случайно английский экономист Дж. Кейнс писал: “Экономическая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, принимаемых непосредственно в экономической политике. Она является скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к правильным заключениям”.

Современный экономист должен научиться правильно оперировать экономическими понятиями, применять экономическую теорию как метод познания и практических действий. Особая роль в этом процессе принадлежит логике. Авторитетный американский экономист Й. Шумпетер обоснованно отмечал логическое невежество предшествующих экономистов: “... Они избегали логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике”. Логика, по его мнению, еще не стала нормой понимания реальности, в том числе и экономики. Необходимость применения логики в процессе изучения экономики осознана давно, но далеко не полностью реализована.

В условиях становления рыночных отношений значимость логического знания повышается. Это обусловлено тем, что в рыночных процессах отсутствует достоверная однозначная информация, что делает поведение субъектов экономики многовариантным, причем каждый из вариантов реализуется с той или иной степенью вероятности. Основное средство познания сложных и противоречивых процессов, происходящих в экономике, грамотной и компетентной организации производства, обмена, потребления — профессиональное мышление экономистов. В процессе познания не только дополняются и уточняются уже известные экономические знания, но и появляются принципиально новые. На основе полученных научных знаний вырабатывается верная экономическая политика государства. “Логика экономической политики, — писал видный нидерландский экономист Я. Тинберген, — в целом определяется содержанием и объемом соотношений между различными типами характеризующих ее переменных”. Поскольку экономическая теория и практика опираются на научное знание, позволяющее объяснять и прогнозировать экономические процессы, постольку необычайную значимость в экономическом мышлении приобретают рациональный стиль, правильная оформленность его содержания. Изучение логики способствует достижению этих целей.

Демидов И. В. – Логика - Учебник для бакалавров

10-е изд — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 346 с.

ISBN 978-5-394-04367-3

Демидов И. В. – Логика – Содержание

Введение

Глава 1. Логика как наука

§ 1. Мышление как объект логики

§ 2. Предмет науки логики

§ 3. Роль формальной логики в формировании логической культуры экономиста

§ 4. Основные этапы развития логики

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 2. Понятие

§ 1. Понятие как форма мышления

§ 2. Соотношение понятия и слова

§ 3. Логическая структура понятия

§ 4. Виды понятий

§ 5. Логические отношения между понятиями

§ 6. Логические операции с понятиями

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 3. Суждение

§ 1. Общая характеристика суждения

§ 2. Логическая структура суждения

§ 3. Виды простых суждений

§ 4. Модальность суждений: сущность и виды

§ 5. Сложные суждения и их виды

§ 6. Отношения между суждениями

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 4. Логика вопросов и ответов

§ 1. Сущность и логическая структура вопроса

§ 2. Виды вопросов

§ 3. Логические правила постановки вопросов

§ 4. Сущность и виды ответов

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 5. Дедуктивное умозаключение

§ 1. Общая характеристика умозаключения

§ 2. Непосредственные дедуктивные умозаключения

§ 3. Опосредованные дедуктивные умозаключения

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 6. Индуктивное умозаключение

§ 1. Виды индукции

§ 2. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 7. Умозаключение по аналогии

§ 1. Общая характеристика аналогии

§ 2. Виды аналогии

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 8. Основные формально-логические законы

§ 1. Понятие формально-логического закона

§ 2. Закон тождества

§ 3. Закон противоречия

§ 4. Закон исключенного третьего

§ 5. Закон достаточного основания

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 9. Гипотеза

§ 1. Сущность и логическая структура гипотезы

§ 2. Виды гипотез

§ 3. Этапы разработки гипотезы

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Глава 10. Доказательство

§ 1. Общая характеристика логического доказательства

§ 2. Логическая структура доказательства

§ 3. Виды доказательства

§ 4. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении

Вопросы для повторения учебного материала

Упражнения для закрепления учебного материала

Тестовые задания

Занимательные логические задачи

Заключение

Ответы на тестовые задания

Ответы и решения

Словарь основных логических терминов