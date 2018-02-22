Православие и современность
Наука сегодня утверждает, что общество так же невозможно без религии, как оно невозможно без морали, искусства или экономики. Исторические религии выступают как многообразные феномены встречи индивида и «таинственного». Религиозность в этом контексте оказывается универсальным признаком любого человека, а конфессии являются институтами и традициями приобщения к «подлинному». Социологи еще в начале XXI века зафиксировали тот факт, что в современной России сложился «проправославный консенсус», когда вечная «ностальгия по настоящему» миллионов наших современников обрела форму причастности к древней традиции понимания символов и смыслов бытия человека «в вечности».
Православие, этот «священный космос», спасающий человека от хаоса современной глобальной социальной реальности (в разных наименованиях — «постмодерна», «постсекуляризма», «эпохи турбулентности» и т. п.), предполагает уникальное единство «Красоты, Истины и Блага», создавая идеал достижения универсальной, сильной и яркой формы «подлинного благочестия». Он воплощен в культуре, в легитимных нормах понимания «подлинного», «достойного» и «должного», опирающихся как на тончайшие богословские размышления, так и на глубинно-интимное чувство надежды на свое присутствие в осмысленном, упорядоченном и целостном мире.
Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма
Коллективная монография
М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря
НП «Спасское дело», 2015. 456 с.
ISBN 978-5-9906510-0-5
Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Вступительное слово епископа Воскресенского Саввы, наместника Новоспасского монастыря, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии
- Вместо предисловия. Церковь, культура, общество: проблемы дискурсов и культурно-исторических контекстов
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
- Ю. Ю. Синелина. Религия и современное общество
- А. И. Кырлежев. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива
- Е. И. Аринин. «Таинственное» как категория коммуникативистской интерпретации религии в работах Н. Лумана
- К. Штекль. Постсекулярный либерализм и традиционная религия
- Е. А. Кублицкая. Характер межэтнического и этноконфессионального взаимодействия в полиэтнических регионах РФ
- И. К. Джерелиевская. Духовно-нравственная составляющая социального порядка в контексте секуляризма и постсекуляризма
РЕЛИГИЯ И НАУКА: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ ПАРАДИГМЕ
- Д. А. Узланер. Проблема «эпистемологического ранжирования» и дискуссии о постсекулярном обществе
- Т. Г. Человенко. Восточно-христианская метафизика: перспективы дискурса в условиях современных культурно-цивилизационных вызовов
- Священник К. Польсков. Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современное положение
- С. Д. Лебедев. Православная культура в социокультурной среде современности: рефлексивный потенциал
- С. А. Нижников. Соотношение веры и науки как актуальная проблема современности
- С. Н. Астапов. Критика субъект-объектной оппозиции: постклассическая наука и русская религиозная философия
- М. В. Каиль. Новейшая история православия в биографических исследованиях: методологические проблемы в современной научной практике
СЕКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ
- И. А. Устинова. Русское государство и Православная Церковь в контексте процессов секуляризации XVII века
- A. И. Мраморнов. Предсоборный совет 1917 года — церковный ответ на вопросы секуляризировавшегося общества революционной России
- С. П. Синельников. Секуляризационная политика Временного правительства Российской республики в области образования: история и современность
- B. В. Петрунин. Церковь и проблема гражданского неповиновения
- Священник А. Голубов. «Множественность современностей» о. Александра Шмемана: проблемы секулярного мира и православия в Америке
- М. Ю. Смирнов. Мифоритуальный образ русского православия
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ
- В. Ю. Даренский. Постсекулярная культура как подвиг жизнетворчества
- Д. В. Макаров. Наследование культуры как фактор сбережения этнорелигиозных традиций
- М. В. Антонова, М. А. Комова. Орловские святые XX в.: иконография, агиография, историко-культурный текст
SUMMARIES
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма - Дорогие читатели!
Представляемая Вашему вниманию монография подготовлена по результатам научной работы, импульсом к которой стала Всероссийская научно-практическая конференция «Православие и современность: проблема секуляризма и постсекуляризма», которая прошла на базе Орловского государственного университета в 2012 году. Мне довелось лично участвовать в этом плодотворном форуме. Отрадно констатировать, что конференция объединила не только светских ученых, представителей государственных структур и институтов гражданского общества, но и богословов, священнослужителей, сотрудников синодальных и образовательных учреждений Московского Патриархата. Не менее важно, что ее участники не просто собрались, поговорили и разошлись, а развили высказанные в заседаниях и кулуарах идеи и в течение некоторого времени трудились над своими текстами, легшими в основу настоящей книги.
Полагаю, что подобное соработничество представителей светской и духовной науки не противоречит главным критериям поиска истины, которых должен придерживаться любитель мудрости, поборник беспристрастности и объективности. Святой евангелист Иоанн, получивший в христианской традиции именование Богослова, передает слова Спасителя, который обращается к учителям еврейского народа — фарисеям и книжникам со словами: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Эти удивительные по глубине слова и сегодня обращены к каждой душе, жаждущей спасения и ответа на вопросы бытия мира, существования человека, теодицеи, а также многих иных вопросов, которые будут актуальны до последнего дня сего мира.
Неоднократно в истории пытливый человеческий разум задавался вопросом, который однажды задал Пилат Христу: «Что есть истина?» (Ин. 18:38). Ответ на этот вопрос мы находим в том же благовествовании от Иоанна: Христос есть наша Истина и Воскресение. Веруя во Христа, мы приобретем Жизнь вечную и успокоение в Духе Святом, дыханием Которого наполняется весь видимый и невидимый мир. Вопросы соотношения веры и разума, религии и материализма всегда стояли на повестке дня христианских апологетов с самого начала существования Церкви. Они получили развитие в Средневековье, а своего апогея споры богословов и светских мыслителей достигли в эпоху Просвещения. Именно тогда был заложен фундамент секуляризма, который и сегодня находит место в умах и душах людей. На смену секляризму и секулярному обществу в наши дни пришло постсекулярное, со своими вызовами, на которые Церкви нужно давать ответ. Задача христианина во все времена — свидетельствовать о «правде Божией через веру в Иисуса Христа во всех и на всех» (Рим. 3:22). Свидетельствовать, в первую очередь, собственной жизнью, а также и словом.
Православная Церковь никогда не выступала на стороне противников просвещения и образования, подтверждение чему мы можем найти в истории Древней Руси. Первые центры просвещения, образовательные братства и школы основывались при монастырях, библиотеки и архивы функционировали при соборах и приходских церквях, первые отечественные гуманитарные исследователи были священнослужителями и монахами Православной Церкви. Импульс созданию многих из них дала политика св. равноапостольного князя Владимира, 1000-летие блаженного преставления которого мы вспоминаем в этом году. И сегодня Церковь благословляет просвещение и науку, а также молится за тех, кто применяет свои научные таланты, данные от Бога, на благо ближних, государства и всего общества.
Наука стремительно развивается, но нужно признать, что каковы бы ни были знания человечества об окружающем мире, все больше неизведанного и непознанного открывается перед учеными. Так, начав всего три года назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла большую работу по изданию в Новоспасском монастыре документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., мы уже погрузились в поток весьма полезных для Церкви и народа Божия идей и решений, забытых за годы богоборчества. Восстановлены многие ранее неизвестные сведения о членах Собора и его работах. В настоящей монографии также представлен один из первых результатов нашей исследовательской деятельности.
От души благодарю руководство Орловского государственного университета, блестящего педагога-организатора в области религиоведения и теологии Татьяну Григорьевну Человенко, а также моих собратьев — архипастырей Орловской митрополии за поддержку совместного проекта. Желаю благословения Божия всем читателям настоящей коллективной монографии.
Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, доктор церковной истории Савва епископ Воскресенский
спасибо