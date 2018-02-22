Наука сегодня утверждает, что общество так же невозможно без религии, как оно невозможно без морали, искусства или экономики. Исторические религии выступают как многообразные феномены встречи индивида и «таинственного». Религиозность в этом контексте оказывается универсальным признаком любого человека, а конфессии являются институтами и традициями приобщения к «подлинному». Социологи еще в начале XXI века зафиксировали тот факт, что в современной России сложился «проправославный консенсус», когда вечная «ностальгия по настоящему» миллионов наших современников обрела форму причастности к древней традиции понимания символов и смыслов бытия человека «в вечности».

Православие, этот «священный космос», спасающий человека от хаоса современной глобальной социальной реальности (в разных наименованиях — «постмодерна», «постсекуляризма», «эпохи турбулентности» и т. п.), предполагает уникальное единство «Красоты, Истины и Блага», создавая идеал достижения универсальной, сильной и яркой формы «подлинного благочестия». Он воплощен в культуре, в легитимных нормах понимания «подлинного», «достойного» и «должного», опирающихся как на тончайшие богословские размышления, так и на глубинно-интимное чувство надежды на свое присутствие в осмысленном, упорядоченном и целостном мире.

Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма

Коллективная монография

М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря

НП «Спасское дело», 2015. 456 с.

ISBN 978-5-9906510-0-5

Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступительное слово епископа Воскресенского Саввы, наместника Новоспасского монастыря, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии

Вместо предисловия. Церковь, культура, общество: проблемы дискурсов и культурно-исторических контекстов

ПРОБЛЕМА РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Ю. Ю. Синелина. Религия и современное общество

А. И. Кырлежев. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива

И. Кырлежев. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива Е. И. Аринин. «Таинственное» как категория коммуникативистской интерпретации религии в работах Н. Лумана

К. Штекль. Постсекулярный либерализм и традиционная религия

Е. А. Кублицкая. Характер межэтнического и этноконфессионального взаимодействия в полиэтнических регионах РФ

И. К. Джерелиевская. Духовно-нравственная составляющая социального порядка в контексте секуляризма и постсекуляризма

РЕЛИГИЯ И НАУКА: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ ПАРАДИГМЕ

Д. А. Узланер. Проблема «эпистемологического ранжирования» и дискуссии о постсекулярном обществе

постсекулярном обществе Т. Г. Человенко. Восточно-христианская метафизика: перспективы дискурса в условиях современных культурно-цивилизационных вызовов

Священник К. Польсков. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современное положение

С. Д. Лебедев. Православная культура в социокультурной среде современности: рефлексивный потенциал

С. А. Нижников. Соотношение веры и науки как актуальная проблема современности

С. Н. Астапов. Критика субъект-объектной оппозиции: постклассическая наука и русская религиозная философия

М. В. Каиль. Новейшая история православия в биографических исследованиях: методологические проблемы в современной научной практике

СЕКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ

И. А. Устинова. Русское государство и Православная Церковь в контексте процессов секуляризации XVII века

A. И. Мраморнов. Предсоборный совет 1917 года — церковный ответ на вопросы секуляризировавшегося общества революционной России

И. Мраморнов. Предсоборный совет 1917 года — церковный ответ на вопросы секуляризировавшегося общества революционной России С. П. Синельников. Секуляризационная политика Временного правительства Российской республики в области образования: история и современность

B. В. Петрунин. Церковь и проблема гражданского неповиновения

В. Петрунин. Церковь и проблема гражданского неповиновения Священник А. Голубов. «Множественность современностей» о. Александра Шмемана: проблемы секулярного мира и православия в Америке

Александра Шмемана: проблемы секулярного мира и православия в Америке М. Ю. Смирнов. Мифоритуальный образ русского православия

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

В. Ю. Даренский. Постсекулярная культура как подвиг жизнетворчества

Ю. Даренский. Постсекулярная культура как подвиг жизнетворчества Д. В. Макаров. Наследование культуры как фактор сбережения этнорелигиозных традиций

М. В. Антонова, М. А. Комова. Орловские святые XX в.: иконография, агиография, историко-культурный текст

SUMMARIES

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма - Дорогие читатели!

Представляемая Вашему вниманию монография подготовлена по результатам научной работы, импульсом к которой стала Всероссийская научно-практическая конференция «Православие и современность: проблема секуляризма и постсекуляризма», которая прошла на базе Орловского государственного университета в 2012 году. Мне довелось лично участвовать в этом плодотворном форуме. Отрадно констатировать, что конференция объединила не только светских ученых, представителей государственных структур и институтов гражданского общества, но и богословов, священнослужителей, сотрудников синодальных и образовательных учреждений Московского Патриархата. Не менее важно, что ее участники не просто собрались, поговорили и разошлись, а развили высказанные в заседаниях и кулуарах идеи и в течение некоторого времени трудились над своими текстами, легшими в основу настоящей книги.

Полагаю, что подобное соработничество представителей светской и духовной науки не противоречит главным критериям поиска истины, которых должен придерживаться любитель мудрости, поборник беспристрастности и объективности. Святой евангелист Иоанн, получивший в христианской традиции именование Богослова, передает слова Спасителя, который обращается к учителям еврейского народа — фарисеям и книжникам со словами: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Эти удивительные по глубине слова и сегодня обращены к каждой душе, жаждущей спасения и ответа на вопросы бытия мира, существования человека, теодицеи, а также многих иных вопросов, которые будут актуальны до последнего дня сего мира.

Неоднократно в истории пытливый человеческий разум задавался вопросом, который однажды задал Пилат Христу: «Что есть истина?» (Ин. 18:38). Ответ на этот вопрос мы находим в том же благовествовании от Иоанна: Христос есть наша Истина и Воскресение. Веруя во Христа, мы приобретем Жизнь вечную и успокоение в Духе Святом, дыханием Которого наполняется весь видимый и невидимый мир. Вопросы соотношения веры и разума, религии и материализма всегда стояли на повестке дня христианских апологетов с самого начала существования Церкви. Они получили развитие в Средневековье, а своего апогея споры богословов и светских мыслителей достигли в эпоху Просвещения. Именно тогда был заложен фундамент секуляризма, который и сегодня находит место в умах и душах людей. На смену секляризму и секулярному обществу в наши дни пришло постсекулярное, со своими вызовами, на которые Церкви нужно давать ответ. Задача христианина во все времена — свидетельствовать о «правде Божией через веру в Иисуса Христа во всех и на всех» (Рим. 3:22). Свидетельствовать, в первую очередь, собственной жизнью, а также и словом.

Православная Церковь никогда не выступала на стороне противников просвещения и образования, подтверждение чему мы можем найти в истории Древней Руси. Первые центры просвещения, образовательные братства и школы основывались при монастырях, библиотеки и архивы функционировали при соборах и приходских церквях, первые отечественные гуманитарные исследователи были священнослужителями и монахами Православной Церкви. Импульс созданию многих из них дала политика св. равноапостольного князя Владимира, 1000-летие блаженного преставления которого мы вспоминаем в этом году. И сегодня Церковь благословляет просвещение и науку, а также молится за тех, кто применяет свои научные таланты, данные от Бога, на благо ближних, государства и всего общества.

Наука стремительно развивается, но нужно признать, что каковы бы ни были знания человечества об окружающем мире, все больше неизведанного и непознанного открывается перед учеными. Так, начав всего три года назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла большую работу по изданию в Новоспасском монастыре документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., мы уже погрузились в поток весьма полезных для Церкви и народа Божия идей и решений, забытых за годы богоборчества. Восстановлены многие ранее неизвестные сведения о членах Собора и его работах. В настоящей монографии также представлен один из первых результатов нашей исследовательской деятельности.

От души благодарю руководство Орловского государственного университета, блестящего педагога-организатора в области религиоведения и теологии Татьяну Григорьевну Человенко, а также моих собратьев — архипастырей Орловской митрополии за поддержку совместного проекта. Желаю благословения Божия всем читателям настоящей коллективной монографии.

Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, доктор церковной истории Савва епископ Воскресенский