Гражданская война в России — одна из наиболее трагических страниц новейшей отечественной истории. О событиях связанных с ней, написаны сотни книг и тысячи статей. Одно перечисление работ потребовало бы издание объемного труда. Разумеется, в разное время авторы, придерживавшиеся разных политических и идеологических убеждений, писали о русской смуте XX века по-разному. В Советском государстве, начиная с 1920-х гг. и вплоть до конца 1980-х гг., авторы рассказывали о ее перипетиях, исходя из коммунистических установок, согласно которым это был период, характеризовавшийся борьбой рабочих и крестьян под руководством партии большевиков «за защиту завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции, за создание нового социалистического общества, за независимость Советского государства против сил внутренней и внешней контрреволюции».

Противники «красных» победителей, наоборот, воспринимали большевиков как поработителей страны и, исходя из данной установки, пытались оценить всю трагедию «Белого дела».

После того, как монополия на идеологию была в СССР ликвидирована, а вскоре и сам Советский Союз прекратил свое существование, ситуация кардинально изменилась. В новой России в 1990-е гг. стали появляться работы, в которых преимущественное внимание обращалось на изучение вопросов, связанных с деятельностью противников большевизма, причем симпатии были в большинстве случаев на стороне «белых». Тенденция в основном сохранялась и далее. Подробно о проблемах истории и историографии Гражданской войны в России недавно был издан специальный сборник, из которого заинтересованный читатель может узнать о современном состоянии данного вопроса в современной исторической науке — как в нашей стране, так и на Западе.

Знакомясь с публикациями и прошлых лет, и подготовленных уже в XXI веке, нетрудно заметить то, что тема «Православная Российская Церковь и Гражданская война» практически обойдена вниманием исследователей. Конечно, о событиях в жизни Церкви 1917-1921 гг. писали ранее, пишут теперь, но эти исследования скорее о «Церкви во времени», о событиях внутри церковной жизни, изучаемых на фоне Гражданской войны. Случайным это считать нельзя, поскольку церковные историки не всегда хорошо представляют общий «политический» фон революционного времени, а светские — в большинстве своем не разбираются во внутри церковной проблематике. К тому же до перестройки «церковная тема» в целом не могла быть актуальной для советских историков. Не вдаваясь в подробности этого факта, отмечу лишь одно: без оценки «религиозного фактора» достаточно проблематично говорить о морально-нравственных коллизиях, сопровождавших Гражданскую войну в России, оценить ее последствия и результаты.

Сергей Львович Фирсов – Время войне и время миру – Православная Российская церковь и Гражданская война в России

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 168 с.

ISBN 978-5-8064-2661-2

Сергей Львович Фирсов – Время войне и время миру – Православная Российская церковь и Гражданская война в России – Содержание

Введение

Глава I. Большевики и Церковь в 1917-1920 гг. Краткий исторический обзор

Глава II. К вопросу о религиозно-психологическом восприятии подвига первых новомучеников Православной Российской Церкви

Глава III. Личность и образ святого Патриарха Тихона (Беллавина) в советской печати

Глава IV. Православная Российская Церковь и Гражданская война в отражении советской антирелигиозной печати (1920-е — 1941 гг.)

Глава V. Православная Российская Церковь и Гражданская война в отражении советских антирелигиозных авторов (1950-1980-е гг.)

Глава VI. Гражданская война в мнениях и оценках православных церковных деятелей революционной эпохи. К психологии восприятия русской смуты

Заключение

Приложение. Основные вехи истории Православной Российской Церкви в 1917-1920 гг.