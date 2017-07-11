Латинская патрология - 1 - Доникейская латинская патрология - Фокин Алексей

Хорошо известно, что русская дореволюционная патрологическая наука внесла немалый вклад в изучение жизни, сочинений и учения отдельных латинских Отцов Церкви и церковных писателей II—VIII вв. — таких как Тертуллиан, свт. Киприан Карфагенский, Арнобий, Лактанций, свт. Иларий Пиктавийский, свт. Амвросий Медиоланский, блаж. Иероним, блаж. Августин, свт. Лев и Григорий Великие и некоторых других.

Немалая часть их трудов была переведена на русский язык в Киевской Духовной Академии (хотя большая часть остается до сих пор непереведенной); было написано немало посвященных им специальных исследований. Многие патрологи, работавшие до революции в России или впоследствии в эмиграции включали в свои краткие курсы патрологии отдельных представителей латинской патристики.

В исследованиях, посвященных специальным вопросам — апологетике, триадологии, экклезиологии, сакраментологии, эсхатологии, антропологии, гомилетике — затрагивались некоторые аспекты латинского богословия. Однако как в России до революции, так и в русской эмиграции не было написано патрологического исследования, охватывающего всю латинскую патристику в целом.

Опираясь на свой опыт преподавания латинской патрологии в Российском Православном Университете св. апостола Иоанна Богослова и других богословских учебных заведениях в течение последних пяти лет, а также участия в различных переводческих и издательских проектах, автор может с определенностью сказать, что такое всеобъемлющее исследование по латинской патрологии на русском языке будет весьма полезным не только для студентов духовных школ Русской Православной Церкви —

семинарий, академий, богословских институтов — но и для студентов светских вузов (особенно после принятия госстандарта по теологии и открытия богословских факультетов в некоторых вузах), а также для всех российских ученых, интересующихся проблемами патрологии, догматического и сравнительного богословия, средневековой философии, истории и литературы.

Автор надеется, что настоящий труд будет способствовать развитию интереса к латинской патристике в целом и латинскому богословию в частности.

Фокин Алексей - Латинская патрология - Том I - Период первый - Доникейская латинская патрология - 150 - 325 гг.

Греко-латинский Кабинет Шичалина; Наука. М., 2005. 368 стр.

ISBN 5-87245-115-6 ISBN 5-87245-116-4 (1 том)

Фокин Алексей - Латинская патрология - Том I - Период первый - Доникейская латинская патрология - 150 - 325 гг. - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Начало латинской христианской письменности. Рим и Северная Африка. Основные направления богословия и их представители.

ГЛАВА I. МИНУЦИЙ ФЕЛИКС

ГЛАВА II. ТЕРТУЛЛИАН

ГЛАВА III. СВЯТИТЕЛЬ КИПРИАН КАРФАГЕНСКИЙ

ГЛАВА IV. НОВАЦИАН

ГЛАВА V. КОММОДИАН

ГЛАВА VI. СВЯТИТЕЛЬ ВИКТОРИН ПЕТАВСКИЙ.

ГЛАВА VII. АРНОБИЙ

ГЛАВА VIII. ЛАКТАНЦИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итоги развития латинского богословия в доникейский период

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список латинских авторов, их сочинений и основных изданий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Нумерация писем свт. Киприана по разным изданиям

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Нумерация писем Новациана по разным изданиям

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Фокин Алексей - Латинская патрология - Том I - Период первый - Доникейская латинская патрология - 150 - 325 гг. - Введение

НАЧАЛО ЛАТИНСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. РИМ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОГОСЛОВИЯ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Христианская письменность на Западе, в частности, в Риме, сначала была грекоязычная, примером чего могут служить Послания к Коринфянам свт. Климента Римского и Пастырь Ерма. Богослужение и чтение Св. Писания также совершались изначально на греческом, как это видно из Первой Апологии св. Иустина Мученика (I Apol., 65—67) и из канона Муратори. Однако уже в I веке в Римской церкви начинается постепенный переход на латынь. Самая ранняя стадия этого процесс происходит на уровне простого разговорного языка. Когда христианство было впервые проповедано в Риме в 30—40-х годах, большая часть его населения была иноземного происхождения и первую христианскую общину в Риме составляли выходцы из восточных провинций Римской империи.

Поэтому греческий язык, который в то время был основным языком межнационального общения, естественным образом стал официальным языком Римской церкви и богослужения. Но к середине II века греческий язык все меньше и меньше слышался на улицах города, о чем говорят многочисленные намеки в Пастыре Ерма, увидевшем свет приблизительно в то время. Действительно, изменение происходило столь стремительно, что вскоре возникла потребность в переводе Св. Писания на латынь. Свидетельством тому могут служить цитаты из Св. Писания в латинском переводе Послания к Коринфянам свт. Климента Римского, сделанном в середине II века.

Ситуация коренным образом изменяется в III веке, когда латынь становится официальным языком Римской церкви. Письма Римских епископов перестают писаться исключительно на греческом. После мученической кончины папы Фабиана во время гонения Декия (250—251 гг.), когда римская епископская кафедра пустовала, римский клир пишет несколько посланий к свт. Киприану Карфагенскому на латыни. Вскоре после этого возникает обширная переписка на латыни между свт. Киприаном и папой Корнилием, а затем и папой Стефаном по вопросу церковных расколов и крещения еретиков.

Подобные изменения происходят и в области богословия. Римский юрист африканского происхождения Минуций Феликс в конце II — начале III века пишет одну из первых латинских апологий— диалог Октавии. Хотя в первой половине III века известный римский богослов и антипапа св. Ипполит продолжает писать на греческом, его соотечественник Новациан, также антипапа, пишет первые богословские трактаты на латыни. Более того, в своем трактате De Trinitate («О Троице») он приводит множество цитат из латинского перевода Св. Писания, уже существовавшего в то время. Сами трактаты Новациана красноречиво говорят о расцвете римского латинского богословия, правда, испытавшего определенное северо-африканское влияние. Что касается богослужебного языка, то переход на латынь здесь совершился гораздо позже — во второй половине IV века, не ранее понтификата папы Дамаса (366—384 гг.).