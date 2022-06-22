Доказательства бытия Бога
В детстве мне часто случалось вступать в споры по поводу художественной ценности произведений профессора Толкина. Школьные учителя говорили, что Толкин — это только пустые фантазии, а читать нужно русскую классическую литературу: она не про фантазии, а про жизнь. Поклонники Ника Перумова были согласны, что книги Профессора — это сказки, а под пером властителя их дум благодушные фантазии оксфордского лингвиста превратились в серьёзные военно-политические романы, кои и пристало штудировать человеку, который хочет получить пользу от чтения.
Опыт этих споров помогает мне сегодня думать о положении, которое занимает человек, профессионально занимающийся философией. Нам, людям, увлечённым философией, не кажется, что это положение какое-то странное: в конце концов, у философии столько заслуг, столько таланта, столь славное прошлое, столько почётных титулов, что всё это, казалось бы, должно служить надёжным щитом против всяких упреков. Но как кумиру моего детства его титулы и заслуги не были порукой на суде любителей русской классической литературы и преданных читателей ярких эпопей, в которых мир Толкина, краснея, преображался в мир слегка кровожадного данжен мастера, так и философии её прошлое редко бывает порукой против скучающих за чтением метафизических трактатов любителей изящной словесности и людей, чей взгляд на окружающую действительность сформировался в лаборатории, среди пробирок и формул.
Впрочем, у философии, как и у Профессора, довольно адвокатов, здесь не место для апологий, а я вовсе не силён в такого рода красноречии. Обычно в редакторских я разъясняю, что такое «Компот» для читателей; пишу, что наш журнал задуман таким, чтобы его. в отличие от трактатов и академических статей, мог читать и любитель русской классической литературы, и почитатель творчества Перумова (последний раз прибегнем к нашей аналогии). Но в этот раз я скажу, что такое сегодняшний «Компот» для его авторов.
Финиковый компот – Доказательства бытия Бога – сентябрь 2017 - №12
М.: «Код-Полиграф», 2017. — 154 с.
ISSN 2587-9308
Финиковый компот – Доказательства бытия Бога – сентябрь 2017 - №12 – Содержание
ТЕМА НОМЕРА
- Пролегомены к проблеме божественного существования
- Юлия Горбатова. Онтологический аргумент. Краткий обзор современных версий
- Александр Саттар. Кому нужны доказательства? Реформатская эпистемология А. Плантинги
- Богдан Фауль. Каким было бы опровержение существования Бога?
- Александр Мишура. Доказательство бытия Бога как инструмент просвещения и дорога в ад
- Михаил Шпаковский. Недостаточность естественной теологии
- Евгений Логинов. Одно затруднение, связанное с бытием Бога
- Давид Апфельбаум. Можно ли доказывать существование Б-га после Освенцима?
- Дмитрий Миронов. Трудный путь Франца Брентано
- Анастасия Ложкина. Боги в раннем буддизме
- Артём Дейнека. О возможности объектно-ориентированной теологии
- Комикс «Г — значит Господь»
ИНТЕРВЬЮ
- Григорий Лурье. Палама мыслил как Бор
- Эммануэль Файе. Нацизм — в сердце мысли Хайдеггера
МНЕНИЕ
- Наталия Сафронова. To read, or not to read: Противостояние Хайдеггеру
ФИЛОСОФСКИЕ СООБЩЕСТВА
- Николай Герасимов. Русский юридический факультет в Праге
РЕЦЕНЗИИ
- Артём Юнусов. Платонодицея. Рецензия на «Единство платоновского ‘‘Государства’’» Д.В. Бугая
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
- Олег Шестаков. Большие надежды
- Лиана Тухватулина. Философия для обществоведов, или Как за деревьями увидеть лес
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