На настоящее время имеется довольно обширная историография, освещающая жизнь и труды этого мыслителя, включающая дореволюционный, советский и современный периоды исследования его произведений. В дореволюционных исследованиях внимание в основном уделялось изучению богословско-философских трудов Максима Грека: защите им догматов православной конфессии христианского вероучения и обрядовой техники богослужения, а также критике еретических учений древности и основных религиозных направлений мысли в Средние века: католичества (латинства), иудейства, «армянского зловерия», мусульманства (агарянства) и т.п.

У советских и современных ученых наибольший интерес вызывали: жизненный и творческий путь Максима Грека; условия формирования его взглядов, в особенности нестяжательской концепции, рассматриваемой на фоне борьбы иосифлян и не стяжателей; выяснение всех предъявленных ему на Соборных судах обвинений. Творчество Максима Грека в большей степени изучалось богословами, историками, философами и филологами. Между тем Максим Грек проявлял большой интерес к политико-правовой тематике. За время проживания в России, он познакомился с традиционными основами политического и юридического мышления, а также усвоил главные проблемы, волновавшие его российских современников в XVI в., и проявил интерес к таким темам, как: происхождение власти в обществе, образ ее носителя, форма организации (форма правления), способы реализации (политический режим), соотношение духовной и светской властей, а также проблемам, связанными с право пониманием и реализацией права. В центре его внимания были и исконные для русской правовой мысли темы – правда, справедливость, закон и истина; уделил он внимание и судебной деятельности государства.

Наталья Михайловна Золотухина - Политико-правовая мысль XVI века - Максим Грек о правде, справедливости, законности и правосудии

Монография

М.: Юрлитинформ, 2018. – 680 с.

ISBN 978-5-4396-1586-5

Наталья Михайловна Золотухина - Политико-правовая мысль XVI века - Максим Грек о правде, справедливости, законности и правосудии - Содержание

Правила, принятые в настоящем издании

Глава 1. Жизненный и творческий путь Максима Грека

Глава 2. Основные политико-правовые идеи в произведениях мыслителей и публицистов средневековой России (XI–XVI вв.)

Глава 3. Нестяжательская концепция Максима Грека

Глава 4. Политический идеал Максима Грека

Глава 5. Максим Грек о законах, суде и правосудии

Глава 6. Значение творчества Максима Грека в истории политической и правовой мысли России

Приложение. Тексты и переводы

Наталья Михайловна Золотухина - Политико-правовая мысль XVI века - Максим Грек о правде, справедливости, законности и правосудии - Введение

Максим Грек прибыл в Москву в 1518 г., по приглашению великого князя Василия III для перевода Толковой Псалтыри и иных богослужебных книг. К тому времени Русь освободилась от зависимости Золотой Орды (1480 г.) и стала суверенным государством, объединившись под единой властью великого Московского князя Ивана III. Процесс объединения земель, связанный с изменением экономических, социальных и политических условий жизни страны, поставил Ивана III перед необходимостью преодоления остатков феодальной раздробленности, создания централизованного аппарата власти, управления и суда, обеспечивающих реализацию согласованных действий единого механизма центральной и местной властей на всей объединенной территории.

У московских властей возникла насущная необходимость создания постоянного войска при великом князе, взамен войсковых дружин отдельных феодалов, для чего было необходимо, по исстари заведённому обычаю, предоставлять воинам землю, населенную крестьянами, с которой они могли бы исправно нести военную службу. Однако освоенных населенных земель было недостаточно для реализации этих планов, в связи с чем, незадолго до приезда Максима Грека Московский великий князь Иван III в 1503 г. созвал расширенный Собор с участием Боярской думы и Освященного собора, на котором предложил «...у митрополитов и у всех владык и всех монастырей села поимати и к своим соедините. Митрополита же и владык, и всех монастырей из своей казны деньгами из доволити и хлебом изоброчити из своих житниц».

Церковь, в лице ее высших иерархов, оказала серьезное противодействие планам великого князя, в результате которого митрополит Симон преподнес великому князю Ивану III «Соборный ответ» с полным отказом в осуществлении его намерений, и даже с угрозами в адрес всех, кто посмеет «обиды ти или вступится во что церковное... или отнимали... да будут прокляты в сей век и в будущий» Осторожный и дальновидный политик Иван III не решился вступить в конфронтацию с Церковью, и проблема секуляризации монастырских земель была отложена на неопределенный срок, но окончательно с повестки дня не снята, поэтому Церковь сохраняла опасения относительно своих владельческих прав.