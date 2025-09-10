Послание к Римлянам является любимой книгой Библии для многих христиан. Оно отличается глубиной и основательностью в раскрытии вопроса, касающегося искупительной благодати Божьей. Изложению присущи логичность и убедительность. Основной темой Послания является оправдание по вере, но спектр рассматриваемых вопросов очень широк. Он включает: порочность падшего человека, всеобщность осуждения, родственную связь всего человечества с Адамом, искупление, оправдание, освящение, закон и благодать, преизо- бильные благословения верующего, положение евреев и язычников в плане Божьем, дары Духа Святого и многие аспекты, касающиеся практической жизни христианина.

Павел написал эту книгу во время своего третьего миссионерского путешествия. Это становится очевидным при чтении главы 15. В 15:25 - 28 Павел указывает, что ему вскоре предстоит собрать приношения для святых в Иерусалиме. Изучая фрагменты, в которых упоминается это приношение (1-е Коринфянам 16:1, 2 и 2-е Коринфянам 8:1 - 9, 15), мы узнаем, что оно было собрано Павлом во время его третьего миссионерского путешествия. Судя по всему, Послание было написано в Коринфе, а затем отправлено в Рим с Фивой, диакониссой Кенхрейской церкви. На основании этого принято считать, что Павел, вероятнее всего, был в Коринфе в момент написания письма римским христианам.

Существуют различные мнения относительно происхождения церкви в Риме. Римские католики учат тому, что церковь была основана Петром, после чего он стал ее первым епископом и папой. Это, однако, противоречит словам Павла: “...дабы не созидать на чужом основании” (15: 20). Представляется также маловероятным, чтобы Павел не упомянул Петра в своем письме, если бы тот служил в Риме епископом.

Некоторые считают, что церковь была начата иудейскими новообращенными, бывшими в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Это также маловероятно, поскольку не существует упоминаний ни о каких новообращенных, которые по возвращении домой начали бы церкви. Вполне возможно, что некоторые из них действительно были вовлечены в работу на начальной стадии созидания церкви в Риме, однако представляется сомнительным, что они стали ее основоположниками.

Более вероятным кажется предположение, что церковь была основана людьми, обращенными Павлом; в любом случае, они наверняка приняли в этом активное участие. На основании этого Павел чувствовал себя вправе написать столь важное письмо, понимая;-что он не строит на основании, заложенном другим человеком (15: 20 - дословный перевод с английского; прим, переводчика).

Существуют различные мнения относительно того, кто составлял большинство в римской церкви: иудеи или язычники. Комментаторы преимущественно склоняются к тому, что язычников было больше. Такой вывод основывается на стихах, подобных 1:13 и 15:16. Это, вероятно, соответствует истине, но пристальное внимание, оказанное иудеям, явно свидетельствует о том, что они составляли значительную часть церкви.

Лерой Форлайнз, Доктор Роберт Писирилли — Обзор Посланий Павла

Киев: Институт Развития Христианского Лидерства, б.г. - 226 с.

Форлайнз, Писирилли - Обзор Посланий Павла — Содержание