Колесников - История философии - XX век — начало XXI века

Возникновение прагматизма было обусловлено интеллектуальной ситуацией, в которой пребывала американская культура во второй половине XIX в. Одним из влиятельнейших философских течений в англоязычных странах того времени был абсолютный идеализм, представители которого — Т. Грин, Ф. Брэдли, Дж. Мак-Таггарт и Б. Бозанкет в Англии и Дж. Ройс в США — выдвинули, следуя за Гегелем, в качестве главного своего принципа идею о примате целого над частью: согласно ведущему американскому представителю неогегельянства Джосайе Ройсу, человек имеет ценность только как часть сообщества — целостности, от которой зависит и внешнее поведение индивида, и его желания и стремления, и его мировоззрение. Так как цель существования человека задается ему тем целым, в которое он входит как один из элементов, то существовать поистине он может лишь тогда, когда его жизнь посвящена реализации идеалов целого. Существовать — значит осуществлять в своем конечном, ограниченном бытии абсолютную и бесконечную цель. Следовательно, «воплощающий в себе всеобщий смысл абсолютной жизни универсум необходимым образом определяет, согласно рассуждениям Ройса, всю полноту реальности существования человека. Это существование представляется американскому философу в качестве индивидуального воплощения абсолютного смысла»1. Иными словами, вне социального целого человеческая жизнь как жизнь самостоятельного и самодостаточного индивида не только не имеет никакой ценности и смысла, но и вообще невозможна.

Принципиальная концептуальная трудность этой теории состоит в том, что базовым ее положением является постулат о существовании Абсолюта, обладающего волей и сознанием и способного ставить себе цели и прилагать усилия для их достижения, хотя в нашем человеческом опыте нет ничего, что прямо и непосредственно свидетельствовало бы о существовании такого рода объектов. Более того, в абсолютном идеализме этот объект вводится как не требующий доказательств и не подлежащий никакому сомнению. Другой трудностью была проблема ценностного характера: если индивид ценен только тогда, когда реализует волю целого, то это лишает его практически всякой свободы, так как вся свобода его ограничивается выбором тех или иных способов осуществления абсолютных целей, ставить же цели сам он не может. Абсолютный идеализм стал постепенно сдавать свои позиции как в Европе, так и в Америке по той причине, что социокультурная ситуация в странах Запада менялась и основные положения доктрины неогегельянства все менее и менее соответствовали ей.

Чарльз Сандерс Пирс

Пирс (1839—1914) наряду с Уильямом Джеймсом является «отцом-основателем» философии прагматизма, и это далеко не единственная его заслуга перед современной философией. Он также является одним из создателей семиотики (науки о знаках) .

Пирс отталкивался от понятия опыта. Это всегда опыт человека, именно человек является его субъектом, и хотя дано ему может быть очень многое, в том числе и непосредственное видение Абсолюта (при ярких религиозных переживаниях или при острых психозах), центром тяжести при этом все равно остается человек, а бог или Абсолют приравнен по своему онтологическому статусу ко всем остальным объектам опыта — реальным предметам, плодам воображения и галлюцинациям. Опыт никак не структурирован. Все есть случайность, нет никаких закономерностей, которые были бы имманентно присущи самому миру, поэтому ориентироваться в такой Вселенной, опираясь на нее самое, невозможно. Кроме того, даже если в самой природе существуют какие-то абсолютно необходимые отношения между объектами, у человеческого интеллекта вполне может не хватить сил для их познания. Поэтому познание будет зависеть от уверенности человека в том, что сформированная им картина реальности истинна и адекватно отражает саму реальность «Вера всего лишь восполняет недостаток знания при необходимости незамедлительно принять практическое решение»; у Пирса она становится базисом любого познания.

А. С. Колесников - История философии - XX век — начало XXI века - Учебник для вузов

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 299 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-18516-4

А. С. Колесников - История философии - XX век — начало XXI века – Содержание

Авторский коллектив

Тема 1. Философия прагматизма

Чарльз Сандерс Пирс

Уильям Джеймс

Джон Дьюи

Практикум

Тема 2. Феноменология

Практикум

Тема 3. Философия экзистенциализма

Практикум

Тема 4. Структурализм, постструктурализм, постмодернизм

Постструктурализм

Постмодернизм

Практикум

Тема 5. Философская герменевтика

Истоки философской герменевтики

Романтическая герменевтика

Историческая герменевтика

Систематизация законов герменевтики Эмилио Бетти

Классическая и философская герменевтика

Основные направления современной итальянской герменевтики

Герменевтика фактичности Хайдеггера

Философская герменевтика Гадамера

Юрген Хабермас: проблема универсалистских притязаний герменевтики

Герменевтика и деконструктивизм Жака Деррида

Герменевтический проект Поля Рикёра

Практикум

Тема 6. Постпозитивизм (историческое направление в философии науки)

Практикум

Тема 7. Современный (западный) марксизм (неомарксизм). Основные проблемы и достижения

Формальные изменения в западном марксизме

Новое в теории западного марксизма

Между Востоком и Западом: австромарксизм и франкфуртская школа

Практикум

Тема 8. Философская антропология XX столетия

Антропологический поворот в философии XX века

Культурно-историческая антропология

Проблема человека в постантропологических парадигмах философствования

Практикум

Тема 9. Аналитическая философия

Практикум

Тема 10. Философия Японии

Религиозно-философские доктрины Древней Японии

Философские учения Японии Средних веков

Начало современной философии Японии. Влияние западных философских парадигм

Философия Японии XX века

Практикум

Тема 11. Африканская философия

Философия негритюда

Проблемы африканской философии

Философия в постколониальную эпоху

Франкоязычная африканская философия

Интеллектуальные сопротивления колониальному дискурсу

Критика негритюда и африканского дискурса

Практикум

Тема 12. Латиноамериканская философия

Особенности историко-философского процесса в Латинской Америке

Постмодернизм в латиноамериканской философии

Философия освобождения как интеркультурная философия

Философия латиноамериканской сущности

Практикум

Тема 13. Философия в Австралии: история, мыслители, проблемы

Свободная мысль и сиднейские либертарианцы

Мельбурнское витгенштейнианство

Австралийский материализм

Австралийский реализм

Нестандартные логики

Этика

Практикум

Тема 14. Философские аспекты психоанализа

Зигмунд Фрейд

Адлер: индивидуальная психология

Юнг: аналитическая психология

Фромм: гуманистический психоанализ

Лакан: структурный психоанализ

Практикум

Тема 15. Философско-клиническое пространство XX века

Философия и психиатрия в едином пространстве рефлексии

Феноменологическая психиатрия

Dasein-анализ

Антипсихиатрия

Клиника в философском анализе: обратное влияние и историко-философское значение

Практикум