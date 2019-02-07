Если не углубляться во множество проблем, разрабатываемых в современной философии, то можно солидаризироваться с постмодерном в том, что он подошел с иной стороны к процессу рождения истины, рассчитывая на взаимопонимание всех сторон, занятых в этом процессе, но на ином уровне коммуникации и набора матриц, под суровым влиянием структур повседневности.

Естественно, историко-философская дисциплина преобразуется, трансформируется одновременно с тем, как мировая философия утрачивает привычный смысл и значение своего существования в эпоху постглобализации и все активнее стремится возродить ее первичный смысл — мудрость. Культурное многообразие и цивилизационная идентичность становятся предметом пристальной рефлексии.

История философии ХХ века. Современная зарубежная философия: учебник и практикум для академического бакалавриата

Серия: Бакалавр. Академический курс

Москва: Издательство Юрайт, 2016 г. — 384 с.

ISBN 978-5-9916-6949-8

История философии ХХ века. Современная зарубежная философия: учебник и практикум для академического бакалавриата - Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Прагматизм и философия США

1.1. Чарльз Сандерс Пирс

1.2. Уильям Джеймс

1.3. Джон Дьюи

Практикум

Литература

Глава 2. Эволюция проблемного поля аналитической философии

2.1. Логический позитивизм

2.2. Поздняя философия Людвига Витгенштейна. Лингвистическая философия

2.3. Аналитическая философия после Людвига Витгенштейна

Практикум

Литература

Глава 3. Феноменология и феноменологическое движение

3.1. Феноменология: история понятия

3.2. Истоки феноменологии

3.3. Феноменология Эдмунда Гуссерля

3.4. Феноменология Макса Шелера

3.5. Феноменология Мартина Хайдеггера

3.6. Феноменология Мориса Мерло-Понти

3.7. Современное феноменологическое движение

Практикум

Литература

Глава 4. Философия экзистенциализма

4.1. Общая характеристика

4.2. Немецкий экзистенциализм

4.3. Французский экзистенциализм

Практикум

Литература

Глава 5. Постпозитивизм и философия науки

5.1. Философия науки, эпистемология

5.2. Основные типы концепций в философии науки

5.3. Основные программы современной философии науки

5.4. Французская историческая эпистемология

5.5. Постпозитивизм

5.6. Постмодернистская философия науки

Практикум

Литература

Глава 6. Антропологический поворот в современной философии

6.1. Философская антропология Макса Шелера

6.2. Онтологическая антропология Мартина Хайдеггера

6.3. Проекты культурно-исторической антропологии

6.4. Проблема человека в постантропологических парадигмах Философствования

6.5. Критическая антропология Мишеля Фуко

6.6. Символическая антропология Жана Бодрийяра

6.7. Антропология насилия

6.8. Историческая антропология Петера Слотердайка

6.9. Визуальная антропология

6.10. Человек в условиях современности

Практикум

Литература

Глава 7. Философская герменевтика

7.1. Предыстория философской герменевтики

7.2. Проблематизация герменевтики как методологии гуманитарного знания

7.3. Философская герменевтика

Практикум

Литература

Глава 8. Современный марксизм: от неомарксизма к постмарксизму

8.1. Марксистское наследие

8.2. «Возрождение» марксизма со стороны его критиков

8.3. Кризис марксизма и его история

8.4. «Западный марксизм» и его сторонники

8.5. Франкфуртская школа

8.6. Итальянский марксизм

8.7. Марксистская философия во Франции

8.8. Англофонный марксизм

8.9. Структуралистский марксизм

8.10. Формальные изменения в западном марксизме

8.11. Новое в теории западного марксизма

Практикум

Литература

Глава 9. Структурализм и постструктурализм

9.1. Лингвистическая стадия

9.2. Структурализм как этнографическая и литературоведческая парадигма

9.3. Постструктуралистская стадия движения

Практикум

Литература

Глава 10. Философия постмодерна

10.1. Жан-Франсуа Лиотар

10.2. Теоретическое осмысление ситуации постмодерна

10.3. Жан Бодрийяр

Практикум

Литература

Глава 11. Философия психоанализа

11.1. Формирование и критика учения Зигмунда Фрейда

11.2. Философские проблемы психоанализа

Практикум

Литература

Глава 12. Философские проблемы в пространстве психиатрии

12.1. История идей и движений

12.2. Онтология и антропология

12.3. Социальная теория

Практикум

Литература

Глава 13. Современная зарубежная философия образования

13.1. Эмпирико-аналитическая традиция философии образования

13.2. Гуманитарная традиция философии образования

13.3. Критико-эмансипаторская традиция философии образования

13.4. Постмодернистская философия образования

Практикум

Литература

ЧАСТЬ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФИИ

Глава 14. Русская философия

14.1. Характеристика философии всеединства

14.2. Экзистенциализм: Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов

14.3. Метафизический персонализм Н. О. Лосского

14.4. Евразийство

14.5. Философия права

14.6. Философия в СССР

Практикум

Литература

Глава 15. Современная китайская философия

15.1. Деятельность Сунь Ятсена и Кан Ювэя

15.2. Революционные демократы и прагматизм: Ли Дачжао и Ху Ши

15.3. Национальная философская традиция, неоконфуцианство и западная культура

15.4. Марксистская идеология

15.5. Постмарксизм и «новые конфуцианцы»

Практикум

Литература

Глава 16. Современная индийская философия

16.1. Характер индийской философии в ХХ в.

16.2. Главные направления философской мысли современной Индии

16.3. Концепции истории философии С. Радхакришнана и Д. Кришны

16.4. Антропологические и социально-философские концепции А. Гхоша, М. К. Ганди и Б. Р. Амбедкара

16.5. Слияние западной и индийской традиций

Практикум

Литература

Глава 17. Африканская философия

17.1. Своеобразие африканской философии

17.2. Этнофилософия

17.3. Философия негритюда

17.4. Философия в постколониальную эпоху

17.5. Франкоязычная африканская философия

17.6. Интеллектуальные сопротивления колониальному дискурсу

17.7. Критика негритюда и африканского дискурса

Практикум

Литература

Глава 18. Арабо-мусульманская философия

18.1. Природа арабо-мусульманской философии

18.2. Современная арабо-мусульманская философия

18.3. Тенденции развития

Практикум

Литература

Глава 19. Философия в Латинской Америке в ХХ столетии

19.1. Латиноамериканская культура как источник философской рефлексии

19.2. Антипозитивистская философия: «основатели»

19.3. Экзистенциальная онтология или феноменология: «нормализация»

19.4. Философия, осуществленная христианами

19.5. Марксистская философия

19.6. Философия латиноамериканского

19.7. Философия науки и аналитическая философия

19.8. Философия освобождения

19.9. Ситуация в конце ХХ в.

Практикум

Литература

Глава 20. Философия в Австралии

20.1. Характеристики австралазийской мысли

20.2. Джон Андерсон и андерсонианизм

20.3. Академические свободы и либертарианцы

20.4. Мельбурнское витгенштейнианство

20.5. Австралийский материализм

20.6. Австралийский реализм

20.7. Нестандартные логики

20.8. Этика

20.9. Экология и философия маори

Практикум

Литература

Глава 21. Философия Германии

21.1. Философская герменевтика Ганса-Георга Гадамера и дискуссия с ней Юргена Хабермаса

21.2. Эволюция Франкфуртской школы

21.3. Дискурс как рефлексивная форма коммуникативных действий: подход Юргена Хабермаса

21.4. Карл-Отто Апель: идея трансцендентальной прагматики

21.5. Аксель Хоннет: идея исследования моральных оснований социальных конфликтов

21.6. Райнер Форст: справедливость как реализация «права на оправдание»

21.7. Буркхардт Либш: диалог с философской традицией постмодернизма с целью выработки политической философии культуры

21.8. Эрнст Тугендхат: язык как ключ к обоснованию этики

21.9. Антропология Ханса-Петера Дюрра

21.10. Петер Слотердайк

21.11. Дитер Хенрих

Практикум

Литература

Глава 22. История современной философии Севера

22.1. Феномен философии Севера

22.2. Философия Севера Фридриха Ницше

22.3. Освальд Шпенглер о нордическом мирочувствовании

22.4. Хосе Ортега-и-Гассет о Севере с точки зрения Средиземноморья

22.5. Метафизика Севера в философском неотрадиционализме

Практикум

Литература

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Интернет-ресурсы

История философии ХХ века. Современная зарубежная философия: учебник и практикум для академического бакалавриата - Предисловие

ХХ в. дал многое для истории и культуры, науки и техники. Однако это было время двух мировых войн, революций и потрясений цивилизационных основ. Произошло становление массового производства и массового общества, развитие массовой культуры, которые сопровождали тоталитаризм, фашизм, бюрократия. Это была эпоха революции в естествознании, научно-технического прогресса, краха колониализма, выхода на мировую арену Индии, Китая, Африки и Латинской Америки. Так, революция в науке означала смену старой, основанной на физике Ньютона механистической картины мира новой — базирующейся на теории относительности и квантовой механике. Происходит ломка научных представлений, ведущая к иллюзии «краха» науки как носительнице мировоззренческих функций. Изменились многие характеристики общественной и политической жизни, что стало одной из причин трансформаций в философии.

Главные тенденции и проблемы философии связаны с пересмотром принципов классической философии, когда вместо трактатов и научных статей в моду входят тексты-проповеди, требующие расшифровки его кодов. Мифологическое, мистическое, виртуальное и реальное совмещаются. Критика разума порождает проблему нерационального. Нигилизм и традиционализм сталкиваются в яростной битве как сциентизм и антисциентизм. Антитехнократические утопии (О. Хаксли, Дж. Оруэлл) раскрывают угрозы существования человечества. Философия техники, наоборот, предлагает взглянуть на проблему со стороны учета этой новой реальности. В современной мысли формируется как стремление разрешения противоречия техницизма — антитехницизма, так и попытки их интеграции. Вырисовываются «проблемные направления» философской мысли ХХ столетия: аналитическая философия и философия языка, философия истории, философия сознания, философская антропология, философия культуры, философия мифа, философия глобальных проблем, философия ненасилия, неомарксизм и постмарксизм и др.

Сохраняющаяся связь с предшествующими этапами развития философской мысли и попытки обновления классических философских проблем выводят на такие направления, как неокантианство, неогегельянство, психоанализ, неотомизм, неопозитивизм, формирование «новой онтологии». Структурализм, постструктурализм, постмодернизм в философии ведут к философскому плюрализму и смене определяющих парадигм развития мысли. Это было стремление к переоценке ценностей, отживших идей и идеалов. Рождаются новые версии духовного обновления — прогрессивистские и эсхатологические, слияния рацио и веры в некое «мистическое постижение истории». Политизация, прагматизация, культурализация философской мысли несет на себе попытки ответа на современные проблемы, среди которых и создание новой науки о человеке.

Подобные изменения по-своему отразила история философии, которая пыталась дать ответ, осмыслить, переварить, освоиться с новыми явлениями цивилизации — мировыми войнами, научно-техническими открытиями, массовым духовным производством, средствами массовой информации (СМИ), Интернетом. Развитие философских проблем и сдвиги их территориального расположения достаточно трудно систематизировать и объяснить, хотя логика обоснования здесь имеется. На рубеже XIX—XX вв. центр, безусловно, находился в Германии и отчасти в Австрии, промелькнул во Франкфурте, затем переместился в Кембридж Б. Рассела, Д. Э. Мура и Л. Витгенштейна, затем снова Вена, Оксфорд Г. Райла, А. Д. Айера, Дж. Остина и П. Стросона. 1960-е гг. — Франция Л. А. Альтюссера, М. Фуко, Ж. Делёза, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Лакана. Послевоенное развитие философии за океном связано с американским Кембриджем У. Куайна, Н. Хомского и Х. Патнэм. Крах колониализма открыл дорогу философам Китая, Индии, Африки и Латинской Америки. Центр развития философии везде. Ни о каком кризисе философии нет и речи. Наоборот, в мире происходит бурное развитие философских концепций разных направлений. Современную философию на манер Ю. Хабермаса можно назвать «новой необозримостью». И в этом есть резон.

Сама история философии ХХ в. также состоит из нескольких составляющих, не перекрывающих друг друга, а дополняющих ее суть. Это история философии как фактология, историография; история философии как «критическое исследование», больше похожее на деконструкцию; история философии как герменевтическая или синергийная, часто напоминающая реконструкцию; история философии как экзистенциальный опыт и коммуникация. История философии — это саморефлексия философии, имеющая социально-исторические и экономико-политические корни, переплетенная с всемирно-историческим и регионально-локальным видением философских традиций. В этом случае возможно говорить о философии истории философии — это философское осмысление единой действительности исторических форм философии.