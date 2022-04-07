Флоренский – Pro et contra

Среди русских мыслителей XX века П. Флоренский — фигура наиболее загадочная и непрозрачная для сегодняшнего уразумения философской ситуации религиозного ренессанса. Нельзя сказать, чтобы о нем мало писали (хотя и много меньше, чем, скажем, о Н. Бердяеве или о В. Розанове); трудно пожаловаться и на скудость критических отзывов на его труды. Авторы исторических обзоров русской философии (В. Зеньковский, Н. Лосский, С. Левицкий, Б. Яковенко, Г. Флоровский, Н. Бердяев и некоторые позднейшие) считают своим долгом поместить в них главы о творчестве Флоренского, причем эти тексты (как правило, переработанные старые рецензии) становятся памятниками исторического самоосознания великой эпохи. Актуальная некогда критика Флоренского странным образом перемешана в них с комплиментами и с тем чувством непобедимого чарования прозы мыслителя, которое было пережито в молодости. Даже Б. Яковенко, который, кажется, за всю свою жизнь не написал ни одной положительной рецензии; даже Флоровский со своим православным пуританством; даже архим. Никанор — автор разгромного отзыва о «Столпе...» (с обвинениями в плагиате у Серапиона Машкина), — даже эти люди сумели сказать по одному-два добрых слова как бы помимо собственной воли.

Каким его видели?

В общении с Флоренским срабатывал эффект соприсутствия обоих полюсов магнита: он притягивал и отталкивал одновременно; это приводило людей в замешательство и порождало мемуаристику двоящейся, протеически-текучей портретности. Когда современник писал о Флоренском, им овладевал порой некий бес хуления (в крайнем случае) или стремление построить образ философа, так сказать, апофатически, в минус-приемах поэтики «от противного» (в лучшем случае).

Лицо, увиденное А. Белым, — «коричнево-зеленоватое»; Флоренский «валится себе под ноги»; от него — длинноносая тень, как от Гоголя. Мариэтта Шагинян: «Фанатик с лицом Савонаролы, острого аскетического типа». Н. Лосскому лицо Флоренского «напомнило лицо Спинозы», а для С. Булгакова — это лицо эллина, египтянина и Леонардо (на «Леонардо» почему-то все сошлись). В. Розанов, полнее других прочувствовавший личность Флоренского, сказал: «Холодный, кристальный, везде, всегда любит форму, — он инстинктивно боялся, трепетал перед обнаженностью человеческого страдания».

А вот о. Павел у себя дома: «Домик вроде избы, вокруг садик с густыми палисадниками. Сам Флоренский в рясе, небольшой, очень худой, с бородкой, с длинными, как полагается, волосами, имел вид благообразный, тихий, напряженный, ласковый. Дом внутри бедный и очень чистый, о чем заботилась скромная, смиренная его жена. Вокруг много маленьких детей. На столе было блюдо из какого-то зерна, крупного, белого (ячмень?), сваренного с медом. Флоренский угощал и объяснял, что по старинным обычаям полагается есть накануне сочельника. Мы долго сидели, говорила Вера [Вера Константиновна Шварсалон (1890— 1920), дочь Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1866— 1907). — К. И.], я дичилась, но жадно слушала каждое слово. Флоренский нам рассказывал, как он хотел быть монахом; как старец, его духовник, ему этого не позволил, а велел сделаться "белым священником" и жениться; как он встретил на мосту, по предсказанию духовника, свою суженую. Когда мы уходили, ему попались, не знаю как, рисунки, которые я набросала на полях какого-то листа. Он взглянул и попросил ему дать: что-то в них его заинтересовало. Он провожал нас. Пошли по каким-то дорогам, сырым и узким. Переходя через речку, или канаву, по деревянному мостику, я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять.

— «Оставьте ее», — сказал Флоренский, — вещи с остриями опасны. Они могут быть заколдованы».

Особенно заботливо мемуаристы отметили экзотическое для конца 20-х годов сочетание священнического облачения Флоренского и лабораторного интерьера. Сын писателя Вс. Иванова (теперь — широко известный исследователь языка и культуры) вспоминает: «В двадцатые годы, в пору занятий точными науками, отец познакомился с П. А. Флоренским. Он мне рассказывал, что тот водил его по своей электротехнической лаборатории в наряде, так мало с ней согласовывавшемся. Потом они поехали разговаривать с Флоренским на квартиру к тому — он жил у своих знакомых, кажется, на кухне, где в углу стояла койка Флоренского. Скромность обстановки его помещения запомнилась отцу».

Павел Флоренский – Pro et contra - антология

СПб.: РХГИ, 2001. — 824 с.

ISBN 5-88812-132-0

Павел Флоренский – Pro et contra - антология – Содержание

От издателя

Предисловие ко второму изданию

К. Г. Исупов. Павел Флоренский: наследие и наследники

I. Мемуары

Свящ. А. В. Елъчанинов. Из встреч с П. А. Флоренским (1909—1910)

Андрей Белый. Начало века (фрагмент)

С. И. Фудель. Об о. Павле Флоренском (1882—1943)

С. А. Волков. П. А. Флоренский

Л. Ф. Жегин. Воспоминания о П. А. Флоренском

<А. Ф. Лосев.> П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева

И. Д. Левин. «Я видел Флоренского один раз...»

II. Вокруг книги «Столп и утверждение Истины»

Еп. Феодор. <Рец. на книгу:> «О духовной Истине. Опыт православной теодицеи» («Столп и утверждение Истины»)

С. С. Глаголев. <Отзыв на книгу о. Павла Флоренского «О духовной Истине». М., 1912>

Б. В. Яковенко. Философия отчаяния

H.A. Бердяев. Стилизованное православие (о. Павел Флоренский)

Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума

Архимандрит Никанор. Рецензия на кн.: «Столп и утверждение Истины»

В. Н. Ильин. Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение Истины»

Г. В. Флоровский. Пути русского богословия

III. В историко-философской перспективе

B. В. Розанов. П. А. Флоренский об А. С. Хомякове

H.A. Бердяев. Хомяков и свящ. Флоренский

Н. А. Бердяев. Русская идея (фрагмент)

C. Н. Булгаков. Священник о. Павел Флоренский

Н. О. Лосский. История русской философии. Гл. XIV. Отец Павел Флоренский

B. В. Зеньковский. История русской философии. Ч. IV, гл. VI. Метафизика всеединства

Ю. П. Иваск. Розанов и о. Павел Флоренский

C. А. Левицкий. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Т. П. XX в. Отец Павел Флоренский

Н. М. Зернов. Русское религиозное возрождение XX века. Гл. IV. Расцвет литературы и искусства (фрагмент)

IV. От отзывов к доносам

С. М. Городецкий. <Рец. на кн.:> Павел Флоренский «Мнимости в геометрии»

Н. Н. Русое. Флоренский против Коперника

Э. Кольман. Против новейших откровений буржуазного мракобесия

V. В современном контексте

П. В. Палиевский. Розанов и Флоренский

Иеродиакон Андроник (А. С. Трубачев). Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского

Архимандрит Иннокентий (А Просвирнин). О творческом пути священника Павла Флоренского

С. С. Хоружий. Философский символизм П. А. Флоренского и его жизненные истоки

H.A. Струве. К столетию священника Павла Флоренского

Д. С. Лихачев. Слово о П. А. Флоренском

Р. А. Гальцева. Мысль как воля и представление (Утопия и идеология в философском сознании П. А. Флоренского)

Е. И. Иванова. Наследие о. Павла Флоренского: а судьи кто?

С. М. Половинкин. П. А. Флоренский: Логос против Хаоса

Н. К. Бонецкая. П. А. Флоренский и «новое религиозное сознание»

М. Йованович. Проблема человека в автобиографической прозе свящ. П. Флоренского

Ежи Фарыно. «Антиномия языка» Флоренского и поэтическая парадигма «символизм/авангард»

Нина М. Каухчишвили. П. А. Флоренский от древности к стилю модерн

С. М. Половинкин. Ревностная дружба

A. Б. Шишкин. Реализм Вячеслава Иванова и о. Павла Флоренского

B. Е. Федоров. Русский Сизиф метафизики («науковидение» Флоренского)

Примечания. Комментарий. Библиографические материалы

Краткая библиография работ о жизни и творчестве П. А. Флоренского