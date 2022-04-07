Флоренский – Pro et contra
Среди русских мыслителей XX века П. Флоренский — фигура наиболее загадочная и непрозрачная для сегодняшнего уразумения философской ситуации религиозного ренессанса. Нельзя сказать, чтобы о нем мало писали (хотя и много меньше, чем, скажем, о Н. Бердяеве или о В. Розанове); трудно пожаловаться и на скудость критических отзывов на его труды. Авторы исторических обзоров русской философии (В. Зеньковский, Н. Лосский, С. Левицкий, Б. Яковенко, Г. Флоровский, Н. Бердяев и некоторые позднейшие) считают своим долгом поместить в них главы о творчестве Флоренского, причем эти тексты (как правило, переработанные старые рецензии) становятся памятниками исторического самоосознания великой эпохи. Актуальная некогда критика Флоренского странным образом перемешана в них с комплиментами и с тем чувством непобедимого чарования прозы мыслителя, которое было пережито в молодости. Даже Б. Яковенко, который, кажется, за всю свою жизнь не написал ни одной положительной рецензии; даже Флоровский со своим православным пуританством; даже архим. Никанор — автор разгромного отзыва о «Столпе...» (с обвинениями в плагиате у Серапиона Машкина), — даже эти люди сумели сказать по одному-два добрых слова как бы помимо собственной воли.
Каким его видели?
В общении с Флоренским срабатывал эффект соприсутствия обоих полюсов магнита: он притягивал и отталкивал одновременно; это приводило людей в замешательство и порождало мемуаристику двоящейся, протеически-текучей портретности. Когда современник писал о Флоренском, им овладевал порой некий бес хуления (в крайнем случае) или стремление построить образ философа, так сказать, апофатически, в минус-приемах поэтики «от противного» (в лучшем случае).
Лицо, увиденное А. Белым, — «коричнево-зеленоватое»; Флоренский «валится себе под ноги»; от него — длинноносая тень, как от Гоголя. Мариэтта Шагинян: «Фанатик с лицом Савонаролы, острого аскетического типа». Н. Лосскому лицо Флоренского «напомнило лицо Спинозы», а для С. Булгакова — это лицо эллина, египтянина и Леонардо (на «Леонардо» почему-то все сошлись). В. Розанов, полнее других прочувствовавший личность Флоренского, сказал: «Холодный, кристальный, везде, всегда любит форму, — он инстинктивно боялся, трепетал перед обнаженностью человеческого страдания».
А вот о. Павел у себя дома: «Домик вроде избы, вокруг садик с густыми палисадниками. Сам Флоренский в рясе, небольшой, очень худой, с бородкой, с длинными, как полагается, волосами, имел вид благообразный, тихий, напряженный, ласковый. Дом внутри бедный и очень чистый, о чем заботилась скромная, смиренная его жена. Вокруг много маленьких детей. На столе было блюдо из какого-то зерна, крупного, белого (ячмень?), сваренного с медом. Флоренский угощал и объяснял, что по старинным обычаям полагается есть накануне сочельника. Мы долго сидели, говорила Вера [Вера Константиновна Шварсалон (1890— 1920), дочь Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1866— 1907). — К. И.], я дичилась, но жадно слушала каждое слово. Флоренский нам рассказывал, как он хотел быть монахом; как старец, его духовник, ему этого не позволил, а велел сделаться "белым священником" и жениться; как он встретил на мосту, по предсказанию духовника, свою суженую. Когда мы уходили, ему попались, не знаю как, рисунки, которые я набросала на полях какого-то листа. Он взглянул и попросил ему дать: что-то в них его заинтересовало. Он провожал нас. Пошли по каким-то дорогам, сырым и узким. Переходя через речку, или канаву, по деревянному мостику, я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять.
— «Оставьте ее», — сказал Флоренский, — вещи с остриями опасны. Они могут быть заколдованы».
Особенно заботливо мемуаристы отметили экзотическое для конца 20-х годов сочетание священнического облачения Флоренского и лабораторного интерьера. Сын писателя Вс. Иванова (теперь — широко известный исследователь языка и культуры) вспоминает: «В двадцатые годы, в пору занятий точными науками, отец познакомился с П. А. Флоренским. Он мне рассказывал, что тот водил его по своей электротехнической лаборатории в наряде, так мало с ней согласовывавшемся. Потом они поехали разговаривать с Флоренским на квартиру к тому — он жил у своих знакомых, кажется, на кухне, где в углу стояла койка Флоренского. Скромность обстановки его помещения запомнилась отцу».
Павел Флоренский – Pro et contra - антология
СПб.: РХГИ, 2001. — 824 с.
ISBN 5-88812-132-0
Павел Флоренский – Pro et contra - антология – Содержание
- От издателя
- Предисловие ко второму изданию
- К. Г. Исупов. Павел Флоренский: наследие и наследники
I. Мемуары
- Свящ. А. В. Елъчанинов. Из встреч с П. А. Флоренским (1909—1910)
- Андрей Белый. Начало века (фрагмент)
- С. И. Фудель. Об о. Павле Флоренском (1882—1943)
- С. А. Волков. П. А. Флоренский
- Л. Ф. Жегин. Воспоминания о П. А. Флоренском
- <А. Ф. Лосев.> П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева
- И. Д. Левин. «Я видел Флоренского один раз...»
II. Вокруг книги «Столп и утверждение Истины»
- Еп. Феодор. <Рец. на книгу:> «О духовной Истине. Опыт православной теодицеи» («Столп и утверждение Истины»)
- С. С. Глаголев. <Отзыв на книгу о. Павла Флоренского «О духовной Истине». М., 1912>
- Б. В. Яковенко. Философия отчаяния
- H.A. Бердяев. Стилизованное православие (о. Павел Флоренский)
- Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума
- Архимандрит Никанор. Рецензия на кн.: «Столп и утверждение Истины»
- В. Н. Ильин. Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение Истины»
- Г. В. Флоровский. Пути русского богословия
III. В историко-философской перспективе
- B. В. Розанов. П. А. Флоренский об А. С. Хомякове
- H.A. Бердяев. Хомяков и свящ. Флоренский
- Н. А. Бердяев. Русская идея (фрагмент)
- C. Н. Булгаков. Священник о. Павел Флоренский
- Н. О. Лосский. История русской философии. Гл. XIV. Отец Павел Флоренский
- B. В. Зеньковский. История русской философии. Ч. IV, гл. VI. Метафизика всеединства
- Ю. П. Иваск. Розанов и о. Павел Флоренский
- C. А. Левицкий. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Т. П. XX в. Отец Павел Флоренский
- Н. М. Зернов. Русское религиозное возрождение XX века. Гл. IV. Расцвет литературы и искусства (фрагмент)
IV. От отзывов к доносам
- С. М. Городецкий. <Рец. на кн.:> Павел Флоренский «Мнимости в геометрии»
- Н. Н. Русое. Флоренский против Коперника
- Э. Кольман. Против новейших откровений буржуазного мракобесия
V. В современном контексте
- П. В. Палиевский. Розанов и Флоренский
- Иеродиакон Андроник (А. С. Трубачев). Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского
- Архимандрит Иннокентий (А Просвирнин). О творческом пути священника Павла Флоренского
- С. С. Хоружий. Философский символизм П. А. Флоренского и его жизненные истоки
- H.A. Струве. К столетию священника Павла Флоренского
- Д. С. Лихачев. Слово о П. А. Флоренском
- Р. А. Гальцева. Мысль как воля и представление (Утопия и идеология в философском сознании П. А. Флоренского)
- Е. И. Иванова. Наследие о. Павла Флоренского: а судьи кто?
- С. М. Половинкин. П. А. Флоренский: Логос против Хаоса
- Н. К. Бонецкая. П. А. Флоренский и «новое религиозное сознание»
- М. Йованович. Проблема человека в автобиографической прозе свящ. П. Флоренского
- Ежи Фарыно. «Антиномия языка» Флоренского и поэтическая парадигма «символизм/авангард»
- Нина М. Каухчишвили. П. А. Флоренский от древности к стилю модерн
- С. М. Половинкин. Ревностная дружба
- A. Б. Шишкин. Реализм Вячеслава Иванова и о. Павла Флоренского
- B. Е. Федоров. Русский Сизиф метафизики («науковидение» Флоренского)
Примечания. Комментарий. Библиографические материалы
Краткая библиография работ о жизни и творчестве П. А. Флоренского
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