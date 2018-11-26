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Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина

Алексей Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Educational
Российская Академия наук
Институт философии
В основе этой книги лежит диссертация автора на соискание ученой степени кандидата философских наук, написанная под руководством В. П. Гайденко в секторе Истории западной философии Института философии РАН и успешно защищенная в ноябре 2005 г.
Эта книга представляет собой первое в российской историко-философской и патрологической науке исследование философско-богословской системы известного в свое время римского ритора, философа и христианского богослова IV столетия — Мария Викторина.

Алексей Русланович Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина

А. Р. Фокин; Ин-т философии Рос. Акад. наук
М.: Империум Пресс: Центр библейско-патролог. исслед., 2007. — 256 с.
ISBN 978-5-98006-025-1

Алексей Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина - Содержание

Предисловие

Глава I. История изучения наследия Мария Викторина на Западе и в России

Глава II. Жизнь и учено-литературная деятельность Мария Викторина

i. Грамматико-риторические сочинения
ii. Логико-философские сочинения
iii. Богословские сочинения
iv. Спорные и подложные сочинения

Глава III. Источники философско-богословского учения Мария Викторина

1. Философские источники
  • 1.1. Аристотелизм
  • 1.2. Платонизм
    • 1.2.1. Древний платонизм
    • 1.2.2. Средний платонизм
    • 1.2.3. Неоплатонизм
2. Богословские источники
  • 2.1. Священное Писание
  • 2.2. Священное Предание и христианские богословы II—IV в.

Глава IV. Философско-богословская система Мария Викторина

1. Учение о богопознании
  • 1.1. Субъект познания и познавательные способности
  • 1.2. Источники и виды богопознания
  • 1.3. Соотношение веры, познания и любви
  • 1.4. Богопознание, его объект и границы
  • 1.5. Любовь к Богу как способ соединения с Ним
  • 1.6. Краткие выводы относительно учения Викторина о богопознании
2. Учение о Боге
  • 2.1. Пресущественность и вышебытийность Бога
  • 2.2. Триадология
    • 2.2.1. Тринитарные схемы
    • 2.2.2. Первая диада: Отец и Сын
    • 2.2.3. Единосущие Отца и Сына
    • 2.2.4. Вторая диада: Сын и Св. Дух
    • 2.2.5. Единство и различие во Св. Троице
    • 2.2.6. Учение о Божественной простоте
    • 2.2.7. Краткие выводы относительно тринитарного учения Викторина
3. Учение о творении и тварном мире
  • 3.1. Общие положения
  • 3.2. Творческий акт
  • 3.3. Творение: возможность и действительность
  • 3.4. Порядок творения и панпсихизм
  • 3.5. Иерархия бытия
  • 3.6. Краткие выводы относительно учения Викторина о творении и тварном мире
4. Учение о мире духовном и мировой душе
  • 4.1. Мировая душа
  • 4.2. Ангелы
  • 4.3. Демоны
  • 4.4. Краткие выводы относительно учения Викторина о мире духовном
5. Учение о человеке
  • 5.1. Двойственный состав человеческой природы
    • 5.1.1. Происхождение и природа человеческой души
    • 5.1.2. Происхождение человеческого тела и его связь с душой
  • 5.2. Грехопадение человека и его последствия
  • 5.3. Краткие выводы относительно антропологического учения Викторина
6. Учение о спасении как возвращении человека к Богу
  • 6.1. Общие положения
  • 6.2. Христология
    • 6.2.1. Единство лица Христа Спасителя
    • 6.2.2. Образ соединения двух природ Христа
    • 6.2.3. Совершенство и полнота двух природ Христа
  • 6.3. Сотериология
  • 6.4. Экклезиология
  • 6.5. Благодать и свобода
  • 6.6. Эсхатология
  • 6.7. Краткие выводы относительно учения Викторина о спасении
  • 6.8. Общие итоги изучения философско-богословской системы Викторина

Глава V. Влияние на последующую философскую и богословскую традицию

Заключение
Список сокращений
Именной и предметный указатель
Библиография

Алексей Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина - Предисловие

Выбор предмета исследования обусловлен не только практически полной неизученностью личности и литературного наследия Мария Викторина в России, но и тем, что его философско-богословское учение само по себе заслуживает пристального внимания современных патрологов, историков философии и богословов, поскольку оно было не только одним из первых систематических и рациональных изложений христианского учения о Божественной Троице, но и внесло важный вклад в дальнейшее развитие христианского богословия и европейской философии в целом. Подобно Оригену на Востоке, Викторин одним из первых на Западе попытался решить стоявшую перед его эпохой важнейшую историческую задачу — христианизацию античного философского наследия.
Он применил в христианском богословии метафизические принципы платонизма и использовал их в полемике против ариан и омиусиан, искажавших вероучение Церкви, а также попытался изложить христианское вероучение на языке современной ему философии. И хотя в ходе решения этой задачи Викторину не удалось избежать отдельных противоречий, непоследовательностей и даже ошибочных с точки зрения ортодоксального христианства выводов, в целом следует признать, что его философско-богословское учение обогатило христианское богословие новыми глубокими метафизическими идеями и интуициями, позволило по-новому подойти к решению многих проблем, открыло новые перспективы для развития европейской философии. Под влиянием идей Викторина находились не только его современники, такие как Августин и Амвросий, но и целый ряд последующих философов и богословов: Боэций, Кассиодор, Максим Исповедник, Алкуин, Иоанн Скот Эриугена, Николай Кузанский и другие.
Однако долгое время личность Мария Викторина незаслуженно оставалась в забвении, а его место и роль в истории богословия и философии — недооцененными. По верному замечанию М. фон Альбрехта, «богослов Марий Викторин оказал неоценимое влияние на будущее через Августина; логик Марий Викторин сделает то же самое через Боэция; в блеске великих последователей его звезда закатится, — он станет забытым praeceptor Еurорае»[1]. В самом деле, только с 70-х годов XIX столетия на Западе возобновился интерес к личности Мария Викторина и стали появляться исследования, посвященные его жизни, творчеству и учению.
С тех пор в Западной Европе и Америке вышло уже более десятка монографий и несколько десятков посвященных ему научных статей, а его богословские трактаты о Св. Троице были переведены на французский, немецкий и английский языки[2]. Однако в России наследие Мария Викторина до сих пор оставалось практически неизученным. На русском языке не было ни одной посвященной ему монографии, не существовало перевода ни одного его сочинения. Вместе с тем, как было отмечено, изучение наследия Мария Викторина важно и актуально потому, что оно проливает свет на ход развития христианской философии и богословия не только в эпоху патристики, но и в Средние века и даже в Новое время.
[1] Фон Альбрехт М. История римской литературы: от Андроника до Боэция. М., 2005. Т. III. С. 1764.
[2] Подробнее об этом см. ниже в главе I.
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Added 26.11.2018
Author Rocit
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