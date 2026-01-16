Простота жизни — это реальность, в которую мы врастаем на протяжении долгого времени. Сейчас, через 25 лет после первой публикации этой книги, что я сам знаю о простоте? С одной стороны, намного больше, а с другой, — намного меньше. Я куда меньше уверен в том, как именно все практически совершается в действительности, но куда лучше вижу то Главное, что придает дыхание и смысл всей жизни.

Когда я назвал первую главу книги «Сложность простоты», этот концепт все еще оставался для меня, преимущественно, теоретическим; сейчас все стало гораздо глубже, потому что я пережил это на личном опыте. Сейчас, еще через двадцать лет существования в этой загадочной головоломке жизни, ее тонкости и сложности никуда не делись — напротив, такое впечатление, что их стало больше. Откровенно говоря, я все чаще ловлю себя на том, что пожимаю плечами и думаю: «Да что я собственно, об этом знаю?»

Ричард Фостер - Свобода простоты

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2014. — 344 с.

ISBN 978-5-905340-06-2

Ричард Фостер - Свобода простоты - Содержание

ЧАСТЬ I: ОСНОВЫ

1. Сложность простоты

2. Библейские корни: Ветхий Завет

3. Библейские корни: Новый Завет

4. Простота среди святых

ЧАСТЬ II: ПРАКТИКА

5. Внутренняя простота: Бог в центре всего

6. Внутренняя простота: святое послушание

7. Внешняя простота: первые шаги

8. Внешняя простота: идем дальше

9. Простота в сообществе: Церковь

10. Простота в сообществе: мир

Эпилог: Простота простоты

Ричард Фостер - Свобода простоты - Сложность простоты

Современная культура одержима жаждой владеть и обладать. Считается, что хорошая жизнь неотделима от накоплений и имущества, и «больше» всегда означает «лучше». Часто мы просто принимаем этот принцип, даже не ставя его под сомнение, и из-за этого всеобщая похоть по богатству превратилась практически в психоз, утратив всякую связь с реальностью. Более того, скорости современного мира только усиливают наше ощущение разрозненности, фрагментарности. Мы постоянно живем в напряжении, в стрессе, в спешке. Сложность всего, что происходит в результате нашего стремления иметь все больше и больше, нередко накрывает нас с головой, нам кажется, что выхода нет и мы вместе со всеми остальными обречены на эту бешеную погоню за успехом.

Христианская простота дает нам свободу от этой современной мании. Она приносит здравомыслие в мир навязчивого потребительства и дает покой нашему измученному духу. Она освобождает нас от того, что Уильям Пени называл «стесненностью», а также помогает увидеть подлинную природу материальных благ и вспомнить, что они должны делать жизнь лучше, а не труднее. Люди снова становятся важнее вещей. Простота помогает нам оставаться честными перед лицом жуткой реальности нашей большой «глобальной деревни».

Христианская простота — не модное поветрие, продиктованное желанием как-то откликнуться на грозящую нам экологическую катастрофу; не является она и плодом разочарования в технократическом ожирении. Это призыв, обращенный к каждому христианину. Свидетельство о простоте крепко укоренено в библейской традиции и наиболее полно отражено в жизни Иисуса Христа. Все духовные учителя в той или иной форме подчеркивали ее важность. Она является естественным и необходимым плодом Благой Вести, утвержденной и укорененной в нашей жизни.