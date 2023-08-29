В истории средневековой философии следует различать три течения, идущие параллельно друг другу. Это – христианская, арабская и еврейская философии, с которыми мы встречаемся в средние века и которые на протяжении столетий совершают путь своего развития.

Конечно в восточно-римской империи средних веков мы также сталкиваемся с философскими стремлениями, но мы не находим там оригинального философского развитие; упомянутые стремление там – единичны. Таким образом, наша задача будет состоять в том, чтобы, бросив краткий взгляд на эти разрозненные стремление, проследить три главные пути развитие средневековой философии; мы будем поэтому трактовать в особых отделах о христианской, арабской и еврейской философии средних веков, так однако, что, начав с арабской и философии, мы перейдем затем к еврейскойи, наконец, рассмотрим христистианскую философию.

Альберт Штёкль - История средневековой философии

Директ-Медиа

Москва, 2012

ISBN 9785445800057

Альберт Штёкль - История средневековой философии

Введение

Взгляд на греческую философию средних веков

Первая часть. Арабская философия

Предварительные замечания

1. Арабские аристотелики

2. Арабская религиозная философия. Учение мотекаллеминов и мотазилитов

3. Альгацель

Вторая часть. Еврейская философия

Предварительные замечания

1. Каббала

2. Авицеброн

3. Моисей Маймонид

Третья часть. Христианская философия

Обзор и деление

Первый период. Период возникновения и постепенного развития христианской схоластики

Второй период. Расцвет христианской схоластики

Третий период. Конец средневековой схоластики

Альберт Штёкль - История средневековой философии - Христианская философия - Обзор и деление

1. Христианская философия средних веков примыкает непосредственно к патриотической философии. На основе последней создается первая. Но средневековая философия не есть простая репродукция патристической; великие мыслители средних веков работали самостоятельно; они пытались развить полнее полученное ими в патристической философии плодотворное зерно и тем самым более углубить и расширить знание. Христианская философия средних веков не повторение, но органическое продолжение и развитие патристических идей.

2. Поэтому здесь естественно выступает на первый план один момент, который в патристике мы находим лишь в его элементарных начатках. Это – стремление к созданию системы. То, что отцы церкви излагали большей частью отрывочно, в сочинениях случайного характера, то великие мыслители средних веков объединили, и из отдельных камней этих построили сложные системы. Чего недоставало патристике в смысле систематической обработки материала, то восполнило средневековое умозрение. Не единым ударом, разумеется, был достигнут этот результат; беспрерывно развертываясь, шла систематизация все дальше и дальше, пока она в расцвете христианской средневековой философии не достигла своего кульминационного пункта.

3. В ходе развития христианской философии средних веков выделилось два направления: схоластическое, и мистическое. Уже в патриотическое время стали намечаться оба направления, а в средние века это разделение завершилось. По объекту эти направления не отличаются друг от друга; но они обрабатывают предмет различным образом: в схоластике преобладает элемент спекулятивно-логический, в мистике – созерцательный. Первая пыталась исследовать и обосновать истину путем спекулятивного анализа понятий; вторая погружалась в нее созерцательно и пыталась сделать ее близкой сердцу и уму. Такой антагонизм между схоластикой и мистикой был чрезвычайно благоприятен для развития средневекового умозрения.

Так как оба направление, при всем своем различии, не утрачивали единства в христианской мысли, но дополняли друг друга и взаимно друг друга уравновешивали, а это предохраняло их от ложных крайностей.

4. Именем «схоластиков» обозначались сперва преподаватели свободных искусств: грамматики, риторики и диалектики, составлявших trivium, и арифметики, геометрии, музыки и астрономии – quadrivium. С них название перешло на всех, кто занимался по школьным приемам изучением наук, особенно философии и теологии, а впоследствии отсюда и сами философия и теология получили название «схоластических». Это название обозначает собственно одно из двух вышеупомянутых направлений – спекулятивно-логическое. Но по правилу: a potiori fit denominatio, обыкновенно, вся средневековая философия, со включением мистического направления, называется «схоластической философией», или «схоластикой».

5. Христианская схоластика средних веков получила могучий толчок благодаря принятию христианскими школами аристотелевской философии. До XII ст. на Западе были известны только логические сочинения Аристотеля, и ими усердно пользовались. Но в течение XII в., сперва через посредство арабов и евреев, христианские ученые получили мало-по-малу всего Аристотеля. Хотя это первоначально и имело дурные последствия, но они были скоро устранены, и вместе с этим найден был тот метод, применение которого сделало аристотелевскую философию могучим рычагом развития для христианской схоластики.

6. Христианская философия средних веков проходит три стадии. Мы видим, как она возникает и развивается в постепенном поступательном движении, как затем, в ХIII в., она достигает наивысшего расцвета и как, наконец, после ХIII в., в ней происходит застой, который характеризуется прекращением развития, по крайней мере, в таком крупном масштабе, как прежде. Этот застой оказался роковым для схоластики. В это время в ней обнаружились недостатки, сделавшиеся одной из причин великой борьбы, которая возгорелась против схоластики в XV в. и стремилась к ее уничтожению.

7. Сообразно с этими тремя стадиями исторического развития схоластики, мы делим историю христианской философии средних веков, – или «схоластическую философию», на три периода: период возникновение и постепенного развития, период расцвета и, наконец, период упадка.