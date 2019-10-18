Когда в теленовостях и социальных сетях весь мир в режиме реального времени наблюдает за очередной трагедией, будь то взрывы на Пасху в Шри-Ланке, пожар в Нотр-Дам-де-Пари или в самолете в аэропорту «Шереметьево», особенно остро осознаешь близость Бога и то, что человек со всеми своими технологиями ничего не может сделать: не в наших силах не только остановить катастрофу, но даже помочь людям, гибнущим у нас на глазах.

И это заставляет подругому посмотреть на свою жизнь. Я знаю, есть люди, искренне считающие себя христианами, которые говорят: это, мол, Господь наказывает. Но у Бога нет других рук, кроме наших. И любая трагическая ситуация нужна каждому из нас как призыв: остановись, задумайся! А кроме того, она побуждает нас проявить солидарность. Мне мама всегда говорила, что день рождения пропустить можно, а на похороны надо идти обязательно.

И у меня это железно написано на сердце. Вот только от бездумного тиражирования даже самой драматической картинки острота этой естественной первой реакции стирается. И еще кое-что про технологии и беспомощность. Недавно я был в командировке в Риме и Ватикане и в свободное время прошелся по музеям. Бродя в толпе постоянно что- то снимающих туристов, я с удивлением осознал: ведь мы уже и на картины, фрески, на эти дивные потолки практически смотрим не глазами, а через экран. (Интересно, кстати, а люди, которые все это снимают — они потом это правда пересматривают?)

Камера телефона все чаще становится для нас средством, позволяющим «схватить» что- то ценное, приобщиться тому, что больше нас. И все чаще наши собственные глаза оказываются беспомощными, не могут сфокусироваться на смысле самостоятельно — смотрим ли мы на красоту Божьего мира или на творение рук человеческих. Такая вот выученная близорукость. Что же делать? Думаю, для начала напомнить себе, что мир, увиденный как бы сквозь тусклое стекло смартфона, — это мир, существующий всего лишь на электрическом заряде батареи.

Фома – Журнал – 2019-06

Учредитель и издатель – Фонд «Фома центр»

Редакция – ИД «Фома».

ISSN 1813–8993

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной церкви.

Дата выхода номера: 28.05.2019 г.

Фома – Журнал – 2019-06 – Содержание

Пролог

Даты месяца

Владимир Легойда. Выученная близорукость

Андрей Шишков: «Разговор с Богом — это всегда риск»

Вопрос номера: «Я грешник и боюсь умирать. Как справиться с этим страхом?»

Александр Ткаченко. Божьи дети на грани нервного срыва

Протоиерей Игорь Фомин. Не лишайте Бога возможности вас спасти

Протоиерей Дмитрий Харцыз. «Как я три раза отрекся от веры»

Школа «Фомы». Праздник Вознесение

Тихон Сысоев. Кто «придумал» Церковь и как жили первые христиане

Патриарх Кирилл. Чем вы можете поделиться со всем человечеством

Архимандрит Дамаскин (Орловский). Преподобномученик Киприан (Нелидов)

Говорят, что...

Иерей Николай Дубинин. И женщина, и я понимали, что жить ей осталось недолго

Люди

Отцы о детях. Как священники воспитывают своих детей.

У вас будет ребенок

Анастасия Коваленкова. Бог ответил мне очень быстро

Культура

София новгородская

Александр Ткаченко. Как родилась Церковь

Стоит перечитать: Василий Цветков рекомендует книгу Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ»

Евгения Смагина. На перекрёстке дней

Что читать

Страница добрых дел

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Эпилог

Фома – Журнал – 2019-06 – Божьи дети на грани нервного срыва

Есть страх спасительный, не позволяющий совершить грех там, где без него человек мог бы и согрешить. И есть страх, выжигающий душу, вгоняющий человека в уныние, лишающий его малейшей надежды. Умение отличить один страх от другого приходит только с опытом, который, как говорил Пушкин, «сын ошибок трудных». Поэтому нет ничего удивительного в том, что христианин может перепутать отравляющий страх отчаяния с целительным страхом Божьим. Между тем духовное различие между ними можно увидеть по простому маркеру. Страх отчаяния не приводит человека к покаянию и изменению своей жизни.

В нем нет надежды. Испытывая его, человек полностью перекладывает ответственность за свою погибель на Бога, устроившего мир так, что люди могут в нем погибнуть. И вместо того, чтобы хотя бы попытаться исправить свою жизнь, такой человек продолжает грешить и бояться будущего наказания, которого, как ему кажется, избежать невозможно. Страх же Божий, напротив, питается надеждой на то, что Бог действительно всемогущ, а значит, способен исправить даже то, что уже невозможно изменить никакими человеческими усилиями. И нужно лишь постараться не грешить впредь, не повторять сделанных ошибок.

Да, на первых порах этот страх тоже может оказаться мучительным чувством. Но постепенно, по мере оставления тяжких грехов, он переходит в свое новое качество, о котором в очень трогательных образах говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Это такой страх, которым сын страшится нежнейшего отца, или брат брата, или друг друга, или супруг супруги; здесь мы боимся не наказания или укоризн, но малейшего оскорбления любви и всегда находимся в величайшем опасении, чтобы не только каким-нибудь поступком, но даже и словом не охладить горячности любви к нам».

Не ужас неизбежного наказания, а желание сохранить сокровище взаимной любви и радости в отношениях с Богом — вот то состояние, к которому призван христианин в итоге. Да, к этому состоянию нужно еще прийти через первоначальный страх мучения, потому что грубые грехи приходится отсекать от души жесткими способами. Однако даже на первом, болезненном этапе проживания этого чувства, человек, испытывающий страх Божий, сохраняет надежду на свое спасение и верит в любовь и милосердие Бога. Впрочем, все это можно в подробностях прочитать в творениях святых отцов нашей Церкви.