Волков - Онтология личности
Проблема, которая нас более всего занимает, заключается в том, как возможны личность, творчество, свобода, способен ли человек обрести смысл своего бытия.
Цель нашего исследования — феноменологическое описание онтологии личности, изучение фундаментальных структур возникновения, становления и развития личностного в человеке, онтологических уровней, способов и свойств личностного бытия, основополагающих факторов личностного развития от эмпирического бытия к бытию духовному, проблем творчества, свободы и смысла жизни.
Мы надеемся на то, что данная работа внесёт определённый вклад в изучение актуальной антропологической проблемы, имеющей непосредственный выход в область психологии, социологии, культурологии, педагогики.
Волков Владимир Николаевич - Онтология личности
Иваново. Издательство “Ивановский государственный университет”
2001
ISBN 5-7807-0228-4
ISBN 5-7807-0228-4
Волков Владимир Николаевич - Онтология личности - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Личностное измерение человеческого бытии
Глава 1. Личностное измерение человеческого бытии
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1.1 Основные подходы к исследованию личности
- 1.1.1 Психологический подход
- 1.1.2 Натуралистический подход
- 1.1.3 Социологический подход
- 1.1.4 Онтологический подход
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1.2 Бытие человека и мира
- 1.2.1 Метафизические основания личности
- 1.2.2 Проблема бытия. Личность как форма осмысленного бытия в мире
- 1.2.3 Методологические принципы исследования онтологии личности
Глава 2. Личностное бытие как трансцендирование
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2.1 Время и пространство человеческого бытия. Хронотоп личности
- 2.1.1 Время человеческого бытия
- 2.1.2 Пространство человеческого бытия
- 2.1.3. Хронотоп личности
- 2.1.4 Событие
- 2.2 Понятие трансцендирования. Жизненные стратегии личности
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2.3 Метафизическая вертикаль личностного развития
- 2.3.1 Эмпирический уровень
- 2.3.2 Рефлексивный уровень
- 2.3.3 Духовный уровень
Глава 3. Проблема развития личности в её историко-философских интерпретациях
- 3.1 “Стяжание Святого Духа” в христианстве
- 3.2 Богочеловеческий путь личности в метафизике всеединства
- 3.3 Н. А. Бердяев: свобода и творчество в бытии личности
- 3.4 Трансцендирование личности с позиций экзистенциализма
- 3.5 Л. С. Выготский: роль идеальной формы в развитии личности
- 3.6 С. Л. Рубинштейн о человеческом бытии и личности
- 3.7 М. К. Мамардашвили о метафизических основаниях личности
- 3.8 В. В. Налимов о семантической природе личности
Глава 4. Онтологические механизмы развития личности
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4.1 Трансцендентальные основания личности
- 4.1.1 Функциональные органы личности
- 4.1.2 Личностные структуры
- 4.1.3 Трансцендентальные формы
- 4.2 Духовные абсолюты как смысловые “границы мира”
- 4.3 Действие, деятельность, поступок
Глава 5. Смысл личностного бытия
- 5.1 Личность как духовная субстанция
- 5.2 Детерминизм, творчество, свобода в бытии личности
- 5.3 Смысл жизни личности
Волков Владимир Николаевич - Онтология личности - Личностное измерение человеческого бытия
1.1 Основные подходы к исследованию личности
Парадигмальные установки, которые лежат в основе представлений учёных и философов о сущности личности и основных закономерностях её развития, находятся прежде всего в плоскости гносеологического подхода к человеку, который характерен главным образом для так называемой “научной философии”. Важной чертой гносеологизма является объектоцентризм, при котором под “субъектом” понимается специфическая способность самого “объекта” к самоотражению. Господство гносеологизма приводит к редукции онтологии к эпистемологии, вопросов о бытии к вопросам о познании бытия. Это ведёт к тому, что возможности познания объекта ставятся в зависимость от его наличной эмпирической данности, ибо с этих позиций познавать можно только то, что существует реально, а реально существует то, что поддаётся эмпирическому наблюдению и фиксации.
Гносеологический, объективистский подход к человеку заключается в попытке познать его как объект, одну из вещей мира. Такое познание держится на предпосылке, что личность и мир уже сформированы в их раздельности, в то время как поиск бытия как раз и включает в себя проблему их формирования. Когда метафизические проблемы человека и присущего ему бытия спроецированы в план познания и трактуются при помощи методов самого этого познания, их решение становится невозможным, ибо мы неизбежно увязаем в обсуждении соотнесений, взаимоотражений, взаимодействий бытия и сознания. Здесь всегда возникают бесконечные терминологические споры, тупиковые вопросы о границах и т. д. В рамках “гносеологизма” мы рассмотрим такие методологические подходы исследования личности, как психологический, натуралистический и социологический.
Дякую!