Начало XX в. стало для Православной Российской Церкви временем исключительным: именно тогда, впервые за Синодальный период, были практически поставлены вопросы о созыве Поместного Собора и изменении структуры: высшего церковного управления.

Русские архипастыри, пастыри и миряне-богословы предреволюционного периода блестяще доказали, что разговоры о глубоком «кризисе официального православия» не имеют под собой прочного основания, что церковная реформа не только желательна (об этом много писали и в предшествующем веке), но и практически необходима — для будущего империи, для сохранения цсрковно-государствешюго союза. То, что реформа все-таки не была осуществлена (хотя и достаточно подготовлена) может рассматриваться как трагедия Русского Православия, ибо Церкви (как и власти светской) оказалось не под силу преодолеть «синодальные путы». Винить в этом кого-либо — совершенно некорректно, так как глобальная трансформация политико-религиозной системы всегда сложна и непредсказуема.

Сергей Фирсов - Церковь в Империи - Очерки из церковной истории эпохи Императора Николая II

Сатись, Держава, Санкт-Петербург 2007

ISBN 978-5-7868-0088-4

Сергей Фирсов - Церковь в Империи - Очерки из церковной истории эпохи Императора Николая II - Содержание

Вступительное слово

Краткий обзор истории Православной Российской Церкви в 1901-1917 гг ;

Неизвестный портрет

Проблема преодоления «средостения»: Саровские торжества 1903 года

Должность обер-прокурора Святейшего Синода в начале XX столетия. (К вопросу о юридическом статусе главы ведомства православного исповедания)

Православная Церковь между двумя революциями (1905-1917 гг.) Некоторые морально-психологические аспекты проблемы

К вопросу о церковном реформаторстве начала века: штрихи к портрету старообрядческого епископа Михаила (Семенова)

«Святой Павел». (К вопросу о возможности каногшзации императора Павла I в эпоху последнего царствования)

Религиозная критика социализма в Православной Российской Церкви начала XX века. (К постановке проблемы)

Церковно-юридические и социально-психологические аспекты отлучения Льва Николаевича Толстого. (К истории проблемы)

Владыка Евлогий (Георгиевский) как депутат Государственной Думы, (К характеристике Холмского вопроса 1912 года)

Церковные издания и издательская деятельность Православной Российской Церкви в эпоху императора Николая II

Владыка Антоний (Храповицкий) как православный публицист и полемист конца XIX -начала XX века. (Штрихи к социально-психологическому портрету)

Военное духовенство России. (К вопросу о материальном положении священно - и церковнослужителей русской армии и флота последней четверти XIX-начала XX столетий)

Финансовое положение Русской Церкви в последнее предреволюционное десятилетие

Подготовка Собора и поиск новых взаимоотношений между Церковью и обществом

Революция 1917 года и проблема «демократизации» Русской Церкви

Сергей Фирсов - Церковь в Империи - Очерки из церковной истории эпохи Императора Николая II - Вступительное слово

История Православной Российской Церкви эпохи последнего царствования ~~ тема, в последние годы активно изучаемая и обсуждаемая. Случайным это назвать нельзя. Новый мир, в котором религии места не предусматривалось, навсегда уничтожил прежние формы взаимоотношений Церкви и светской власти, принципы конфессиональной государственности. В условиях строительства .«коммунистического завтра» на Православие стали смотреть как на политический и идеологический «реликт», само существование которого обусловливается только временем. Логика была достаточно проста: строительство нового мира неизбежно содействует уменьшению числа верующих в стране, доказывая верность марксистской идеологии (тем более что строительство предполагало и насильственные методы воздействия на носителей чуждой идеологии). 1920-е — 1930-е гг. показали это со всей ужасающей очевидностью.

Даже условное «возрождение» Церкви во время Великой Отечественной войны не привело к отказу советских властей от ленинской антирелигиозной идеологии — хрущевекие гонения явились тому очередным доказательством. В дальнейшем, вплоть до второй половины 1980-х гг., религия и Церковь продолжали жить в системе жестко установленных правил, в качестве «терпимых» противников антирелигиозных принципов, исповедовавшихся коммунистической партией.

Падение коммунизма и выход Церкви из невольного семидесятилетнего идеологического плена -актуализировали многие вопросы, ранее считавшиеся табуированнымй. Одним из них и был вопрос о ее (Церкви) предреволюционном бытии. В самом деле: чем была в императорской России Православная Церковь— только.ли «безгласной служанкой» государства и его «идеологическим оружием»? Можно-ли (и нужно ли) повторять старые советские обвинения Церкви в том, что она являлась «верным столпом самодержавия», не слишком задумываясь над очевидной некорректностью подобного рода заявлении? Кроме того, необходимо было ответить и на вопрос о роли монархической государственности в деле церковного строительства в конце XIX - начале XX вв., о роли обер-прокуроров Святейшего Синода, о состоянии внутрицерковиой жизни и т.н.

Ответы на эти, как и на многие другие вопросы, требовали отказа от идеологических штампов недавнего советского прошлого и в то же время заставляли с осторожностью относиться к заявлениям новых мифотворцев, рассматривавших эпоху Императора Николая ІІ как сугубо «золотое время», уничтоженное происками «злых сил». Понимая все сложности, на заре 1990-х.гг. я приступил к изучению проблем взаимоотношений Церкви и государства конца XIX — начала XX вв., частично обобщив свои исследования в монографии «Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России», вышедшей в издательстве Русского Христианского гуманитарного института в 1996 году. В книге рассматривались важнейшие проблемы, стоявшие перед Церковью в период после Первой российской революцией и вплоть до Февраля 1917 г.

Монографическим продолжением и развитием настоящей темы стало появление в 2002 г. в Москве работы «Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х-1918 гг.)», в которой существенное внимание было уделено подготовке и началу церковных реформ, работам Предсоборного Присутствия 1906 г. и положению Церкви после падения самодержавной власти в России, Однако многие вопросы настоящей темы оказались за рамками этих книг, получив свое развитие в статьях. Кроме того, я составил краткий очерк основных событий русской церковной жизни последних лет императорской России, который в популярной форме позволял бы заинтересованному читателю ознакомиться с материалами, исследованными в двух названных выше книгах. Этот очерк — своего рода введение в тему. Он и открывает настоящий сборник. Следующий материал посвящен истории парадного портрета Императора Николая II. Совсем небольшой текст является по сути-комментарием к изображению, волею истории ставшему символом. Впервые текст появился в Московском церковном вестнике (2002;, № 14-15).

Следующий текст посвящен Саровским торжествам 1903 г., в которых участвовала и Царская Семья. Он был опубликован в материалах V Всероссийской исторической научно-практической конференции, посвященной 100-летию канонизации при. Серафима Саровского (Саров, 2004). Продолжающая настоящую книгу работа о должности обер-прокурора Святейшего Синода в начале XX столетия посвящена вопросу о юридическом статусе главы ведомства православного исповедания накануне революции 1905 г. Эта работа, как и следующая за ней статья «Православная Церковь между двух революций», публикуется впервые. Хронологически увязывается с названной выше и статья о церковном реформаторстве начала XX века, посвященная старообрядческому епископу Михаилу (Семенову), бывшему православному архимандриту и профессору С.-Петербургской Духовной Академии.

Статья увидела свет в сборнике памяти В.С.Дякииа и Ю.Б.Соловьева («Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX вв.» СПб., 1999). С тем же временем связана и другая проблема, оказавшаяся востребованной в наши дни — проблема канонизации Императора Павла I. Именно в начале XX в. вопрос о святости сына Екатерины II всерьез стал обсуждаться в церковных и околоцерковных кругах. Статья об этом увидела свет в сборнике памяти Ю.Д! Марголиса (СПб., 2000). Статья «Религиозная критика социализма в Православной Российской Церкви начала XX века» была опубликована в №2(5) 1998 г. петербургского журнала для ученых «КЛИО». Работа оказалась испорчена тем, что при корректуре «исчезли» все ссылки. Таким образом, настоящая публикация позволяет читателю не только следить за ходом мысли автора, но и видеть те материалы, которые он использовал. Представленная статья, как мне кажется, дает дополнительные аргументы в пользу того обстоятельства, что Церковь в начале XX века стремилась найти ответы на злободневные вопросы как социально-политического, так и морально-нравственного характера, часто сознательно противопоставляя свои мотивы позиции «российской общественности», в том числе и настроенной «богоискательски». Аргументом сказанному, видимо, может служит впервые публикуемая в настоящем сборнике статья о церковио-юридических и социалыю-психологических аспектах отлучения Льва Николаевича Толстого.

Следующая статья посвящена деятельности владыки Евлогия (Георгиевского) как депутата Государственной Думы. Настоящая работа была прочитана в качестве доклада на ноябрьской (2006 г.) конференции Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, посвященной 60-летию со дня кончины митрополита. Ранее, в монографиях, мне приходилось .писать о думском духовенстве и о «церковной» политике Государственной Думы, но специально разбирать деятельность одного из ведущих православных «парламентариев» III Думы — никогда. Данная статья, по возможности, ликвидирует этот пробел. Продолжает серию публикаций обширная работа, посвященная изучению церковных изданий и издательской деятельности Православной Церкви в эпоху Императора Николая ІІ. Данная работа (публикуемая впервые) позволит понять, что, как и почему издавалось Церковью в последние предреволюционные десятилетия, в том числе и о фундаментальной Православной богословской энциклопедии. Следующий материал посвящен деятельности владыки Антония (Храповицкого) как православного полемиста и публициста конца Х1Х-~начала XX веков.

В основу этого материала был положен октябрьский (2006 г.) доклад, сделанный на конференции, посвященной 70-летию со дня кончины митрополита Антония, и проходившей в Свято-Троицкой православной семинарии Русской Зарубежной Церкви (Джорданвилл, США). Совсем недавно доклад был опубликован в научно-богословском и церковио-общественном журнале Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии «Церковь и время». В современных условиях, когда политическая ангажированность в отношении владыки Антония стала достоянием прошлого, изучение его взглядов, форм и методов убеждения, представляется одной из актуальных проблем церковной истории последнего царствования (тем более, что вл. Антоний был одним из наиболее известных в России церковных публицистов).

В двух следующих статьях, ранее опубликованных в журналах «Новый Часовой» (1994, № 2) и «Церковно-исторический вестник» (1998, № 1), речь идет о финансовых проблемах. В первом случае рассматривается вопрос о материальном положении священно- и церковнослужителей русской армии и флота конца XIX—начала XX вв.; во втором — финансовое положение Церкви в 1907-1917 п\ Материал, который следует далее, посвящен истории подготовки Поместного Собора и поискам новых взаимоотношений между Церковью и обществом. Несмотря на то что в статье рассматриваются проблемы, освященные в первом очерке, я все же решил включить ее в книгу (тем более что статья — аналитическая, а обзор — только фактографичеи). Ранее статья о Соборе была опубликована в научцо-богословском и церковно-обществешюм жур*нале «Церковь и время» (2003, № 4 (25)).

Завершает сборник работа о революции 1917 г. и попытках «демократизации» Церкви, изданная в № 6-7 за 2000 г. в журнале «Церковно-исторический вестник». Дальнейшая история Церкви — история.ее выживания в годы гонений на религию, и борьбы власти с верующими. Это — отдельная, трагическая страница Русского Православия. И все же, убежден, ее понимание невозможно без осознания того, чем была и что могла делать Церковь перед революцией: Понимание эпохи гонений без знания церковной истории последнего царствования затруднительно и потому, что Новомученики и Исповедники Российские» причисленные к лику святых на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, были воспитаны и сформировались как православные христиане именно в конце XIX — начале XX вв. Чтобы осознать их религиозный подвиг необходимо знать, что такое церковная жизнь николаевской России. Надеюсь, что в некоторой степени решению этой непростой задачи будет способствовать и настоящая книга.

Июль 2007 г.