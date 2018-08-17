Основным вопросом всякой христиански ориентированной философии и теологии в конечном итоге всегда выступает проблема нашей свободы. И в самом начале Нового времени спор Лютера и Эразма касался именно вопроса о свободе воли. Немецкая религиозно-теологическая реформация придала идее свободы исключительно нравственно-религиозный характер, положив конец космологическому самосознанию чувственного мировоззрения, идущего еще от античной традиции.

Лютер ясно осознавал противоположность нашей непосредственной природности (нашей природной воли) и нашей духовной свободы (нашей нравственной воли), и то, что благодаря этой противоположности человек получает достоинство, выступает как дух, трансцендирующий этот конечный мир. Якоб Бёме еще более развил это учение о свободе, показав, что разум и высшее достоинство человеческой воли состоят в превращении всякой деятельности и познания в самодеятельность и в самопознание нашего истинного («божественного») Я, в его самораскрытие в «божественной жизни».

Фокин Иван Леонидович - Учение Якоба Бёме и немецкая философия и культура XIX века

Санкт-Петербургский государственный университет

Диссертация

Санкт-Петербург, 2011 г. – 334с.

Фокин Иван Леонидович - Учение Якоба Бёме и немецкая философия и культура XIX века - Содержание

Введение

Глава I. Культурный контекст теософии Якоба Бёме

1.1. Философские и культурно-исторические предпосылки теософии Якоба Бёме

1.1.1. Историко-культурный контекст творчества Бёме

1.1.2. Отношение традиционной церковной теологии к теософии Бёме

1.1.3. Философские предпосылки теософии Бёме

1.2. Общая характеристика учения и языка Якоба Бёме

1.2.1. Основные этапы творчества Бёме и общая характеристика его основных произведений

1.2.2. Мистицизм Бёме

1.2.3. Теософия Бёме

1.2.4. Своеобразие языка бёмевской теософии

Глава II. Учение Бёме о тройственной природе Бога и человека

II.1. Бог и человек в теософии Бёме

II. 1.1. Теогоническая душа человека

II. 1.2. Понятие «Бездна» и его значение для понимания учения Бёме о «вечной воле»

II.1.3. Троица

II.2. Тройственная природа Бога и мира

II.2.1. Природа в Боге

II.2.2. Мир Божий

II.2.3. Действительный мир

II.3. Бёме о человеке

II.3.1. Человек в идее самого Бога

II.3.2. Учение Бёме о человеческой природе

II.3.3. Бёме о происхождении и назначении человека

III. Учение Бёме в культуре Германии

III. 1. Бёме в контексте немецкой культуры на рубеже 18 и 19 вв

III. 1.1. Общая характеристика немецкой культуры на рубеже 18 столетий

III. 1.2. Влияние теософии Бёме на концепцию истории Ф. X. Отингера (1702-1782)

III. 2. Рецепция Бёме в немецкой философии начала 19 в

III. 2.1. Бёме и Шеллинг

III. 2.2. Бёме и Гегель

III.3. Влияние Бёме на немецкий романтизм

Заключение

Список используемой литературы

Фокин Иван Леонидович - Учение Якоба Бёме и немецкая философия и культура XIX века - Актуальность темы исследования

Актуальность изучения теософии Якоба Бёме и его влияния на немецкую культуру и философию девятнадцатого столетия для современной науки соответствует возникновению и углублению научного и культурноисторического интереса к историко-философским и культурным основам, востребованным и наблюдаемым в современном зарубежном и российском университетском образовании и культуре, которые предполагают самое широкое и целостное изучение всемирно-исторического духовного наследия. В научном исследовании указанный интерес непосредственно нацеливает на создание целостного понимания всемирного культурно-исторического процесса, в котором должны найти свое место, наряду с «магистральными потоками», также особенные и нетипичные «нерациональные» образования мировой мысли, традиционно оттеснявшиеся на периферию как в традиционно-культурном, так и в историко-философском отношении. Теософия Якоба Бёме может рассматриваться с точки зрения такого «нетипичного», хотя и не менее необходимого истока «магистралей» современной философии и культуры. Попытка такого рассмотрения и делается в настоящем исследовании, направленном прежде всего на истоки немецкой философии и культуры девятнадцатого столетия. При этом речь идет, разумеется, не о какой-то эксклюзивной «монополии» теософии Якоба Бёме в ее влиянии на дух немецкой философии и культуры, а об уникальном мыслительном опыте, связанным с усвоением духа бёмевской теософии со стороны немецкой духовной жизни конца восемнадцатого – середины девятнадцатого столетия, об уникальном опыте углубления в «загадочное» основание бёмевского учения, еще до конца не воспринятого во всей своей глубине в современной истории философии и культуры.

Несмотря на то, что исследовать творчество Якоба Бёме весьма сложно, ибо необходимая для этого научно-исследовательская бёмеведческая традиция в России начала складываться лишь в самом начале прошлого века, в настоящей работе делается попытка установления и научного определения места теософии Якоба Бёме в культурно-историческом пространстве Европы, частью которого является также отечественная культура. Целостный подход к учению Якоба Бёме и его влияния на дальнейшее развитие культурной и философской мысли дает возможность глубже проникнуть в основные архетипы как историко-философского, так и культурно-исторического облика Германии конца 18 - начала 19 вв. При конкретном рассмотрении теософской системы Якоба Бёме целостный подход предполагает также конкретизацию рецепции бёмевского учения отдельными представителями немецкой философии и культуры рассматриваемого периода. Поэтому, при рассмотрении философской рецепции Бёме Ф. В. Й. Шеллингом и Г. В. Ф. Гегелем, настоящее исследование привело также к рассмотрению культурнотеологических предпосылок немецкой классической философии, наиболее наглядно выраженных у пиетистского последователя Якоба Бёме Ф. X. Отингера (1702-1782).