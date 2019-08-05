Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма
Единственной почвой для систематического изучения философии в России всегда было государство, благодаря которому философия у нас только и существовала на философских факультетах. Ведь вся наша университетская философия (как и сами университеты) изначально возникла и существовала исключительно по инициативе государства. Сперва — по личной инициативе и усилиями Петра I, мудро привлекшего из Германии гениального Лейбница, затем — как «историко-филологические» факультеты просветительской эпохи Александра I; затем, несмотря на запрет университетской философии в николаевскую эпоху, возникла замечательная плеяда университетских философов истории — «славянофилов» и «западников»; и только после этого, вплоть до катастрофы 1917 г., в России стала действительно складываться своеобразная и во многом оригинальная философия.
Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма
Издательство Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2014 год — 640 с.
ISBN 978-5-699-23320-5
Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Содержание
Предисловие ко второму изданию
Введение
- 1. Историческая перспектива
- 2. Мистицизм Бёме
- 3. Первый немецкий философ
А. Учение Бёме о триедином Боге, Природе и Человеке
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I. «Тесные врата» в тевтонскую мудрость
- 1. От lingua teutonica к lingua naturae
- 2. Парацельс. Liber scripturae и liber naturae
- 3. От учения о семи качествах к «понятию» Бездна и учениюо «вечной Воле»
- 4. Основные этапы творчества Бёме
- 5. Теософия Бёме
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II. «Бездна» (Ungrund)
- 1. Значение понятия «Бездна» (Ungrund) для понимания учения о «вечной Воле»
- 2. Бездна — Ничто — Становление
- 3. Идея «бездонного» Бога
- 4. Попытка определения Бездны через ее 7 качеств, или «неточных духов»
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III. Учение о Троице
- 1. Ступени теогонического процесса
- 2. Негативное в идее самого Бога
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IV. Учение Бёме о природе, или Натур-теософия
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1. Понятие вечной природы
- а. Вечная Природа
- b. Природа в Боге как результат метафизического процесса
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2. Понятие Творения
- a. Понятие сотворенной природы
- b. Творение и космогония
- c. Космогония пучение о 7 качествах или «видах» Природы
- d. Земная природа. История грехопадения и спасения
- 3. Теогоническая душа человека
- 1. Понятие вечной природы
- V. Учение Бёме о человеке, или Антропо-теософия
В. Протестантское начало в философии Бёме
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1. Бёме и учение лютеранской Церкви
- a. Лютер и Бёме
- b. Лютер и немецкая мистика
- c. Радикальный пиетизм: Квирин Кульман (1651-1686) и Йоханн Гихтель (1638-1710)
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2. Протестантская Церковь и Бёме
- a. Фридрих Отингер (1702-1782)
- b. Йоханн Юнг-Штгшинг (1740-1817)
- c. Истинная христианская Церковь
С. Якоб Бёме в литературном движении немецкого романтизма и в философии немецкого идеализма XIX столетия
- 1. Немецкий романтизм: Людвиг Тик (1773-1853), Эрнст Хофман (1776-1822), Новалис (1772-1801)
- 2. Франц Баадер (1765-1841)
- З. Георг Гегель (1770-1831)
- 4. Фридрих Шеллинг (1775-1854)
Иван Фокин - Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Введение
Реформация христианской Церкви, совершенная в XVI веке немецким народом, явилась важнейшим событием во всемирной истории со времен появления христианства. И подобно тому, как само Явление Христа означало поворотный пункт в развитии человечества, впервые познавшего Бога как триединого, т.е. существенно в качестве Духа, так и Реформация Мартина Лютера означала полное обновление и освобождение духовной жизни всемирно-исторических европейских народов.
На протяжении десяти столетий, начиная с VI века после Рождества Христова, когда молодые германские народы западной части распавшейся Римской империи только приступали к усвоению начал доставшейся им христианской цивилизации, и вплоть до конечного, завершающего этапа этого тысячелетнего усвоения, религия германцев пребывала в состоянии непрерывного реформирования, непрекращающейся борьбы народного духа во имя осуществления универсального христианского идеала. Христианскому учению, сильно замешанному на партикулярной истории «богоизбранного народа», вступившему на почву языческих германских народов уже в качестве вполне сформированной силы всемирно-исторического развития, в качестве Церкви, предстояло в этой новообращенной среде как бы заново пережить период борьбы между Петром и Павлом, страстно волновавшей христианство первых веков, принципиальный спор между иудео-христианским и языческо-христианским направлениями в религиозном сознании.
В то время, как народы восточной части Римской империи во главе с греческой Византией приняли христианство, уже обладая античной культурой, народы западной части Римской империи представляли собой нецивилизованную массу германских племен, все историческое предназначение которых, по-видимому, состояло лишь в том, чтобы на останках былого величия усвоить чужую культуру. И, тем не менее, несмотря на такой разительный контраст цивилизации и варварства, восточное христианство постепенно приходит в полный нравственный упадок индивидуальных и общественных сил.
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