Российская Академия наук

Институт философии

В основе этой книги лежит диссертация автора на соискание ученой степени кандидата философских наук, написанная под руководством В. П. Гайденко в секторе Истории западной философии Института философии РАН и успешно защищенная в ноябре 2005 г.

Эта книга представляет собой первое в российской историко-философской и патрологической науке исследование философско-богословской системы известного в свое время римского ритора, философа и христианского богослова IV столетия — Мария Викторина.

Алексей Русланович Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина А. Р. Фокин; Ин-т философии Рос. Акад. наук М.: Империум Пресс: Центр библейско-патролог. исслед., 2007. — 256 с. ISBN 978-5-98006-025-1

Алексей Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина - Содержание

Предисловие

Глава I. История изучения наследия Мария Викторина на Западе и в России

Глава II. Жизнь и учено-литературная деятельность Мария Викторина

i. Грамматико-риторические сочинения

ii. Логико-философские сочинения

iii. Богословские сочинения

iv. Спорные и подложные сочинения

Глава III. Источники философско-богословского учения Мария Викторина

1. Философские источники

1.1. Аристотелизм

1.2. Платонизм 1.2.1. Древний платонизм 1.2.2. Средний платонизм 1.2.3. Неоплатонизм



2. Богословские источники

2.1. Священное Писание

2.2. Священное Предание и христианские богословы II—IV в.

Глава IV. Философско-богословская система Мария Викторина

1. Учение о богопознании

1.1. Субъект познания и познавательные способности

1.2. Источники и виды богопознания

1.3. Соотношение веры, познания и любви

1.4. Богопознание, его объект и границы

1.5. Любовь к Богу как способ соединения с Ним

1.6. Краткие выводы относительно учения Викторина о богопознании

2. Учение о Боге

2.1. Пресущественность и вышебытийность Бога

2.2. Триадология 2.2.1. Тринитарные схемы 2.2.2. Первая диада: Отец и Сын 2.2.3. Единосущие Отца и Сына 2.2.4. Вторая диада: Сын и Св. Дух 2.2.5. Единство и различие во Св. Троице 2.2.6. Учение о Божественной простоте 2.2.7. Краткие выводы относительно тринитарного учения Викторина



3. Учение о творении и тварном мире

3.1. Общие положения

3.2. Творческий акт

3.3. Творение: возможность и действительность

3.4. Порядок творения и панпсихизм

3.5. Иерархия бытия

3.6. Краткие выводы относительно учения Викторина о творении и тварном мире

4. Учение о мире духовном и мировой душе

4.1. Мировая душа

4.2. Ангелы

4.3. Демоны

4.4. Краткие выводы относительно учения Викторина о мире духовном

5. Учение о человеке

5.1. Двойственный состав человеческой природы 5.1.1. Происхождение и природа человеческой души 5.1.2. Происхождение человеческого тела и его связь с душой

5.2. Грехопадение человека и его последствия

5.3. Краткие выводы относительно антропологического учения Викторина

6. Учение о спасении как возвращении человека к Богу

6.1. Общие положения

6.2. Христология 6.2.1. Единство лица Христа Спасителя 6.2.2. Образ соединения двух природ Христа 6.2.3. Совершенство и полнота двух природ Христа

6.3. Сотериология

6.4. Экклезиология

6.5. Благодать и свобода

6.6. Эсхатология

6.7. Краткие выводы относительно учения Викторина о спасении

6.8. Общие итоги изучения философско-богословской системы Викторина

Глава V. Влияние на последующую философскую и богословскую традицию

Заключение

Список сокращений

Именной и предметный указатель

Библиография

Алексей Фокин - Христианский платонизм Мария Викторина - Предисловие

Выбор предмета исследования обусловлен не только практически полной неизученностью личности и литературного наследия Мария Викторина в России, но и тем, что его философско-богословское учение само по себе заслуживает пристального внимания современных патрологов, историков философии и богословов, поскольку оно было не только одним из первых систематических и рациональных изложений христианского учения о Божественной Троице, но и внесло важный вклад в дальнейшее развитие христианского богословия и европейской философии в целом. Подобно Оригену на Востоке, Викторин одним из первых на Западе попытался решить стоявшую перед его эпохой важнейшую историческую задачу — христианизацию античного философского наследия.

Он применил в христианском богословии метафизические принципы платонизма и использовал их в полемике против ариан и омиусиан, искажавших вероучение Церкви, а также попытался изложить христианское вероучение на языке современной ему философии. И хотя в ходе решения этой задачи Викторину не удалось избежать отдельных противоречий, непоследовательностей и даже ошибочных с точки зрения ортодоксального христианства выводов, в целом следует признать, что его философско-богословское учение обогатило христианское богословие новыми глубокими метафизическими идеями и интуициями, позволило по-новому подойти к решению многих проблем, открыло новые перспективы для развития европейской философии. Под влиянием идей Викторина находились не только его современники, такие как Августин и Амвросий, но и целый ряд последующих философов и богословов: Боэций, Кассиодор, Максим Исповедник, Алкуин, Иоанн Скот Эриугена, Николай Кузанский и другие.

Однако долгое время личность Мария Викторина незаслуженно оставалась в забвении, а его место и роль в истории богословия и философии — недооцененными. По верному замечанию М. фон Альбрехта, «богослов Марий Викторин оказал неоценимое влияние на будущее через Августина; логик Марий Викторин сделает то же самое через Боэция; в блеске великих последователей его звезда закатится, — он станет забытым praeceptor Еurорае» [1] . В самом деле, только с 70-х годов XIX столетия на Западе возобновился интерес к личности Мария Викторина и стали появляться исследования, посвященные его жизни, творчеству и учению.

С тех пор в Западной Европе и Америке вышло уже более десятка монографий и несколько десятков посвященных ему научных статей, а его богословские трактаты о Св. Троице были переведены на французский, немецкий и английский языки [2] . Однако в России наследие Мария Викторина до сих пор оставалось практически неизученным. На русском языке не было ни одной посвященной ему монографии, не существовало перевода ни одного его сочинения. Вместе с тем, как было отмечено, изучение наследия Мария Викторина важно и актуально потому, что оно проливает свет на ход развития христианской философии и богословия не только в эпоху патристики, но и в Средние века и даже в Новое время.