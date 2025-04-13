Фирсов - История Русской Православной Церкви - Том 2 - Синодальный период

Предлагаемое читателю издание является учебным пособием по специальности «История Русской Православной Церкви» и посвящено Синодальному периоду ее истории. Основная цель настоящего учебного пособия — изложить основные моменты истории Церкви и церковно-государственных отношений в России начиная с эпохи Петра Великого и заканчивая царствованием св. императора Николая II. Несмотря на то что Святейший Синод, вскоре получивший и наименование Правительствующего, был образован в 1721 г., рассказ касается и более ранних событий Петровского царствования, начиная со смерти последнего Патриарха Московского и всея Руси Московского периода — Адриана (| 1700). Т. о., можно сказать, что хронологически Синодальный период Православной Российской Церкви (это название преимущественно и будет использоваться в учебнике) совпадает с историей Российской империи — от ее возникновения до трагических событий Февраля 1917 г.

Отношение к Синодальному периоду в отечественной и зарубежной историографии всегда было и остается неоднозначным. С одной стороны, многие исследователи исповедуют тот факт, что Петр Великий, запретив избрание Предстоятеля Церкви и организовав некое подобие «Собора» (слово «Синод» — σύνοδος — с греческого языка так и переводится), якобы грубо вторгся на «каноническое поле», изменив ход русской церковной жизни. Священномученик Иларион (Троицкий; 1886-1929), выступая на Поместном Соборе 1917 г., заявлял, что «орел петровского, на западный образец устроенного самодержавия, выклевал <...> русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела Первосвятителя российского с его векового места в Успенском соборе».

С другой стороны, современник владыки Илариона (Троицкого), видный ученый, последний обер-прокурор Св. Синода, а затем министр исповеданий Временного правительства А. В. Карташёв (1875-1960), после революции, в эмиграции, сосредоточившийся на изучении церковной истории, полагал необходимым строго разделять понятия «синодальный строй» и «синодальный период». Он был убежден, что «вопреки стеснительному режиму со времени Петра Великого наша Церковь все-таки расцвела». Синодальный строй, по его мнению, имел несомненные изъяны, одним из которых был раскол в мировоззрении русского народа (предопределивший и крах империи), а другой — связанность церковной свободы, отсутствие у Церкви «своей соборности, выборного начала и вообще всего самоуправления».

В любом случае, в Синодальный период существовал, законодательно закрепленный, союз Церкви и государства, император провозглашался защитником православной веры и назывался «Верховным ктитором» Церкви. В Российской империи была осуществлена попытка утвердить в жизни идеал «симфонии властей» (при всей условности приложения подобного наименования к XVIII — началу XX вв.). Русские богословы осознавали, конечно, неосуществимость идеальной «симфонии» в реальной жизни, но они также понимали, насколько несправедливо утверждение о полном и безусловном подчинении Церкви «власти кесаря». По словам А. В. Карташёва, писавшего и о «симфонии», существовавшей в Византийской империи, несмотря на фактические грехи, «восточный симфонизм и диархизм на деле себя оправдал, как система», свидетельством чего было создание христианской цивилизации, качественно превосходившей все другие. Следовательно, синодальный строй был одновременно и отрицанием симфонии, и попыткой ее осуществить в виде православной империи.

Фирсов С. Л. - История Русской Православной Церкви - Т. 2. Синодальный период

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2024 — 760 с.: ил.

ISBN 978-5-906543-25-7

Фирсов С. Л. - История Русской Православной Церкви - Т. 2. Синодальный период – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

§ 1. Религиозность, образование, воспитание, привычки и принципы Петра Великого

§ 2. Церковные преобразования

§ 3. Духовное образование при Петре Великом

§ 4. Феномен «народного православия»: причины появления, развитие и последствия

ГЛАВА II. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 17251740? ГГ

§ 1. Православная Церковь в царствование императрицы Екатерины I

§ 2. Православная Церковь в царствование императора Петра II

§ 3. Православная Церковь в царствование императрицы Анны Иоанновны

§ 4. Православная Церковь в царствование императора Иоанна Антоновича

ГЛАВА III. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1741 - 1762 ГГ

§ 1. Религиозность, воспитание, следование православным традициям и основные черты внутренней политики императрицы Елизаветы Петровны

§ 2. Церковная жизнь и государственная политика в отношении Православной Церкви в царствование императрицы Елизаветы Петровны

§ 3. Православная Церковь в царствование императора Петра III

ГЛАВА IV. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

§ 1. Императрица Екатерина II как православная государыня

§ 2. Секуляризация церковных имений

§ 3. Монастыри, монашество и иноческая жизнь после секуляризации

§ 4. Святейший Синод, высшее церковное управление, синодальная обер-прокуратура и архиереи в царствование императрицы Екатерины II

ГЛАВА V. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

§ 1. Религиозность, воспитание и церковная политика императора Павла I

§ 2. Церковная жизнь и государственная политика в отношении Православной Церкви в царствование императора Павла I

ГЛАВА VI. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

§ 1. Религиозность, воспитание и церковная политика императора Александра I

§ 2. Святейший Синод, синодальная обер-прокуратура и вопрос о построении «евангельского государства» в царствование императора Александра I

§ 3. Церковная жизнь и положение Православной Российской Церкви в годы царствования императора Александра I

ГЛАВА VII. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

§ 1. Император Николай I как православный государь и христианин

§ 2. Святейший Синод, синодальная обер-прокуратура и утверждение принципа «Православие, самодержавие, народность» в царствование императора Николая I

§ 3. Церковная жизнь и положение Православной Российской Церкви в царствование императора Николая I

ГЛАВА VIII. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

§ 1. Император Александр II как православный государь и христианин

§ 2. Проекты церковной реформы в годы царствования императора Александра II

§ 3. Синодальная обер-прокуратура, церковная жизнь и положение Православной Российской Церкви в годы царствования императора Александра II

ГЛАВА IX. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

§ 1. Император Александр III как православный государь и христианин

§ 2. К. П. Победоносцев: обер-прокурор Св. Синода и политический наставник императора Александра III

§ 3. Состояние Православной Церкви в эпоху императора Александра III

ГЛАВА X. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

§ 1. Император Николай II как православный государь и христианин

§ 2. Митрополиты Санкт-Петербургские и их отношение к необходимости проведения церковных реформ

§ 3. Обер-прокуроры Святейшего Синода и их церковно-политическая деятельность

§ 4. Подготовка, начало и попытка проведения церковных реформ

§ 5. Православная Церковь в эпоху думской монархии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

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