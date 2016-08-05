Фома Аквинский - Сочинения
Фома Аквинский — один из наиболее читаемых и издаваемых в России средневековых мыслителей. Можно сказать, что он - знаковая фигура: в нашей стране с его творчеством нередко отождествляется схоластика и средневековая философия вообще. Тем более, как кажется, важно представить отечественному читателю полемические сочинения Фомы, в которых он спорит с представителями “другой” средневековой философии, в большей или меньшей степени отличной от его собственного учения.
Основой для настоящей книги стали два сочинения Фомы — О единстве разума против аверроистов и О вечности мира против ворчунов. Эти трактаты различны по тематике, у них разные адресаты, но, тем не менее, они появились на свет в одно и то же время и отражают реакцию Фомы на одни и те же события, связанные с конфликтной ситуацией, сложившейся в начале 70-х годов XIII столетия в Парижском университете.
Фома Аквинский - Сочинения
Bibliotheca Scholastica; Вып.2. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 264 с.
ISBN 5-354-00662-7
Фома Аквинский - Сочинения - Содержание
А.В. Апполонов. Фома Аквинский и антиаверроистская полемика 70-х годов XIII столетия
- О единстве разума против аверроистов
- О вечности мира
- О сущем и сущности
- Комментарий к “Метафизике” Аристотеля (фрагменты)
Примечания
Список сокращений
Index Rerum
Фома Аквинский – Сочинения - О сущем и сущности - Пролог
Поскольку, по словам Философа в I книге О небе и мире, незначительная ошибка в начале велика в конце, а сущее и сущность являются тем, что разум постигает в первую очередь (как утверждает Авиценна в начале своей Метафизики), то для того, чтобы от их [т.е. сущего и сущности] незнания не случилось ошибки, следует показать сложности, [возникающие при употреблении этих терминов], и разъяснить, что обозначается именами сущности и сущего, а также каким образом они обнаруживаются в различных [вещах] и как относятся к различным логическим интенциям, а именно, к роду, виду и отличительному признаку. А поскольку знание простого мы должны получать от составного, а к предшествующему приходить от последующего, то, ради соблюдения подобающего порядка, нам, начав с более простого, следует двигаться от значения сущего к значению сущности.
Глава I
Итак, следует знать, что, как говорит Философ в V книге Метафизики, о сущем самом по себе говорится в двух смыслах: во-первых, [сущим называется] то, что делится на десять родов, во- вторых, то, что обозначает истинность высказывания. Различие состоит в том, что во втором случае сущим может быть названо все то, о чем может быть сформулировано утвердительное высказывание, даже если оно и не предполагает ничего в реальности. В этом смысле лишенности и отрицания называются сущими: в самом деле, мы говорим, что утверждение противоположно отрицанию и что слепота “есть” в глазу. Но в первом смысле сущим можно назвать только то, что предполагает нечто в реальности. Поэтому в первом смысле слепота и тому подобное не есть сущее.
Следовательно, имя сущности берется не от сущего во втором смысле (поскольку сущим в этом смысле иногда именуется то, что не имеет сущности, что очевидно в случае лишенностей), а от сущего в первом смысле. Поэтому Комментатор в том же самом месте говорит, что сущее в первом указанном смысле есть то, что обозначает сущность вещи. И поскольку, как было сказано, сущее в этом указанном смысле подразделяется посредством десяти родов, то надлежит, чтобы сущность обозначала нечто общее всем природам, благодаря [различию] которых различные сущие объединяются в различные роды и виды: так, например, “человечность” есть сущность человека, так же обстоит дело с прочими [вещами].
Сборник избранных сочинений Фомы Аквинского, подготовленный (и снабженный введением) А.В. Аполлоновым - это прекрасный ресурс для ознакомления с "Фомой полемическим" и "Фомой онтологическим". Данная книга представляет собой подборку работ Аквината, в которую входит его апологетическое и философское сочинение, написанное во время так называемого "аверроистского кризиса" второй половины XIII в., и несколько онтологических философско-богословских трудов.
В частности, данный сборник позволяет взглянуть на томистское восприятие и интерпретацию некоторых идей Аристотеля и его арабских комментаторов (вроде того же Аверроэса - Ибн Рушда): непринятие концепции единого "вселенского" разума, очень интересную двойственную трактовку идеи (не)вечности мира и т.д. С другой же стороны, читатели могут во всей красе оценить уникальное учение самого св. Фомы - о сущем и сущности, которое позволяет Аквината разграничить весь мир по двум фундаментально различающимся способам бытия. Ведь есть то, что лишь обладает своим бытием (все сотворенное), и есть то, что есть само бытие без начала и конца (Бог). Причем, Фома снабжает свой тезис детальной философской аргументацией и пояснениями, и не секрет, что это его учение считается едва ли наиболее основным достижением схоластической философии Средних веков.
Книга будет крайне полезна философам и в особенности историком философии и философам-мидиевистам. Но ознакомление с ней рекомендуется и историческим и систематическим богословам, а также церковным историкам, которые хотят лучше понять средневековый период и постичь его идейную и доктринальную ценность.
Rostislav Tkachenko, Th.M. (Ph.D. ABD)
2016-08-04
полезно!