Философский проективный словарь. Новые термины и понятия
Серия – «Тела мысли»
Вопреки расхожему представлению, что создание новых слов — дело писателей, философия даже более глубинно втянута в этот процесс, более зависима от способности языка образовывать новые слова, которые содержали бы квинтэссенцию данной понятийной системы.
Философский неологизм — итог движения мысли, которая проходит через множество ступеней доказательства, развертывается в многотомных словесных построениях... — чтобы в конце концов не найти лучшего воплощения, чем в одном-единственном слове, которое увековечивает мысль, как знак ее пребывания в самом языке, а не просто в отдельных текстах. Слово «идея», возведенное Платоном в философскую категорию («обобщенный умопостигаемый и бытийствующий признак»), уже навсегда вобрало в себя мысль Платона, и тот, кто пользуется этим термином, вольно или невольно становится платоником, даже если он антиплатоник по своим взглядам.
Язык обслуживает самые разные мировоззрения, которые только потому и могут спорить и противоречить друг другу, что говорят на общем языке. Точно так же мысль Вл. Соловьева или М. Бахтина трудно представить вне тех словесных построений, которые они вводили в русскую гуманитарную мысль: «всеединство», «Богочеловечество», «софиология», «многоголосие», «участность», «вненаходимость»... Поскольку мышление осуществляется в языке, то всякая новая мысль требует нового выражения, а радикально новая мысль, парадигмальный сдвиг в науке, — нового языка. Создатель влиятельной школы и методологии ТРИЗ Г.С. Альтшуллер подчеркивал, что изобретательство необходимо требует изменения смысла существующих терминов или даже создания новых терминов, отвечающих интеллектуальному прорыву в решении технических задач.
«Исходная терминология сковывает воображение изобретателя. Семинары по методике изобретательства показали, что успешное решение задачи во многом определяется умением "расшатать" систему исходных представлений». Джонатон Китс, философ-художник и редактор лингвистического раздела в самом влиятельном англоязычном журнале по новым технологиям Wired, исследовал происхождение и эволюцию многих новых терминов, таких как «кубит», «сингулярность», «твит» и «копилефт», появление которых сопровождало или даже стимулировало определенные социальные и технологичские тенденции.
Китс подчеркивает «замечательный симбиоз научных и лексических инноваций, их мощную коэволюцию. Идеи вдохновляют слова, которые в свою очередь формируют идеи, и так ad infinitum. Язык — наша первая, возможно, самая действенная технология, которая развивается вместе с человечеством как видом и способствует всем другим технологическим достижениям, от сельского хозяйства до интернета... Учитывая, что язык может повлиять на мысль, можно наблюдать воздействие слов на науку и технологию». На языке лингвистики это свойство высказывания осуществлять то, что оно описывает, называется перформативностью. Проективные термины предвосхищают и предопределяют концептуальную структуру тех явлений, которые они самим наименованием вызывают к жизни.
Философский проективный словарь. Новые термины и понятия
Выпуск 2
Под редакцией – Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна
Издательство – «Алетейя» – 544 с.
Санкт-Петербург – 2020 г.
ISBN 978-5-00165-110-9
Философский проективный словарь. Новые термины и понятия – Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ. Как пользоваться словарем
- ВВЕДЕНИЕ.
- О проективном словаре и проективном мышлении (М. Эпштейн)
- Статьи в алфавитном порядке
-А-
- АВТОПОЛЕМОС (autopolemos)
- АВТОПРОЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (person as self-project)
- АВТОСЕМИКА (autusemics)
- АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО (diamond rule)
- АМОРТ (amort)
- АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МЕРА (anthropological measure)
- АРХЕСЕМИКА (archesemics)
- АУГМЕНТАЦИЯ (augmentation)
-Б-
- БИОПОЛИТИКА ЗОМБИ (biopolitics of the zombie)
- БИОСОФИЯ (biosophy)
- БЛАГОПОДЛОСТЬ (benemalence), см. Введение
- БОЛЬ (pain)
-В-
- ВЕКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
- (vectoral typology for persons)
- ВИР (vir)
- ВИРЕАЛЬНОСТЬ (vireality)
- ВИРТОНАВТИКА (virtonautics)
- ВИРТУАЛИСТИКА (virtualistics)
- ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН (virtual pantheon, virtual cemetery)
- ВИТ (vit)
- ВИТАЛИСТИКА (vitalistics)
- ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vito-verification)
- ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (responsibility)
- ВОЛЯ (will)
- ВООСЯЗАНИЕ (tactile imagination)
- ВОССОЗНАНИЕ (ecognition)
- ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanification)
- ВСЕКТО и ВСЕЧТО (allbody, allthing)
- ВСЕЧЕЛОВЕК (panhuman)
- ВЫВЕРТ (twist)
-Г-
- ГЕНЕР (generalis, generare)
- ГИПООРОДИНАМИЯ И ОДОРОДЕФИЦИТ (hypo-oro-dynamics and odor-deficit)
- ГИПО- (hypo-) (префикс)
- ГИПОРЕАЛЬНОСТЬ (hyporeality)
- ГОП- (hoodlum), ГОП-ПОЛИТИКА, ГОП-ЭКОНОМИКА и пр.
- ГОРЯЧЕЕ / ХОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО (hot / cold society)
- ГРАММАТОСОФИЯ (grammatosophy)
- ГУМАНИСТИКА (the humanities)
- ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (techno-humanities)
-Д-
- ДЕГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ (degeometrization of thinking)
- ДУОМОНИЗМ (duomonism)
- ДУШЕВНОСТЬ (soulfulness)
-Е-
- ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth)
-З-
- ЗАШНУРОВЫВАЮЩАЯ МЕТАФОРА (lacing metaphor)
- ЗЛОБРО (goodevil)
-И-
- ИМПРОВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (collective improvisation)
- ИНОМЕРНОСТЬ (other-dimensionаlity)
- ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ (institutionalization of ideas)
- ИНТОКСОФИКАЦИЯ (intoxophication, intoxication by sophia)
- ИНТЕНСИВНОСТЬ (intensity)
- ИНФИНИЦИЯ (infinition), см. Введение
- ИНФОРМАГИЯ (informagic), фамическая функция знака
- (famic function of sign)
- ИПСЕИЗМ (ipseism)
- ИСТОРЕМА (historeme)
- ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (life stories)
-К-
- КАЛОДИЦЕЯ (kalodicy)
- КВАДРИВИУМ СЕМИОТИЧЕСКИЙ (semiotic quadrivium)
- КВАЗИОБЪЕКТ (quasi-object)
- КВАНТАЗМ (quantasm)
- КВАРТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА (quaternic model of sign)
- КОММУНИКАНТ (communicant)
- КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ (conceptual expressionism)
- КОПИАП (copyup)
- КОРПОРА (corpora), КОРПОРУС (corporus)
- КРЕАТЕМА (createme)
- КРЕАТИВНОСТЬ (creativity)
- КРЕАТОРИКА (creatorics)
- КУЛЬТУРНАЯ МОНСТРОЛОГИЯ (cultural monstrology)
-Л-
- ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культурология
- (cultural theory of language,
- cognitive theory of culture)
- ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЛИРОСОФИЯ (lyrical philosophy, ly- rosophia)
- ЛОГОПОЛИС (logopolis)
- ЛОГОПОЭЙЯ (logopoeia)
-М-
- МАРКЕТИЗАЦИЯ (marketization)
- МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy)
- МГНОВЕЧНОСТЬ, МГНОВЕЧНОЕ (momenternity)
- МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (media turn)
- МЕДИАФИЛОСОФИЯ (media-philosophy)
- МЕСТОМИГ (place-moment)
- МИНУС-ОБЪЕКТ (minus-object)
- МНОГОВЛАСТИЕ, или ПОЛИКРАТИЯ (polycracy)
- МНОГОМИРИЕ (multiversality)
- МОДАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ (modal feelings and actions)
- МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal)
- МУЛЬТИКОСМИЗМ (multicosmism)
- МЫСЛЕБЫТИЕ (thinking-being)
-Н-
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (national semiosis)
- НЕВЫРАЗИМОЕ (inexpressible)
- НЕ-НЕБЫТИЕ (non-nonbeing)
- НЕТИФИКАЦИЯ (netification)
- НЕТСКАПИЗМ (netscapism)
- НОВЕЙШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Newest Middle Ages)
- НООВЕГЕТАЦИЯ (noovegetation), НООВИТАЛИЗМ (noovitalism)
- НООКРАТИЯ (noocracy)
- НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (normative-value systems)
-О-
- ОДНОСЛОВИЕ (univerbum)
- ОКСЮМОРОНИМ (oxymoronym)
- ОНТОТЕХНИКА (ontotechnology)
- -ОСТН- (istic) (суффикс)
- ОСТРАНЕНИЕ ОСТРАНЕНИЯ (defamiliarization of defamiliarization) ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (negative-indefinite pronouns)
-П-
- ПАНФОБИЯ, МИРОЗЛОБИЕ (panphobia)
- ПЕРЕ-ЖИВАНИЕ (ex-perience)
- ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personalistic argument)
- ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (performance as conversion of topos)
- ПОВОРОТЫ В ФИЛОСОФИИ (turns in the philosophy)
- ПОЗА ЛОГОСА (pose of logos)
- ПОЛИПОЛИТИКА (polypolitics)
- ПОЛИСОФИЯ (polysophy)
- ПОЛИТИКОЗ (politicosis)
- ПОП-РЕЛИГИЯ (pop-religion)
- ПОСТАТЕИЗМ (post-atheism)
- ПОСТТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (posttheoretical thinking)
- ПОТЕНЦИОСФЕРА (potentiosphere)
- ПРОЕКТИВНОСТЬ (projectivity)
- ПОЭТИКА ЧЕРНОВИКА (poetics of draft)
- ПРАВОСЛАМИЕ (orthoslam)
- ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (spatial turn)
- ПСИХЕМА (psycheme)
- ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy)
- ПУСТОТЫ (voids)
- ПУСТОВОДСТВО (emptistry)
-Р-
- РЕАЛ (realdom)
- РЕАЛИТЕТ (reality as institution)
- РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ (reality of reality)
- РЕВЕРСИЯ, ОБРАТИМОСТЬ (reverse)
- РЕИЗМ (reism)
- РЕЛИГАРХИЯ (religarchy)
- РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania)
- РУССКАЯ ТЕОРИЯ (Russian theory)
-С-
- САМОБЫТИЕ (self-being)
- САМОЕ-САМОЕ (the most)
- САМОИДЕНТИЗВАНСТВО (self-made calling and identification)
- САМООЧИЩЕНИЕ (self-cleaning, grooming)
- СВОЕПРАВИЕ (self-righteousness)
- СВОЕЧУЖДОСТЬ (self-otherness)
- СВЯТОБЕСИЕ (sacromania)
- СЕМИОКОСМОЛОГИЯ (semiocosmology)
- СИМПСИХОЗ (sympsychosis)
- СИНТЕЛЛЕКТ, СОРАЗУМ (syntellect)
- СКРИПТОРИКА (scriptorics)
- СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing)
- СМЫСЛ (sense-meaning)
- СОБЫТИЕ (event, co-being)
- СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (sophiophilia)
- СОЦИОДЕЛИКИ, СОЦИОДЕЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (sociodelics)
- СОЦИОНЕТИКА (socionetics)
- СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ways of identification for person)
- СТРАДОСТЬ (joy-suffering)
- СУБ-ОБЪЕКТ (sub-object)
- СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable)
-Т-
- ТАВТОСОФИЯ (tautosophy)
- ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy)
- ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture)
- ТЕКСТОИД (textoid)
- ТЕКСТОНИКА (textonics)
- ТЕКСТУАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (textual empire)
- ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution)
- ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn)
- ТЕРМИНОСОФИЯ (terminosophy)
- ТЕХНОВИТАЛИЗМ (technovitalism)
- ТЕХНОГУМАНИЗМ (technohumanism)
- ТЕХНОМОРАЛЬ (technomorality)
- ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism)
- ТОПОХРОН (topochron)
- ТОТАЛЬГИЯ (totalgia)
- ТРАНСДИСЦИПЛИНЫ (trans-disciplines), трансформативные
- дисциплины, трансгуманИстика (transhumanities)
- ТРАНССЕМИКА (transemics)
- ТРАНССОЦИАЛЬНОЕ, ТРАНССОЦИУМ (transsocial)
- ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation)
- ТРИАЛОГ (trialogue)
-У-
- УНИВЕРСНЫЙ ПРИНЦИП (universality principle)
- Ф -
- ФИЛОГНОЗИС (philognosis)
- ФИЛОГИПОНОЙЯ (philohiponoia)
- ФИЛОСОФИЯ СЕМИОТИКИ (philosophy of semiotics)
- ФИЛОСОФИЯ ЧЕГО-ТО (philosophy of something)
- ФИЛОСОФСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (philosophical action)
- ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion)
- ФОЛЬКОСОФИЯ, НАРОДОМУДРИЕ (folksophia)
- ФРАКТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ (fractal democracy) ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИМИТАЦИИ (fundamental philosophical imitations)
- ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy)
- ХРОНОКРАТИЯ (chronocracy)
- ХРОНОСОМА (chronosome)
-Ч-
- ЧЕЛОВЕК Одномерный, Многомерный, Иномерный fanedimensional, multidimensional, otherdimensional human being)
- 4ELOBEK (chelovek)
- ЧЕЛОВЕЩЬ, ЧЕЛОВЕЩНОСТЬ (human-thing, human-thingness)
- ЧЕТЫРЕ МИРА (system of four worlds)
- ЧРЕЗМИРНОСТЬ (transworldness)
- ЧУДОВИЩНОЕ (monstrous), или ВОЗНИЖЕННОЕ (low-sublime)
-Ш-
- ШИЗОФАШИЗМ (schizofascism)
-Э-
- ЭГОНАВТИКА (egonautics)
- ЭГОНЕТИКА (egonetics)
- ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (existential algodicy)
- ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology and essentiol- ogy)
- ЭКОБРАЗ ЖИЗНИ, экологический образ жизни (ecological lifestyle) ЭКОГУМАНИСТИКА (ecohumanities)
- ЭКОТАЖ, экологический саботаж (ecodefense, ecotage, ecological sabotage)
- ЭКОФАШИЗМ (ecofascism)
- ЭКОЭТИКА, экологическая этика (coethics, environmental ethics)
- ЭКСПЛОЗИВ, взрывной стиль (explosivism)
- ЭРОТЕМА (eroteme)
- ЭРОТОСФЕРА (erotosphere)
- ЭССЕМА (esseme)
-Ю-
- ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuserism)
- Однословие как философская наррация и поступок.
- (Вместо послесловия) (Г.Тульчинский)
- Приложение. Отклики на первый выпуск «Проективного философского словаря»
- ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
- АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
- ОБ АВТОРАХ
Спасибо за свежий словарь!