Демидов - Логика
Экономика по своей сути максимально рациональное и организованное взаимодействие различных субъектов по созданию, хранению, распределению и потреблению материальных благ. Экономика осмысливается, изучается и используется людьми в самых различных аспектах и целях. Экономическая наука охватывает лишь некоторые, хотя и существенные стороны функционирования экономики. Она постоянно меняет содержание, приоритеты, ориентации. Формальная логика имеет свой аспект в отражении экономической практической деятельности людей и их мышления. Не случайно английский экономист Дж. Кейнс писал: “Экономическая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, принимаемых непосредственно в экономической политике. Она является скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к правильным заключениям”.
Современный экономист должен научиться правильно оперировать экономическими понятиями, применять экономическую теорию как метод познания и практических действий. Особая роль в этом процессе принадлежит логике. Авторитетный американский экономист Й. Шумпетер обоснованно отмечал логическое невежество предшествующих экономистов: “... Они избегали логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике”. Логика, по его мнению, еще не стала нормой понимания реальности, в том числе и экономики. Необходимость применения логики в процессе изучения экономики осознана давно, но далеко не полностью реализована.
В условиях становления рыночных отношений значимость логического знания повышается. Это обусловлено тем, что в рыночных процессах отсутствует достоверная однозначная информация, что делает поведение субъектов экономики многовариантным, причем каждый из вариантов реализуется с той или иной степенью вероятности. Основное средство познания сложных и противоречивых процессов, происходящих в экономике, грамотной и компетентной организации производства, обмена, потребления — профессиональное мышление экономистов. В процессе познания не только дополняются и уточняются уже известные экономические знания, но и появляются принципиально новые. На основе полученных научных знаний вырабатывается верная экономическая политика государства. “Логика экономической политики, — писал видный нидерландский экономист Я. Тинберген, — в целом определяется содержанием и объемом соотношений между различными типами характеризующих ее переменных”. Поскольку экономическая теория и практика опираются на научное знание, позволяющее объяснять и прогнозировать экономические процессы, постольку необычайную значимость в экономическом мышлении приобретают рациональный стиль, правильная оформленность его содержания. Изучение логики способствует достижению этих целей.
Демидов И. В. – Логика - Учебник для бакалавров
10-е изд — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 346 с.
ISBN 978-5-394-04367-3
Демидов И. В. – Логика – Содержание
Введение
Глава 1. Логика как наука
§ 1. Мышление как объект логики
§ 2. Предмет науки логики
§ 3. Роль формальной логики в формировании логической культуры экономиста
§ 4. Основные этапы развития логики
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 2. Понятие
§ 1. Понятие как форма мышления
§ 2. Соотношение понятия и слова
§ 3. Логическая структура понятия
§ 4. Виды понятий
§ 5. Логические отношения между понятиями
§ 6. Логические операции с понятиями
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 3. Суждение
§ 1. Общая характеристика суждения
§ 2. Логическая структура суждения
§ 3. Виды простых суждений
§ 4. Модальность суждений: сущность и виды
§ 5. Сложные суждения и их виды
§ 6. Отношения между суждениями
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 4. Логика вопросов и ответов
§ 1. Сущность и логическая структура вопроса
§ 2. Виды вопросов
§ 3. Логические правила постановки вопросов
§ 4. Сущность и виды ответов
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 5. Дедуктивное умозаключение
§ 1. Общая характеристика умозаключения
§ 2. Непосредственные дедуктивные умозаключения
§ 3. Опосредованные дедуктивные умозаключения
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 6. Индуктивное умозаключение
§ 1. Виды индукции
§ 2. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 7. Умозаключение по аналогии
§ 1. Общая характеристика аналогии
§ 2. Виды аналогии
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 8. Основные формально-логические законы
§ 1. Понятие формально-логического закона
§ 2. Закон тождества
§ 3. Закон противоречия
§ 4. Закон исключенного третьего
§ 5. Закон достаточного основания
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 9. Гипотеза
§ 1. Сущность и логическая структура гипотезы
§ 2. Виды гипотез
§ 3. Этапы разработки гипотезы
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Глава 10. Доказательство
§ 1. Общая характеристика логического доказательства
§ 2. Логическая структура доказательства
§ 3. Виды доказательства
§ 4. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении
Вопросы для повторения учебного материала
Упражнения для закрепления учебного материала
Тестовые задания
Занимательные логические задачи
Заключение
Ответы на тестовые задания
Ответы и решения
Словарь основных логических терминов
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