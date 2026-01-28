Наша работа посвящена одной из важных и интересных страниц истории отношений России и Христианского Востока в XVII столетии — неоднократным попыткам введения на русской почве изучения греческого языка, различным опытам создания в Москве греко-славянских школ и, наконец, основанию первого правильно устроенного греко-славянского училища среднего уровня — Типографской школы, ставшей, в свою очередь, предшественницей первого высшего учебного заведения России - Славяно-греко-латинской академии Лихудов.

Изучение истории этого сложного культурного явления насчитывает уже более 150 лет и берет свое начало в 1845 г., когда появилась статья А. В. Горского «О духовных училищах в Москве в XVII столетии». Несмотря на отсутствие в то время каких-либо работ о русском просвещении эпохи правления первых царей династии Романовых, А. В. Горский, обладая выдающимися познаниями в области древнерусской письменности, а также привлекая немногочисленные существовавшие тогда публикации текстов в «Древней Российской вивлиофике» и «Собрании государственных грамот и договоров», сумел представить достаточно полную картину первоначальной истории русской школы, охватывающей период после Михаила Федоровича вплоть до 1700 г. Особенно важными в его статье явились разделы, написанные на основе впервые привлеченных тогда для исследования рукописей Синодальной библиотеки и собрания Московской духовной академии и посвященные как созданию Иоанно- Богословской школы Симеона Полоцкого в ближайшее после завершения Большого Московского собора время, так и борьбе за будущее направление развития русского просвещения.

Борис Фонкич - Греко-славянские школы в Москве в XVII веке

Отв. редактор Д. Н. Рамазанова. М.: Языки славянских культур, 2009. — 296 е.: ил.

Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 7

ISBN 978-5-9551-0298-6

Борис Фонкич - Греко-славянские школы в Москве в XVII веке - Содержание

Предисловие

Глава I. Попытки создания и первые опыты организации греко-славянских школ в Москве в 30—60-х гг. XVII в

1. Протосингел Иосиф

2. Греческая программа просвещения России середины XVII в.

3. Архимандрит Венедикт

4. «Дидаскал Епифаний»

5 Гавриил Власий и попытка создания греческого училища в Москве в середине XVII в

6. Греко-латинская школа Арсения Грека

7. К истории организации славяно-греко-латинского училища в московской Бронной слободе в конце 60-х годов XVII в

8. «Учитель Симеон»

9. Школа церковного пения Мелетия Грека

Глава II. Типографская школа

1. Тимофей «Грек». Основание Типографской школы

2. Учителя

3. Ученики

4. Программа обучения. Библиотека

Приложение

Глава III. Пути развития русского просвещения в конце XVII в

1. «Привилегия на Академию» Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева

2. Трактаты грекофилов о путях развития русского просвещения

Заключение

Указатели

Указатель имен

Указатель шифров документов, рукописных и старопечатных книг

Список иллюстраций

Сокращения

Борис Фонкич - Греко-славянские школы в Москве в XVII веке - Протосингел Иосиф



Вначале 1630-х гг. русское правительство принимает решение о создании в Москве греко-славянской школы. Судить об этом мы можем по той просьбе о присылке в Россию с Христианского Востока учителя, с которой царь Михаил Федорович и патриарх Филарет обратились в июне 1632 г. к патриарху Кириллу Лукарису в грамотах, отправленных в Константинополь с архимандритом Амфилохием — наиболее деятельным и авторитетным в тот период русским политическим агентом на Балканах1. Эта тема, несомненно, обсуждалась и с самим Амфилохием во время его пребывания в Москве в 1632 г., а также с турецким послом Фомой Кантакузином, неоднократно приезжавшим в Россию начиная с 1621 г. и, в частности, вновь находившимся при царском дворе осенью 1632 — весной 1633 гг.



Просьба к Кириллу Лукарису еще не дошла до Константинополя, когда в Москву в начале сентября 1632 г. приехал учитель иеромонах Иосиф. Он не мог знать о поручении русского правительства архимандриту Амфилохию относительно школы, так как явился в русскую столицу из Киева, тогда как Амфилохий возвращался в Турцию вместе с посольством А. Прончищева и Т. Бормосова через Воронеж, Азов и Крым.



За последнее десятилетие Иосиф оказался в Москве уже в третий раз. Впервые он побывал здесь в 1622 г., затем в 1630 г. Оба раза целью его приезда было получение денежной помощи царя и московского патриарха, причем не только для себя, но и для крупнейших киевских монастырей — Печерского, Михайловского и Межигорского. Когда Иосиф вновь появился в Москве в начале сентября 1632 г., он не только сразу же был наделен царским жалованием, но уже через две недели, 19 сентября, получил «на александрейской на меншой бумаге бес каймы» жалованную грамоту царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, предписывавшую «великому протосингелу александрейскому Иосифу (...) переводити (...) греческие книги на словенской язык и учити на учителном дворе малых ребят греческого языка и грамоте, да ему ж переводити книги з греческого языка на словенский язык на латынские ереси». Чтобы понять причину столь быстрого решения об организации школы, нам кажется, недостаточно иметь в виду только существовавшее уже к этому времени желание властей создать в Москве учебное заведение, — необходимо принимать во внимание фигуру учителя, который мог возглавить первое русское училище.



Источники позволяют нам представить биографию Иосифа на протяжении двух последних десятилетий его жизни6. В отличие от всей предшествующей научной литературы мы можем утверждать, что Иосиф был не греком, но славянином. В историографии вопрос о его национальной принадлежности даже не ставится: то обстоятельство, что Иосиф был святогорцем и являлся протосингелом александрийского патриарха, делало, по-видимому, естественным заключение о его греческом происхождении. Между тем, существует материал, дающий возможность не только поставить, но и решить этот вопрос.

