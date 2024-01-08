Философия во множественном числе
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Книга «Философия во множественном числе», изданная в год 90-летия Института философии РАН, свидетельствует о вкладе философов, работавших в стенах Института, в мировую философскую традицию. Статьи, составившие этот том, — культовые тексты отечественной философии, вехи российской интеллектуальной истории XX — начала XXI столетия. Проект «Философия во множественном числе» не исчерпывается одиннадцатью именами, его открывающими, с них он берет свое начало. Выбор авторов этого издания был обусловлен желанием издателей наиболее полно представить разные поколения мыслителей, связавших свою судьбу и свой труд с Институтом философии РАН, показать тематическое и жанровое богатство философии, создаваемой на русском языке.
Все герои этой книги ушли из жизни. Сегодня мы можем рассматривать их творчество как законченный феномен, обретающий будущее в работах последователей, учеников и оппонентов. Каждой статье, опубликованной в этой книге, предшествует эссе об авторе, написанное близким по духу исследователем. Задача эссе — дать концентрированное представление о творчестве философа, объяснить, почему выбор пал именно на тот его текст, который представляет творческое наследие автора в данном издании.
Имена, собранные в этом томе, — гордость российской культуры, наше национальное достояние. По-разному сложились судьбы философов, представленных в этой книге в каждой личной истории запечатлена та эпоха, в которой им выпало быть философом, жить и умереть. Одни (Г. Г. Шпет Г. Лукач, В. С. Библер), несмотря на то что являются символами Института философии, формально лишь несколько лет были связаны с Институтом, другие (Т. И. Ойзерман В. С. Степин, А. С. Карпенко) обрели себя как исследователи в его стенах. Для кого-то работа в Институте стала трагическим испытанием… Но все они были едины в том, что профессиональное общение коллег по Институту являлось необходимым импульсом к творчеству.
Философия во множественном числе
Сост. и отв. ред. А.В. Смирнов, Ю. В.Синеокая. — М.: Академический проект, 2020. — 529 с. — (Философские технологии: Избранные философские труды).
ISBN 978-5-8291-3339-0
Философия во множественном числе – Содержание
- Предисловие (А.В. Смирнов, Ю.В. Синеокая)
- История типов научной рациональности по Вячеславу Семеновичу Степину (В.Г. Буданов)
- Исторические типы научной рациональности: проблемы демаркации и преемственности (В.С. Степин)
- Теодор Ильич Ойзерман: плюрализм философии (А.А. Гусейнов)
- Философия как история философии (Т.И. Ойзерман)
- Александр Степанович Карпенко: сверхреализм (В.А. Лекторский)
- Сверхреализм (А.С. Карпенко)
- Теория социальных эстафет Михаила Александровича Розова: онтология для гносеологии (Н.И. Кузнецова)
- В поисках Жар-птицы (М.А. Розов)
- Александр Александрович Зиновьев: логическая социология (А.А. Гусейнов)
- Социология (А.А. Зиновьев)
- О Владимире Соломоновиче Библере, диалогике и поэтическом даре философии (С.С. Неретина)
- Что есть философия? (очередное возвращение к исходному вопросу) (В.С. Библер)
- Иван Тимофеевич Фролов. Марксизм и глобальные проблемы человечества (Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова)
- Человек и глобальные проблемы человечества (И.Т. Фролов)
- Генрих Степанович Батищев и его концепция глубинного общения (В.А. Малахов)
- Особенности культуры глубинного общения (Г.С. Батищев)
- Идеальное как форма коллективной деятельности у Эвальда Васильевича Ильенкова (В.А. Лекторский)
- Диалектика идеального (Э.В. Ильенков)
- Георг Лукач: овеществление и коллективная практика как тождество субъекта и объекта (В.А. Лекторский)
- Овеществление и сознание пролетариата (Г. Лукач)
- Густав Густавович Шпет: Я как продукт социальной коммуникации (В.А. Лекторский)
- Сознание и его собственник (заметки) (Г.Г. Шпет)
Философия во множественном числе - Книга 2
Сост. и отв. ред. А.В. Смирнов, Ю.В. Синеокая. — М.: Академический проект, 2022. — 412 с. — (Философские технологии: Избранные философские труды).
ISBN 978-5-8291-3892-9
Философия во множественном числе - Книга 2 – Содержание
- К читателю (А.В. Смирнов, Ю.В. Синеокая)
- Аналитика антропограмм Валерия Александровича Подороги (Н.Н. Сосна)
- Антропограммы. Опыт самокритики (В.А. Подорога)
- Синергийная антропология Сергея Сергеевича Хоружего (М.А. Богатов)
- Духовная практика, синергийная антропология и проект Фуко (С.С. Хоружий)
- Вадим Михайлович Межуев: История против общества (А.А. Гусейнов)
- Идея всемирной истории в учении Карла Маркса (В.М. Межуев)
- Постметафизическая философская антропология Бориса Григорьевича Юдина (П.Д.Тищенко)
- Границы человеческого существа как пространства технологических воздействий (Б.Г. Юдин)
- Владимир Вениаминович Бибихин: Философия своего (А.В. Михайловский)
- Свое, собственное (В.В. Бибихин)
- Мераб Константинович Мамардашвили: Топология события знания (А.А. Парамонов)
- К пространственно-временной феноменологии событий знания (М.К. Мамардашвили)
- Захар Абрамович Каменский: История философии как историография и как наука (И.Ф. Щербатова)
- Парадоксы Чаадаева (З.А. Каменский)
- Олег Григорьевич Дробницкий: Логика морального мышления (Р.Г. Апресян)
- Моральное сознание и его структура (О.Г. Дробницкий)
- Эволюционная психология Надежды Николаевны Ладыгиной-Котс (Ю.В. Синеокая)
- Развитие форм отражения в процессе эволюции организмов (Н.Н. Ладыгина-Котс)
- Сергей Леонидович Рубинштейн: Философская антропология как онтология (В.А. Лекторский)
- Человек как субъект жизни (С.Л. Рубинштейн)
- Борис Михайлович Гессен: Экстернализм (С.Н. Корсаков)
- Развитие механики в XVII–XVIII веках. (Лекция в Институте красной профессуры философии от 15 апреля 1936 года) (Б.М. Гессен)
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