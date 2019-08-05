Единственной почвой для систематического изучения философии в России всегда было государство, благодаря которому философия у нас только и существовала на философских факультетах. Ведь вся наша университетская философия (как и сами университеты) изначально возникла и существовала исключительно по инициативе государства. Сперва — по личной инициативе и усилиями Петра I, мудро привлекшего из Германии гениального Лейбница, затем — как «историко-филологические» факультеты просветительской эпохи Александра I; затем, несмотря на запрет университетской философии в николаевскую эпоху, возникла замечательная плеяда университетских философов истории — «славянофилов» и «западников»; и только после этого, вплоть до катастрофы 1917 г., в России стала действительно складываться своеобразная и во многом оригинальная философия.

Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма

Издательство Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2014 год — 640 с.

ISBN 978-5-699-23320-5

Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Введение

1. Историческая перспектива

2. Мистицизм Бёме

3. Первый немецкий философ

А. Учение Бёме о триедином Боге, Природе и Человеке

I. «Тесные врата» в тевтонскую мудрость 1. От lingua teutonica к lingua naturae 2. Парацельс. Liber scripturae и liber naturae 3. От учения о семи качествах к «понятию» Бездна и учениюо «вечной Воле» 4. Основные этапы творчества Бёме 5. Теософия Бёме

II. «Бездна» (Ungrund) 1. Значение понятия «Бездна» (Ungrund) для понимания учения о «вечной Воле» 2. Бездна — Ничто — Становление 3. Идея «бездонного» Бога 4. Попытка определения Бездны через ее 7 качеств, или «неточных духов»

III. Учение о Троице 1. Ступени теогонического процесса 2. Негативное в идее самого Бога

IV. Учение Бёме о природе, или Натур-теософия 1. Понятие вечной природы а. Вечная Природа b. Природа в Боге как результат метафизического процесса 2. Понятие Творения a. Понятие сотворенной природы b. Творение и космогония c. Космогония пучение о 7 качествах или «видах» Природы d. Земная природа. История грехопадения и спасения 3. Теогоническая душа человека

V. Учение Бёме о человеке, или Антропо-теософия

В. Протестантское начало в философии Бёме

1. Бёме и учение лютеранской Церкви a. Лютер и Бёме b. Лютер и немецкая мистика c. Радикальный пиетизм: Квирин Кульман (1651-1686) и Йоханн Гихтель (1638-1710)

2. Протестантская Церковь и Бёме a. Фридрих Отингер (1702-1782) b. Йоханн Юнг-Штгшинг (1740-1817) c. Истинная христианская Церковь



С. Якоб Бёме в литературном движении немецкого романтизма и в философии немецкого идеализма XIX столетия

1. Немецкий романтизм: Людвиг Тик (1773-1853), Эрнст Хофман (1776-1822), Новалис (1772-1801)

2. Франц Баадер (1765-1841)

З. Георг Гегель (1770-1831)

4. Фридрих Шеллинг (1775-1854)

Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Введение

Реформация христианской Церкви, совершенная в XVI веке немецким народом, явилась важнейшим событием во всемирной истории со времен появления христианства. И подобно тому, как само Явление Христа означало поворотный пункт в развитии человечества, впервые познавшего Бога как триединого, т.е. существенно в качестве Духа, так и Реформация Мартина Лютера означала полное обновление и освобождение духовной жизни всемирно-исторических европейских народов.

На протяжении десяти столетий, начиная с VI века после Рождества Христова, когда молодые германские народы западной части распавшейся Римской империи только приступали к усвоению начал доставшейся им христианской цивилизации, и вплоть до конечного, завершающего этапа этого тысячелетнего усвоения, религия германцев пребывала в состоянии непрерывного реформирования, непрекращающейся борьбы народного духа во имя осуществления универсального христианского идеала. Христианскому учению, сильно замешанному на партикулярной истории «богоизбранного народа», вступившему на почву языческих германских народов уже в качестве вполне сформированной силы всемирно-исторического развития, в качестве Церкви, предстояло в этой новообращенной среде как бы заново пережить период борьбы между Петром и Павлом, страстно волновавшей христианство первых веков, принципиальный спор между иудео-христианским и языческо-христианским направлениями в религиозном сознании.

В то время, как народы восточной части Римской империи во главе с греческой Византией приняли христианство, уже обладая античной культурой, народы западной части Римской империи представляли собой нецивилизованную массу германских племен, все историческое предназначение которых, по-видимому, состояло лишь в том, чтобы на останках былого величия усвоить чужую культуру. И, тем не менее, несмотря на такой разительный контраст цивилизации и варварства, восточное христианство постепенно приходит в полный нравственный упадок индивидуальных и общественных сил.