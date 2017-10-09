Проблема, которая нас более всего занимает, заключается в том, как возможны личность, творчество, свобода, способен ли человек обрести смысл своего бытия.

Цель нашего исследования — феноменологическое описание онтологии личности, изучение фундаментальных структур возникновения, становления и развития личностного в человеке, онтологических уровней, способов и свойств личностного бытия, основополагающих факторов личностного развития от эмпирического бытия к бытию духовному, проблем творчества, свободы и смысла жизни.

Мы надеемся на то, что данная работа внесёт определённый вклад в изучение актуальной антропологической проблемы, имеющей непосредственный выход в область психологии, социологии, культурологии, педагогики.

Волков Владимир Николаевич - Онтология личности

Иваново. Издательство “Ивановский государственный университет”

2001

ISBN 5-7807-0228-4



Волков Владимир Николаевич - Онтология личности - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Личностное измерение человеческого бытии

1.1 Основные подходы к исследованию личности 1.1.1 Психологический подход 1.1.2 Натуралистический подход 1.1.3 Социологический подход 1.1.4 Онтологический подход

1.2 Бытие человека и мира 1.2.1 Метафизические основания личности 1.2.2 Проблема бытия. Личность как форма осмысленного бытия в мире 1.2.3 Методологические принципы исследования онтологии личности



Глава 2. Личностное бытие как трансцендирование

2.1 Время и пространство человеческого бытия. Хронотоп личности 2.1.1 Время человеческого бытия 2.1.2 Пространство человеческого бытия 2.1.3. Хронотоп личности 2.1.4 Событие

2.2 Понятие трансцендирования. Жизненные стратегии личности

2.3 Метафизическая вертикаль личностного развития 2.3.1 Эмпирический уровень 2.3.2 Рефлексивный уровень 2.3.3 Духовный уровень



Глава 3. Проблема развития личности в её историко-философских интерпретациях

3.1 “Стяжание Святого Духа” в христианстве

3.2 Богочеловеческий путь личности в метафизике всеединства

3.3 Н. А. Бердяев: свобода и творчество в бытии личности

3.4 Трансцендирование личности с позиций экзистенциализма

3.5 Л. С. Выготский: роль идеальной формы в развитии личности

3.6 С. Л. Рубинштейн о человеческом бытии и личности

3.7 М. К. Мамардашвили о метафизических основаниях личности

3.8 В. В. Налимов о семантической природе личности

Глава 4. Онтологические механизмы развития личности

4.1 Трансцендентальные основания личности 4.1.1 Функциональные органы личности 4.1.2 Личностные структуры 4.1.3 Трансцендентальные формы

4.2 Духовные абсолюты как смысловые “границы мира”

4.3 Действие, деятельность, поступок

Глава 5. Смысл личностного бытия

5.1 Личность как духовная субстанция

5.2 Детерминизм, творчество, свобода в бытии личности

5.3 Смысл жизни личности

Волков Владимир Николаевич - Онтология личности - Личностное измерение человеческого бытия



1.1 Основные подходы к исследованию личности



Парадигмальные установки, которые лежат в основе представлений учёных и философов о сущности личности и основных закономерностях её развития, находятся прежде всего в плоскости гносеологического подхода к человеку, который характерен главным образом для так называемой “научной философии”. Важной чертой гносеологизма является объектоцентризм, при котором под “субъектом” понимается специфическая способность самого “объекта” к самоотражению. Господство гносеологизма приводит к редукции онтологии к эпистемологии, вопросов о бытии к вопросам о познании бытия. Это ведёт к тому, что возможности познания объекта ставятся в зависимость от его наличной эмпирической данности, ибо с этих позиций познавать можно только то, что существует реально, а реально существует то, что поддаётся эмпирическому наблюдению и фиксации.



Гносеологический, объективистский подход к человеку заключается в попытке познать его как объект, одну из вещей мира. Такое познание держится на предпосылке, что личность и мир уже сформированы в их раздельности, в то время как поиск бытия как раз и включает в себя проблему их формирования. Когда метафизические проблемы человека и присущего ему бытия спроецированы в план познания и трактуются при помощи методов самого этого познания, их решение становится невозможным, ибо мы неизбежно увязаем в обсуждении соотнесений, взаимоотражений, взаимодействий бытия и сознания. Здесь всегда возникают бесконечные терминологические споры, тупиковые вопросы о границах и т. д. В рамках “гносеологизма” мы рассмотрим такие методологические подходы исследования личности, как психологический, натуралистический и социологический.

