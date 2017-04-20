В этих словах содержится квинтэссенция всего применяемого Урсулой Флеминг метода контроля над болью, искренне разделяемого врачами. Впервые она столкнулась с проблемой боли во время работы в Оксфордском противоболевом центре (Oxford Regional Pain Unit). Доклад об эффективности применения ее метода в оксфордском хосписе (Sobell House Hospice) был опубликован в журнале «The Practitioner в 1985 г. После этого она много лет проработала в хирургическом отделении лондонской больницы Ройал Фри (Academic Department of Surgery, Royal Free Hospital). Когда медицинский персонал убедился в успешности предлагаемого ею метода борьбы с хронической болью, ее стали приглашать в различные отделения, и медсестры, доктора, врачи-консультанты и физиотерапевты просили обучить их этому методу.

Говорить пациенту, чтобы он не боялся боли, бессмысленно. Контроль над страхом — это контроль над его телесными симптомами. Мы не говорим: «я думаю, что боюсь», а говорим: «я боюсь», «мне страшно». Когда нам страшно, у нас дрожит дыхание, стискиваются зубы, рука сжимается в кулак, выступает пот, нас трясёт. Всё это можно контролировать, расслабляя руки, челюсти, дыхание, позволяя телу опускаться вниз под действием своего веса, а затем сосредотачивая внимание на ощущениях, испытываемых в данный момент. Нет никакого смысла тратить время и энергию на то, чтобы пытаться представлять себе, что может случиться в следующий момент или на следующий день. Вы должны сосредоточиться на настоящем; на каждом новом вдохе, на том, как благотворно он влияет на весь ваш организм. Только это реально. То, что случится в следующий момент или на следующей неделе, будет реальным только тогда, когда это случится.

Страх, по сути, — это опасение боли, боли от скорби, или утраты, или физического страдания. Жизнь, в которой присутствует страх, нельзя назвать полноценной. Это жизнь только наполовину.

Урсула Флеминг - Взять быка за рога - Позитивный подход к боли

Пер. с англ. А. Суховея.

К.: ДУХ I ЛIТЕРА. — 2015. — 248 с.

ISBN 978-966-378-391-8

Урсула Флеминг - Взять быка за рога - Позитивный подход к боли - Содержание

Предисловие ко второму английскому изданию .

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

К жизни, лишенной страха

Превозмогая боль

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Метод

Противодействие боли

Хроническая боль

Куда исчезли все герои?

Хосписы и центры по облегчению боли

Мэри и Джеймс

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Обвиняя Бога

Вера на весах сомнения

Практика изменения

Урсула Флеминг - Взять быка за рога - Позитивный подход к боли - Введение

«Взять быка за рога» значит смело вступить в борьбу с болью и страданием. Мы не беззащитны перед лицом боли, ибо можем выносить и преодолевать ее. У нас есть врожденная способность адаптироваться к окружающему миру, но мы так убеждены, что единственная наша возможность — это постараться избегнуть боли, что редко думаем о какой-либо альтернативе.

Мы не принимаем сознательного решения дышать во время бега чаще, чем обычно, потеть, когда нам жарко, или моргать, чтобы защитить свои глаза, и, даже не просыпаясь, мы меняем положение нашего тела, чтобы его члены не затекли во время сна. Всему этому мы обязаны нашей врожденной способности к адаптации.

Однако наша сознательная реакция на боль иная. На физическом уровне это проявляется в возрастании напряжения, которое требуется нам для того, чтобы избежать опасности. Если за вами погонится бык, вы тут же броситесь наутек, и моментально отдернете руку от огня, спасая ее от ожога. Но когда боль уже настигла вас и вы сами знаете ее причину, а значит, в некоторой степени уже способны контролировать ее, необходимость в таком механизме избегания боли отпадает сама собой, ведь возникающее в таком случае напряжение только усиливает саму боль.

Наша реакция на боль отличается от автоматических, непосредственных реакций (наподобие потовыделения и моргания) тем, что она в некоторой степени управляется мыслью. На ее характер влияет наше представление о боли вообще, о значении именно этой конкретной боли, о ее последствиях. Если боль возвещает о рождении ребенка, это благая боль; если она предупреждает об опасном (терминальном) состоянии больного, это зловещая боль. Общий контекст, в котором мы воспринимаем боль, определяет напряженность нашей борьбы с ней. Однако боль представляет собой внутренний, субъективный опыт. Когда мы боремся с нею, в действительности мы боремся с самими собой или, подобно Дон Кихоту, бьемся с ветряными мельницами.

Я вовсе не считаю, что методы контроля над болью, которые я здесь отстаиваю, являются альтернативой медикаментозной терапии. Зачастую они способны дополнять друг друга. Если лекарства не имеют слишком серьезных побочных эффектов, нет никакого смысла отвергать их. Но все же, на мой взгляд, в первую очередь их следует применять только во время обострения болезни.

Однако за это нужно платить. Об этом хорошо знают те несчастные, которые не могут обойтись без транквилизаторов. Чувство боли у этих людей, возможно, и уйдет, но ценой этому будет утрата радости от самой жизни. Те, кто долгое время принимал транквилизаторы, по их собственному признанию, в конце концов становились похожими на зомби. Хотя от этого, казалось бы, должны страдать прежде всего взрослые, ни в коем случае нельзя забывать и о тех миллионах детей, которые лишены внимания и ласки своих матерей, постоянно находящихся под действием транквилизаторов.

Но не всегда следует отказываться от их применения. Используемые в ограниченных количествах и на протяжении короткого промежутка времени, транквилизаторы помогают при очень сильных стрессах.