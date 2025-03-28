Колесников - История философии до начала XX века

История философии является матрицей, на которой вырастает вся культура. Но вместе с изменением культуры, общества, человека, в особенности в переломные эпохи, меняется и философия. Существует мир, существует и мировая философия, ибо зародилась она в разных местах и имеет место различная философская рефлексия. Все дело в понимании этих концептуальных решений. Философия не может существовать без истории философии, вот почему так важно обстоятельное рассмотрение всех особенностей становления и развития философского знания в разных странах и регионах. История философии связана с личностью историка и с эпохой. Это симбиоз.

С другой стороны, мы должны фиксировать в настоящее время существенные изменения в историко-философском процессе. Классическая философия мыслила общество и человека в категориях бытия, сущности, закона, природы и разума. Предметом интереса современной философии становится трансгрессия как устремление за границы рациональности, как опыт существования в пограничных ситуациях и лиминальных состояниях. Основой становится не закон, а способы его срыва, не норма, а выход за ее пределы. Норма становится не запрещающей, а разрешающей. Так что девиантные и маргинальные формы социальной практики составляют проблемное поле тех философских дискурсов, которые и рефлексируются историей философии вместе с социальным критицизмом. История философии становится актуальной как система ценностей в современном индустриальном и постиндустриальном обществе, овеществляющем и порабощающем человека, но и способном бороться за свою суверенность.

В представлении истории философии, реализуемой в современном сообществе, характеризующемся наличием несовпадающих мировоззренческих парадигм, разнополярными идеологиями и ценностными установками на наследие прошлого, целесообразно применение социалъно-стратификационно го подхода. Он опирается на идеи и принципы общей концепции стратификации общества, определяющей, что у каждого класса, каждой страты есть порождаемый объективным неравенством людей собственный взгляд на мир, общество, т.е. существуют свои взгляд и идеология. Данный подход нацеливает на понимание закономерностей и механизмов, исторически обусловленных трактовок и оценок фактов историко-философского процесса преподавателями и учеными, принадлежащими к разным стратам и классам, на выявление и раскрытие роли идеологических детерминант становления и развития той или иной ветви философской мысли и практики образования.

С другой стороны, историк философии имеет перед собой текст, концепты мыслителей, которые он должен освоить и вставить в реляционные списки мыслителей. Это эмпирический материал, требующий обработки. Однако, как показал Деррида, слова текста — это препятствия, о которые понятия, закрепленные метафизикой, должны разбиться в ходе деконструкции. Смысл текста проявляется при активной интервенции в него. Трансдисциплинарность истории философии дает возможность работать «поверх» дисциплинарных разделений, использовать все методологические приемы. Особенно актуальными в данном случае становятся методы герменевтики.

А. С. Колесников - История философии до начала XX века - Учебник для вузов

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 282 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-18515-7

А. С. Колесников - История философии до начала XX века – Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

Часть I. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Глава 1. Философия Древней и средневековой Индии

Основные особенности индийской философии

Контакты с западной философией

Начальный период истории индийской философской мысли

Школы индийской философии

Школы буддизма

Философия современной Индии

Практикум

Глава 2. История китайской философии

Философские школы Древнего Китая

Китайская философия эпохи Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.)

Средневековая китайская философия

Распространение буддизма в Китае

Средневековый даосизм

Китайская философия XIX—XX веков

Практикум

Часть II. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 3. История античной философии

Космос и Логос в учении натурфилософов

Софистика: от «природы» к закону

Жизнь и учение Сократа. Принцип «Познай самого себя»

Мир «идей» в философии Платона

Природа и общество в учении Аристотеля

Культура эллинизма: образ мудреца и этика жизни (школа Эпикура и скептицизм)

Древнеримская философия: «любовь к судьбе» (стоицизм). Неоплатонизм и закат античной традиции мысли

Практикум

Глава 4. Средневековая форма философствования

Основные этапы истории средневековой мысли

Практикум

Глава 5. Арабо-мусульманская философия: классическая и современная

Природа и происхождение исламской философии

Фалсафа и хикма

Философия восточного перипатетизма

Ал-Фараби и развитие античной философской традиции

Пионеры восточного перипатетизма в мусульманской Испании и Северной Африке

Суфизм — философия в рамках мистицизма

Классическая арабо-мусульманская философия в зеркале западноевропейской схоластики

Мусульманская философия и наука

Современная арабо-мусульманская философия

Персидский подход к философии

Современные тенденции

Практикум

Глава 6. Философия Возрождения

Практикум

Глава 7. Философия Нового времени и Просвещения

Практикум

Глава 8. Немецкая классическая философия

Практикум

Глава 9. Карл Маркс и марксизм

Источники марксизма

Генезис философских идей Маркса

Практикум

Глава 10. Философия позитивизма

Первый позитивизм. Французский позитивизм

Английский позитивизм

Второй позитивизм. Эмпириокритицизм

Практикум

Глава 11. Постклассическая философия XIX века

Философская мысль в культуре XIX века

Практикум

Глава 12. Русская философская мысль

Практикум