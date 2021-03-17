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Философский проективный словарь. Новые термины и понятия

Философский проективный словарь. Новые термины и понятия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Серия – «Тела мысли»
Вопреки расхожему представлению, что создание новых слов — дело писателей, философия даже более глубинно втянута в этот процесс, более зависима от способности языка образовывать новые слова, которые содержали бы квинтэссенцию данной понятийной системы.
Философский неологизм — итог движения мысли, которая проходит через множество ступеней доказательства, развертывается в многотомных словесных построениях... — чтобы в конце концов не найти лучшего воплощения, чем в одном-единственном слове, которое увековечивает мысль, как знак ее пребывания в самом языке, а не просто в отдельных текстах. Слово «идея», возведенное Платоном в философскую категорию («обобщенный умопостигаемый и бытийствующий признак»), уже навсегда вобрало в себя мысль Платона, и тот, кто пользуется этим термином, вольно или невольно становится платоником, даже если он антиплатоник по своим взглядам.
Язык обслуживает самые разные мировоззрения, которые только потому и могут спорить и противоречить друг другу, что говорят на общем языке. Точно так же мысль Вл. Соловьева или М. Бахтина трудно представить вне тех словесных построений, которые они вводили в русскую гуманитарную мысль: «всеединство», «Богочеловечество», «софиология», «многоголосие», «участность», «вненаходимость»... Поскольку мышление осуществляется в языке, то всякая новая мысль требует нового выражения, а радикально новая мысль, парадигмальный сдвиг в науке, — нового языка. Создатель влиятельной школы и методологии ТРИЗ Г.С. Альтшуллер подчеркивал, что изобретательство необходимо требует изменения смысла существующих терминов или даже создания новых терминов, отвечающих интеллектуальному прорыву в решении технических задач.
«Исходная терминология сковывает воображение изобретателя. Семинары по методике изобретательства показали, что успешное решение задачи во многом определяется умением "расшатать" систему исходных представлений». Джонатон Китс, философ-художник и редактор лингвистического раздела в самом влиятельном англоязычном журнале по новым технологиям Wired, исследовал происхождение и эволюцию многих новых терминов, таких как «кубит», «сингулярность», «твит» и «копилефт», появление которых сопровождало или даже стимулировало определенные социальные и технологичские тенденции.
Китс подчеркивает «замечательный симбиоз научных и лексических инноваций, их мощную коэволюцию. Идеи вдохновляют слова, которые в свою очередь формируют идеи, и так ad infinitum. Язык — наша первая, возможно, самая действенная технология, которая развивается вместе с человечеством как видом и способствует всем другим технологическим достижениям, от сельского хозяйства до интернета... Учитывая, что язык может повлиять на мысль, можно наблюдать воздействие слов на науку и технологию». На языке лингвистики это свойство высказывания осуществлять то, что оно описывает, называется перформативностью. Проективные термины предвосхищают и предопределяют концептуальную структуру тех явлений, которые они самим наименованием вызывают к жизни.

Философский проективный словарь. Новые термины и понятия

Выпуск 2
Под редакцией – Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна
Издательство – «Алетейя» – 544 с.
Санкт-Петербург – 2020 г.
ISBN 978-5-00165-110-9

Философский проективный словарь. Новые термины и понятия – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ. Как пользоваться словарем
  • ВВЕДЕНИЕ.
  • О проективном словаре и проективном мышлении (М. Эпштейн)
  • Статьи в алфавитном порядке
-А-
  • АВТОПОЛЕМОС (autopolemos)
  • АВТОПРОЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (person as self-project)
  • АВТОСЕМИКА (autusemics)
  • АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО (diamond rule)
  • АМОРТ (amort)
  • АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МЕРА (anthropological measure)
  • АРХЕСЕМИКА (archesemics)
  • АУГМЕНТАЦИЯ (augmentation)
-Б-
  • БИОПОЛИТИКА ЗОМБИ (biopolitics of the zombie)
  • БИОСОФИЯ (biosophy)
  • БЛАГОПОДЛОСТЬ (benemalence), см. Введение
  • БОЛЬ (pain)
-В-
  • ВЕКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
  • (vectoral typology for persons)
  • ВИР (vir)
  • ВИРЕАЛЬНОСТЬ (vireality)
  • ВИРТОНАВТИКА (virtonautics)
  • ВИРТУАЛИСТИКА (virtualistics)
  • ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН (virtual pantheon, virtual cemetery)
  • ВИТ (vit)
  • ВИТАЛИСТИКА (vitalistics)
  • ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vito-verification)
  • ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (responsibility)
  • ВОЛЯ (will)
  • ВООСЯЗАНИЕ (tactile imagination)
  • ВОССОЗНАНИЕ (ecognition)
  • ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanification)
  • ВСЕКТО и ВСЕЧТО (allbody, allthing)
  • ВСЕЧЕЛОВЕК (panhuman)
  • ВЫВЕРТ (twist)
-Г-
  • ГЕНЕР (generalis, generare)
  • ГИПООРОДИНАМИЯ И ОДОРОДЕФИЦИТ (hypo-oro-dynamics and odor-deficit)
  • ГИПО- (hypo-) (префикс)
  • ГИПОРЕАЛЬНОСТЬ (hyporeality)
  • ГОП- (hoodlum), ГОП-ПОЛИТИКА, ГОП-ЭКОНОМИКА и пр.
  • ГОРЯЧЕЕ / ХОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО (hot / cold society)
  • ГРАММАТОСОФИЯ (grammatosophy)
  • ГУМАНИСТИКА (the humanities)
  • ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (techno-humanities)
-Д-
  • ДЕГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ (degeometrization of thinking)
  • ДУОМОНИЗМ (duomonism)
  • ДУШЕВНОСТЬ (soulfulness)
-Е-
  • ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth)
-З-
  • ЗАШНУРОВЫВАЮЩАЯ МЕТАФОРА (lacing metaphor)
  • ЗЛОБРО (goodevil)
-И-
  • ИМПРОВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (collective improvisation)
  • ИНОМЕРНОСТЬ (other-dimensionаlity)
  • ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ (institutionalization of ideas)
  • ИНТОКСОФИКАЦИЯ (intoxophication, intoxication by sophia)
  • ИНТЕНСИВНОСТЬ (intensity)
  • ИНФИНИЦИЯ (infinition), см. Введение
  • ИНФОРМАГИЯ (informagic), фамическая функция знака
  • (famic function of sign)
  • ИПСЕИЗМ (ipseism)
  • ИСТОРЕМА (historeme)
  • ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (life stories)
-К-
  • КАЛОДИЦЕЯ (kalodicy)
  • КВАДРИВИУМ СЕМИОТИЧЕСКИЙ (semiotic quadrivium)
  • КВАЗИОБЪЕКТ (quasi-object)
  • КВАНТАЗМ (quantasm)
  • КВАРТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА (quaternic model of sign)
  • КОММУНИКАНТ (communicant)
  • КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ (conceptual expressionism)
  • КОПИАП (copyup)
  • КОРПОРА (corpora), КОРПОРУС (corporus)
  • КРЕАТЕМА (createme)
  • КРЕАТИВНОСТЬ (creativity)
  • КРЕАТОРИКА (creatorics)
  • КУЛЬТУРНАЯ МОНСТРОЛОГИЯ (cultural monstrology)
-Л-
  • ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культурология
  • (cultural theory of language,
  • cognitive theory of culture)
  • ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЛИРОСОФИЯ (lyrical philosophy, ly- rosophia)
  • ЛОГОПОЛИС (logopolis)
  • ЛОГОПОЭЙЯ (logopoeia)
-М-
  • МАРКЕТИЗАЦИЯ (marketization)
  • МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy)
  • МГНОВЕЧНОСТЬ, МГНОВЕЧНОЕ (momenternity)
  • МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (media turn)
  • МЕДИАФИЛОСОФИЯ (media-philosophy)
  • МЕСТОМИГ (place-moment)
  • МИНУС-ОБЪЕКТ (minus-object)
  • МНОГОВЛАСТИЕ, или ПОЛИКРАТИЯ (polycracy)
  • МНОГОМИРИЕ (multiversality)
  • МОДАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ (modal feelings and actions)
  • МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal)
  • МУЛЬТИКОСМИЗМ (multicosmism)
  • МЫСЛЕБЫТИЕ (thinking-being)
-Н-
  • НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (national semiosis)
  • НЕВЫРАЗИМОЕ (inexpressible)
  • НЕ-НЕБЫТИЕ (non-nonbeing)
  • НЕТИФИКАЦИЯ (netification)
  • НЕТСКАПИЗМ (netscapism)
  • НОВЕЙШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Newest Middle Ages)
  • НООВЕГЕТАЦИЯ (noovegetation), НООВИТАЛИЗМ (noovitalism)
  • НООКРАТИЯ (noocracy)
  • НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (normative-value systems)
-О-
  • ОДНОСЛОВИЕ (univerbum)
  • ОКСЮМОРОНИМ (oxymoronym)
  • ОНТОТЕХНИКА (ontotechnology)
  • -ОСТН- (istic) (суффикс)
  • ОСТРАНЕНИЕ ОСТРАНЕНИЯ (defamiliarization of defamiliarization) ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (negative-indefinite pronouns)
-П-
  • ПАНФОБИЯ, МИРОЗЛОБИЕ (panphobia)
  • ПЕРЕ-ЖИВАНИЕ (ex-perience)
  • ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personalistic argument)
  • ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (performance as conversion of topos)
  • ПОВОРОТЫ В ФИЛОСОФИИ (turns in the philosophy)
  • ПОЗА ЛОГОСА (pose of logos)
  • ПОЛИПОЛИТИКА (polypolitics)
  • ПОЛИСОФИЯ (polysophy)
  • ПОЛИТИКОЗ (politicosis)
  • ПОП-РЕЛИГИЯ (pop-religion)
  • ПОСТАТЕИЗМ (post-atheism)
  • ПОСТТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (posttheoretical thinking)
  • ПОТЕНЦИОСФЕРА (potentiosphere)
  • ПРОЕКТИВНОСТЬ (projectivity)
  • ПОЭТИКА ЧЕРНОВИКА (poetics of draft)
  • ПРАВОСЛАМИЕ (orthoslam)
  • ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (spatial turn)
  • ПСИХЕМА (psycheme)
  • ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy)
  • ПУСТОТЫ (voids)
  • ПУСТОВОДСТВО (emptistry)
-Р-
  • РЕАЛ (realdom)
  • РЕАЛИТЕТ (reality as institution)
  • РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ (reality of reality)
  • РЕВЕРСИЯ, ОБРАТИМОСТЬ (reverse)
  • РЕИЗМ (reism)
  • РЕЛИГАРХИЯ (religarchy)
  • РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania)
  • РУССКАЯ ТЕОРИЯ (Russian theory)
-С-
  • САМОБЫТИЕ (self-being)
  • САМОЕ-САМОЕ (the most)
  • САМОИДЕНТИЗВАНСТВО (self-made calling and identification)
  • САМООЧИЩЕНИЕ (self-cleaning, grooming)
  • СВОЕПРАВИЕ (self-righteousness)
  • СВОЕЧУЖДОСТЬ (self-otherness)
  • СВЯТОБЕСИЕ (sacromania)
  • СЕМИОКОСМОЛОГИЯ (semiocosmology)
  • СИМПСИХОЗ (sympsychosis)
  • СИНТЕЛЛЕКТ, СОРАЗУМ (syntellect)
  • СКРИПТОРИКА (scriptorics)
  • СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing)
  • СМЫСЛ (sense-meaning)
  • СОБЫТИЕ (event, co-being)
  • СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (sophiophilia)
  • СОЦИОДЕЛИКИ, СОЦИОДЕЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (sociodelics)
  • СОЦИОНЕТИКА (socionetics)
  • СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ways of identification for person)
  • СТРАДОСТЬ (joy-suffering)
  • СУБ-ОБЪЕКТ (sub-object)
  • СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable)
-Т-
  • ТАВТОСОФИЯ (tautosophy)
  • ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy)
  • ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture)
  • ТЕКСТОИД (textoid)
  • ТЕКСТОНИКА (textonics)
  • ТЕКСТУАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (textual empire)
  • ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution)
  • ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn)
  • ТЕРМИНОСОФИЯ (terminosophy)
  • ТЕХНОВИТАЛИЗМ (technovitalism)
  • ТЕХНОГУМАНИЗМ (technohumanism)
  • ТЕХНОМОРАЛЬ (technomorality)
  • ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism)
  • ТОПОХРОН (topochron)
  • ТОТАЛЬГИЯ (totalgia)
  • ТРАНСДИСЦИПЛИНЫ (trans-disciplines), трансформативные
  • дисциплины, трансгуманИстика (transhumanities)
  • ТРАНССЕМИКА (transemics)
  • ТРАНССОЦИАЛЬНОЕ, ТРАНССОЦИУМ (transsocial)
  • ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation)
  • ТРИАЛОГ (trialogue)
-У-
  • УНИВЕРСНЫЙ ПРИНЦИП (universality principle)
- Ф -
  • ФИЛОГНОЗИС (philognosis)
  • ФИЛОГИПОНОЙЯ (philohiponoia)
  • ФИЛОСОФИЯ СЕМИОТИКИ (philosophy of semiotics)
  • ФИЛОСОФИЯ ЧЕГО-ТО (philosophy of something)
  • ФИЛОСОФСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (philosophical action)
  • ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion)
  • ФОЛЬКОСОФИЯ, НАРОДОМУДРИЕ (folksophia)
  • ФРАКТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ (fractal democracy) ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИМИТАЦИИ (fundamental philosophical imitations)
  • ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy)
  • ХРОНОКРАТИЯ (chronocracy)
  • ХРОНОСОМА (chronosome)
-Ч-
  • ЧЕЛОВЕК Одномерный, Многомерный, Иномерный fanedimensional, multidimensional, otherdimensional human being)
  • 4ELOBEK (chelovek)
  • ЧЕЛОВЕЩЬ, ЧЕЛОВЕЩНОСТЬ (human-thing, human-thingness)
  • ЧЕТЫРЕ МИРА (system of four worlds)
  • ЧРЕЗМИРНОСТЬ (transworldness)
  • ЧУДОВИЩНОЕ (monstrous), или ВОЗНИЖЕННОЕ (low-sublime)
-Ш-
  • ШИЗОФАШИЗМ (schizofascism)
-Э-
  • ЭГОНАВТИКА (egonautics)
  • ЭГОНЕТИКА (egonetics)
  • ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (existential algodicy)
  • ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology and essentiol- ogy)
  • ЭКОБРАЗ ЖИЗНИ, экологический образ жизни (ecological lifestyle) ЭКОГУМАНИСТИКА (ecohumanities)
  • ЭКОТАЖ, экологический саботаж (ecodefense, ecotage, ecological sabotage)
  • ЭКОФАШИЗМ (ecofascism)
  • ЭКОЭТИКА, экологическая этика (coethics, environmental ethics)
  • ЭКСПЛОЗИВ, взрывной стиль (explosivism)
  • ЭРОТЕМА (eroteme)
  • ЭРОТОСФЕРА (erotosphere)
  • ЭССЕМА (esseme)
-Ю-
  • ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuserism)
  • Однословие как философская наррация и поступок.
  • (Вместо послесловия) (Г.Тульчинский)
  • Приложение. Отклики на первый выпуск «Проективного философского словаря»
  • ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
  • АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
  • ОБ АВТОРАХ

Views 375
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2021
Author brat librarian
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за свежий словарь!

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