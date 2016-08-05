Фома Аквинский — один из наиболее читаемых и издаваемых в России средневековых мыслителей. Можно сказать, что он - знаковая фигура: в нашей стране с его творчеством нередко отождествляется схоластика и средневековая философия вообще. Тем более, как кажется, важно представить отечественному читателю полемические сочинения Фомы, в которых он спорит с представителями “другой” средневековой философии, в большей или меньшей степени отличной от его собственного учения.

Основой для настоящей книги стали два сочинения Фомы — О единстве разума против аверроистов и О вечности мира против ворчунов. Эти трактаты различны по тематике, у них разные адресаты, но, тем не менее, они появились на свет в одно и то же время и отражают реакцию Фомы на одни и те же события, связанные с конфликтной ситуацией, сложившейся в начале 70-х годов XIII столетия в Парижском университете.

Фома Аквинский - Сочинения

Bibliotheca Scholastica; Вып.2. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 264 с.

ISBN 5-354-00662-7

Фома Аквинский - Сочинения - Содержание

А.В. Апполонов. Фома Аквинский и антиаверроистская полемика 70-х годов XIII столетия

О единстве разума против аверроистов

О вечности мира

О сущем и сущности

Комментарий к “Метафизике” Аристотеля (фрагменты)

Примечания

Список сокращений

Index Rerum

Фома Аквинский – Сочинения - О сущем и сущности - Пролог

Поскольку, по словам Философа в I книге О небе и мире, незначительная ошибка в начале велика в конце, а сущее и сущ­ность являются тем, что разум постигает в первую очередь (как утверждает Авиценна в начале своей Метафизики), то для того, чтобы от их [т.е. сущего и сущности] незнания не случилось ошибки, следует показать сложности, [возникающие при упо­треблении этих терминов], и разъяснить, что обозначается име­нами сущности и сущего, а также каким образом они обнару­живаются в различных [вещах] и как относятся к различным ло­гическим интенциям, а именно, к роду, виду и отличительному признаку. А поскольку знание простого мы должны получать от составного, а к предшествующему приходить от последующего, то, ради соблюдения подобающего порядка, нам, начав с более простого, следует двигаться от значения сущего к значению сущ­ности.

Глава I

Итак, следует знать, что, как говорит Философ в V книге Ме­тафизики, о сущем самом по себе говорится в двух смыслах: во-первых, [сущим называется] то, что делится на десять родов, во- вторых, то, что обозначает истинность высказывания. Различие состоит в том, что во втором случае сущим может быть названо все то, о чем может быть сформулировано утвердительное выс­казывание, даже если оно и не предполагает ничего в реаль­ности. В этом смысле лишенности и отрицания называются су­щими: в самом деле, мы говорим, что утверждение противопо­ложно отрицанию и что слепота “есть” в глазу. Но в первом смысле сущим можно назвать только то, что предполагает нечто в реальности. Поэтому в первом смысле слепота и тому подоб­ное не есть сущее.

Следовательно, имя сущности берется не от сущего во втором смысле (поскольку сущим в этом смысле иногда именуется то, что не имеет сущности, что очевидно в случае лишенностей), а от сущего в первом смысле. Поэтому Комментатор в том же са­мом месте говорит, что сущее в первом указанном смысле есть то, что обозначает сущность вещи. И поскольку, как было сказа­но, сущее в этом указанном смысле подразделяется посредством десяти родов, то надлежит, чтобы сущность обозначала нечто общее всем природам, благодаря [различию] которых различные сущие объединяются в различные роды и виды: так, например, “человечность” есть сущность человека, так же обстоит дело с прочими [вещами].