Книга «Философия во множественном числе», изданная в год 90-летия Института философии РАН, свидетельствует о вкладе философов, работавших в стенах Института, в мировую философскую традицию. Статьи, составившие этот том, — культовые тексты отечественной философии, вехи российской интеллектуальной истории XX — начала XXI столетия. Проект «Философия во множественном числе» не исчерпывается одиннадцатью именами, его открывающими, с них он берет свое начало. Выбор авторов этого издания был обусловлен желанием издателей наиболее полно представить разные поколения мыслителей, связавших свою судьбу и свой труд с Институтом философии РАН, показать тематическое и жанровое богатство философии, создаваемой на русском языке.

Все герои этой книги ушли из жизни. Сегодня мы можем рассматривать их творчество как законченный феномен, обретающий будущее в работах последователей, учеников и оппонентов. Каждой статье, опубликованной в этой книге, предшествует эссе об авторе, написанное близким по духу исследователем. Задача эссе — дать концентрированное представление о творчестве философа, объяснить, почему выбор пал именно на тот его текст, который представляет творческое наследие автора в данном издании.

Имена, собранные в этом томе, — гордость российской культуры, наше национальное достояние. По-разному сложились судьбы философов, представленных в этой книге в каждой личной истории запечатлена та эпоха, в которой им выпало быть философом, жить и умереть. Одни (Г. Г. Шпет Г. Лукач, В. С. Библер), несмотря на то что являются символами Института философии, формально лишь несколько лет были связаны с Институтом, другие (Т. И. Ойзерман В. С. Степин, А. С. Карпенко) обрели себя как исследователи в его стенах. Для кого-то работа в Институте стала трагическим испытанием… Но все они были едины в том, что профессиональное общение коллег по Институту являлось необходимым импульсом к творчеству.

Философия во множественном числе

Сост. и отв. ред. А.В. Смирнов, Ю. В.Синеокая. — М.: Академический проект, 2020. — 529 с. — (Философские технологии: Избранные философские труды).

ISBN 978-5-8291-3339-0

Философия во множественном числе – Содержание

Предисловие (А.В. Смирнов, Ю.В. Синеокая)

История типов научной рациональности по Вячеславу Семеновичу Степину (В.Г. Буданов)

Исторические типы научной рациональности: проблемы демаркации и преемственности (В.С. Степин)

Теодор Ильич Ойзерман: плюрализм философии (А.А. Гусейнов)

Философия как история философии (Т.И. Ойзерман)

Александр Степанович Карпенко: сверхреализм (В.А. Лекторский)

Сверхреализм (А.С. Карпенко)

Теория социальных эстафет Михаила Александровича Розова: онтология для гносеологии (Н.И. Кузнецова)

В поисках Жар-птицы (М.А. Розов)

Александр Александрович Зиновьев: логическая социология (А.А. Гусейнов)

Социология (А.А. Зиновьев)

О Владимире Соломоновиче Библере, диалогике и поэтическом даре философии (С.С. Неретина)

Что есть философия? (очередное возвращение к исходному вопросу) (В.С. Библер)

Иван Тимофеевич Фролов. Марксизм и глобальные проблемы человечества (Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова)

Человек и глобальные проблемы человечества (И.Т. Фролов)

Генрих Степанович Батищев и его концепция глубинного общения (В.А. Малахов)

Особенности культуры глубинного общения (Г.С. Батищев)

Идеальное как форма коллективной деятельности у Эвальда Васильевича Ильенкова (В.А. Лекторский)

Диалектика идеального (Э.В. Ильенков)

Георг Лукач: овеществление и коллективная практика как тождество субъекта и объекта (В.А. Лекторский)

Овеществление и сознание пролетариата (Г. Лукач)

Густав Густавович Шпет: Я как продукт социальной коммуникации (В.А. Лекторский)

Сознание и его собственник (заметки) (Г.Г. Шпет)

Философия во множественном числе - Книга 2

Сост. и отв. ред. А.В. Смирнов, Ю.В. Синеокая. — М.: Академический проект, 2022. — 412 с. — (Философские технологии: Избранные философские труды).

ISBN 978-5-8291-3892-9

Философия во множественном числе - Книга 2 – Содержание