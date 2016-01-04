В Российской историко-философской и патрологической науке традиционно много внимания уделялось и уделяется изучению трудов греческих христианских мыслителей эпохи патристики, и гораздо меньше внимания обращалось и обращается на латинских авторов.

Это в полной мере касается и тринитарного вопроса. Однако мы убеждены, что в трудах западных христианских мыслителей, таких как Тертуллиан, Ипполит Римский, Новациан, Иларий Пиктавийский, Марий Викторин, Амвросий Миланский, Аврелий Августин, Фульгенций, Боэций и некоторых других, тринитарная проблема занимает совершенно особое место.

Не отрицая религиозный характер тринитарного догмата, основанного на библейском Откровении, для постижения его содержания они в не меньшей, а иногда и в бóльшей степени, чем греческие отцы Церкви, опирались на предшествовавшую и современную им философскую традицию, используя различные рациональные методы и концепции, характерные для той или иной философской школы, чтобы выразить этот догмат в таких формах, которые могли бы стать приемлемыми для человеческого разума.

В результате западный тринитаризм в III–VI вв. приобрел свой особый рационалистический характер, существенно отличающийся от восточного тринитарного подхода (называемого иногда «персоналистским») и оказавший определяющее влияние на осмысление данной проблематики в последующей европейской философии.

Эта рационалистическая тенденция отразилась и в формулировке известной католической «доктрины Filioque», не принятой Православной Церковью. Как представляется, для выяснения этих и других характерных черт западной тринитарной традиции важно рассмотреть тринитарные учения тех представителей латинской патристики II–VIII вв., которые в сильной степени испытали влияние античной философской мысли.

Алексей Русланович Фокин - Античная философия и формирование тринитарной доктрины в латинской патристике - Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук

Российская Академия наук - Институт философии

Москва 2013 г., 472 с.

Алексей Русланович Фокин - Античная философия и формирование тринитарной доктрины в латинской патристике - Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук - Содержание

Введение. Постановка проблемы, история изучения вопроса, цели, задачи, источники и методы исследования; его актуальность и новизна; тезисы, выносимые на защиту; апробация и структура работы

Глава I. Предпосылки возникновения тринитарной доктрины в библейской, иудео- эллинистической и раннехристианской религиозно-философской мысли

1. Библейское учение о Боге (Ветхий Завет).

2. Учение о Божественной Премудрости и Логосе в эллинистическом иудаизме III в. до н. э. – I в. н. э.

3. Учение о Троице в Новом Завете

4. Тринитарное учение «мужей апостольских» и греческих апологетов

Глава II. Начало формирования тринитарной доктрины в доникейский период латинской патристики (150–325 гг.)

1. Тринитарное учение Тертуллиана

2. Соотношение тринитарного учения Тертуллиана и Ипполита Римского

3. Римская тринитарная доктрина в III веке: пресвитер Новациан

4. Тринитарный спор между Дионисием Римским и Дионисием Александрийским

5. Тринитарная доктрина последних латинских апологетов: Арнобий и Лактанций

Глава III. Развитие тринитарной доктрины в период расцвета латинской патристики: учение о «единосущии» и «греческая тринитарная парадигма» на Западе (325–397 гг.)

1. Арианские споры и Никейский Собор 325 года

2. Тринитарная доктрина западных «никейцев»

3. Учение Великих Каппадокийцев о различии сущности и ипостаси

4. Тринитарная доктрина св. Илария Пиктавийского

5. Тринитарная доктрина св. Амвросия Миланского

6. Общие выводы

Глава IV. Развитие тринитарной доктрины в период расцвета латинской патристики: «латинская тринитарная парадигма» (355–430 гг.)

1. Возникновение «латинской тринитарной парадигмы»: тринитарная доктрина Мария Викторина

2. Окончательное оформление «латинской тринитарной парадигмы»:тринитарная доктрина Аврелия Августина

Глава V. Тринитарная доктрина в поставгустиновский период латинской патристики (430–735 гг.)

1. Влияние тринитарной доктрины Августина на латинских христианских теологов V – начала VI вв.

2. Логическое оформление «латинской тринитарной парадигмы»: тринитарная доктрина Боэция

3. Закат латинской патристики. Тринитарное учение на Западе во второй половине VI – первой половине VIII вв.

Заключение

Список сокращений

Библиография

Алексей Фокин - Античная философия и формирование тринитарной доктрины в латинской патристике - Введение

Постановка проблемы и предмет исследования. Как известно, тринитарная доктрина, т. е. учение о троичности Бога, понимаемого как трансцендентное миру, личное и творческое Первоначало, является важнейшей составной частью не только христианского вероучения, но и христианской философии. Хотя эта доктрина основана на библейском Откровении, она была и остается одной из самых сложных теоретических проблем для человеческого разума как с религиозной, так и с философской точки зрения. Впервые тринитарная проблема1 возникла еще в первые века новой эры, когда христианские апологеты, обратившиеся в христианство из язычества, — Аристид, Иустин Философ, Татиан, Афинагор, Феофил Антиохийский, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ипполит и другие, — попытались осмыслить и изложить христианское учение о Боге–Троице, используя при этом хорошо знакомый им логико-философский аппарат и метафизические конструкции античной философии.

Как верно отметил известный итальянский специалист в области патристической философии Клаудио Морескини, «желая сформулировать тринитарный догмат, раннее христианство было вынуждено прибегать к ресурсам философии в еще большей степени, чем оно делало это, стремясь дать определение понятию “единый Бог”, так как Новый Завет предоставлял очень скупой материал для разработки тринитарной проблематики»2. Помимо этого, тринитарный вопрос стал не только одной из важнейших теоретических проблем христианской теологии и философии, но и острейшей церковно-политической проблемой вскоре после христианизации Римской империи в эпоху так называемых «арианских споров» (325–381 гг.), когда отцами и учителями Церкви были сформулированы основные подходы и способы познания и выражения тайны Божественной Троичности, которые утвердились в последующие несколько столетий эпохи патристики (V–VIII вв.) и послужили образцом философствования о Боге–Троице для всех последующих поколений христианских мыслителей.

Действительно, в последующие столетия поисками решения тринитарной проблемы с разных точек зрения были увлечены такие великие европейские мыслители, как Иоанн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Бонавентура, Иоанн Дунс Скот, Майстер Экхарт, Якоб Бёме, Ф. Шлейермахер, Ф. В. Шеллинг, Г. Ф. Гегель, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Э. Жильсон, И. Конгар, Х. У. фон Бальтазар, К. Ранер, Б. Лонерган, В. Панненберг, К. Барт, Ю. Мольтманн, П. Тиллих, В. Н. Лосский, Х. Яннарас, И. Зизиулас, Р. Суинберн и многие другие. При этом многие из них напрямую обращались к наследию отцов и учителей христианской Церкви эпохи патристики — св. Афанасия Александрийского, Великих Каппадокийцев, Аврелия Августина, Боэция, Псевдо- систематических теологов по меньшей мере с конца XIX в., возобновились в середине XX в. после появления программных трудов видных современных религиозных мыслителей — Карла Барта, Бернара Лонергана и Карла Ранера. И в наше время, в последние десять – пятнадцать лет, тринитарные исследования переживают настоящее возрождение, когда один за другим на Западе появляются все новые и новые трактаты о Троице.