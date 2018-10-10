Полемика свт. Фотия, патриарха Константинопольского (ок. 810/820-890/895), с Римской Церковью не нуждается в особом представлении. Именно Фотию Византия обязана появлением полноценной традиции православной полемики против таких нововведений Римской Церкви, как Filioque, целибат духовенства, субботний пост, послабления в период Великого поста и т. д.

На его плечах стояли такие крупные византийские богословы-полемисты, как св. Николай Мефонский, Герман II Константинопольский, Никифор Влеммид, имп. Феодор Ласкарь, св. Георгий Кипрский, св. Григорий Палама, Иосиф Вриенний, св. Марк Эфесский и многие другие, которые лишь дополняли и развивали уже использованные Фотием методы аргументации и его основные догматико-богословские и церковно-канонические аргументы.

В результате этого длительного процесса в Византии выработался совершенно особый взгляд не только на Римско-Католическую Церковь, соперничавшую с Церковью Византийской за господство над ойкуменой, но и на западное христианство в целом как нечто еретически-подозрительное.

Этот взгляд, подразумевающий строгую оценку западной догматики и церковной практики с точки зрения выработанных в соборную эпоху норм и канонов вселенского Православия, со временем стал достоянием не только собственно Византийской Церкви в границах четырех ее патриархатов, но и всех поместных Православных Церквей.

Святитель Фотий - Патриарх Константинопольский - Антилатинские сочинения

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2015. - 248 с.

ISBN 978-5-9065-4308-0

Святитель Фотий - Патриарх Константинопольский - Антилатинские сочинения - Содержание Предисловие Д. Е. Афиногенов - Византия, Рим и «Фотиева схизма» Я. В. Кузенков - Догматическая и церковно-каноническая полемика свт. Фотия против западной Церкви А. Р. Фокин - Учение о «двойном исхождении» Святого Духа в латинской богословской традиции (с конца II века до времен свт. Фотия) Интронизационное послание патриарха Фотия папе Николаю I (Epistula 288) Ответ папы Николая I на первое послание патриарха Фотия (Epistula 83) Второе послание патриарха Фотия папе Николаю I (Epistula 290) Ответ папы Николая I на второе послание патриарха Фотия (Epistola 12 / 86) Окружное послание Фотия, патриарха Константинопольского, к восточным архиерейским престолам Послание патриарха Фотия архиепископу Аквилейскому (Epistula 291) Фотия патриарха слово о тайноводстве Святого Духа (Mystagogia) Патриарха Фотия «Амфилохии» ВОПРОС 28 Если Сын и Дух происходят от одной и той же Причины, почему Они не принимают звание братьев и к Духу не применяется наименование Сына?

ВОПРОС 181 Почему Божество доходит до Троицы и ни ограничивается меньшим, ни простирается далее?

ВОПРОС 182 Как мы говорим, что Божество есть одно и три?

ВОПРОС 183 Ему же о том же Приложение. Того же святейшего Фотия, архиепископа Константинопольского ГОМИЛИЯ, сказанная на амвоне Великой церкви (Homilia 16) Библиография Указатель библейских цитат Указатель имен

Святитель Фотий - Патриарх Константинопольский - Антилатинские сочинения - Д. Е. Афиногенов - Византия, Рим и «Фотиева схизма»[1]

В церковно-политическом отношении так называемая «Фотиева схизма», как принято называть разрыв церковного общения между Римским папой и Константинопольским патриархом во второй половине IX в., имела ряд очень существенных отличий от предыдущих инцидентов такого рода (например, «Акакиевой схизмы» VI в.). Прежде всего, было бы не совсем правильно говорить о расколе между Западной и Восточной половинами Вселенской Церкви как таковом, потому что определенная часть византийской Церкви никогда общения с Римом не прерывала. Таким образом, суть происшедшего невозможно понять без учета внутрицерковных конфликтов в Византии.

Противостояние двух группировок окончательно оформилось во время так называемого «михианского раскола» (795-797) при патриархе Тарасии (784-806) и Феодоре Студите. Распространенные в ученых трудах концепции вроде борьбы монахов-ригористов с послушной государству церковной иерархией (или «умеренной» партией приверженцев светской учености, в зависимости от позиции каждого конкретного исследователя) к настоящему времени устарели. По всей видимости, главную роль играли связи разных церковных деятелей с группами аристократических кланов, ведшими постоянную борьбу за власть.

Кроме того, сторонники Тарасия и его православных преемников Никифора I (806-815) и Мефодия I (843-847), а впоследствии и Фотия выступали за сильную власть патриарха как внутри Церкви, так и вне ее, власть, которая позволила бы ему сопротивляться нажиму со стороны императорской власти и даже оказывать на нее влияние, тогда как их противники, вовсе не одобряя вмешательства светских властей в церковные дела, полагались скорее на духовный, а не на институциональный авторитет отдельных признанных подвижников благочестия. Так или иначе, острая фаза конфликта продолжалась до воцарения Михаила I Рангаве в 8п г., который приложил всяческие усилия, чтобы примирить Феодора Студита с патриархом Никифором. При этом императоре Студийский игумен стал одним из самых влиятельных советников.

Однако в 813 г. на престол взошел Лев V, который уже через два года возобновил гонения на иконопочитание. В этой ситуации православная оппозиция сумела сплотиться, забыв прежние разногласия. Различия между группировками, тем не менее, никуда не исчезли - так, в ходе восстания Фомы Славянина (820-823) император Михаил II Травл некоторым из видных иконопочитателей (например, Феодору Студиту и его сподвижникам) велел эвакуироваться в Константинополь, а других (например, патриарха Никифора) оставил в местах их проживания. По всей видимости, это объяснялось неодинаковым отношением к Фоме сторонников той или иной «партии».