Мартин Францманн - Комментарий на Откровение Иоанна

Мартин Лютер в предисловии к своему переводу Нового Завета 1522 г. жаловался относительно Откровения Иоанна: «Мой дух не может приспособиться к этой книге».

Он ясно дал понять, что не считает свое мнение обязательным для всех, оставляя каждому право судить об этой книге так, как говорит человеку его дух; однако он вынес ее (вместе с Посланием к Евреям, Посланием Иакова и Посланием Иуды) в своего рода приложение, не проставил на этих страницах нумерацию, общую с прочим текстом, и объяснил, почему он так поступил. Главных причин было две — действительная и формальная. Действительную причину он изложил так: «Для меня достаточной причиной для того, чтобы не ценить эту книгу высоко, является то, что в ней не учат и не узнают о Христе, что, прежде всего, и является апостольским делом, как Он говорит в Деян. 1:8: “И будете Мне свидетелями”. Поэтому я «за» те книги, которые излагают мне Христа ясно и чисто». Формальную причину (которая стояла на первом месте) он формулирует так: «Я говорю то, что думаю. У меня есть множество причин для того, чтобы не считать эту книгу ни апостольской, ни пророческой. Прежде всего, апостолы не занимаются видениями, но пророчествуют ясными, лаконичными словами, как это делают Петр, Павел и Христос в Евангелиях; ибо апостольскому служению пристало говорить ясно, без образов и видений Христа и Его труда». Лютер не был единственным человеком, у которого возникли затруднения с последней книгой Библии.

Он сам отмечает, что «многие отцы отвергали эту книгу еще в древности, хотя святой Иероним ценит ее и говорит, что “она выше всяких похвал”». Например, Дионисий Александрийский в третьем веке, отмечая, что до «его времени» многие полностью отвергали эту книгу как неясную и даже еретическую, не решился её игнорировать, но признался, что совершенно не понимает Откровение, и ограничился тем, что словно бы восхищался им на расстоянии. Мы видим, что Лютер — не единственный богослов, кто испытал затруднения, читая эту книгу. Однако у Откровения всегда были свои почитатели и даже фанатики, и оно оставило неизгладимый след в изобразительном искусстве и церковной музыке. Тем не менее, для многих эта книга, оставалась загадочной, непонятной, неизвестно как связанной с евангельским учением Нового Завета. И в наши дни отношение к книге Откровения колеблется от уважительной сдержанности до отвращения и полного отрицания, если не принципиального, то практического. Нам не следует присоединяться к тем, кто фанатично предан этой книге, но стоит рассмотреть те вопросы, которые поднял Мартин Лютер (как и в других случаях, он был близок к истинной сути). Таким образом, мы, вероятно, сможем приблизиться к подлинному пониманию и истинной оценке Откровения.

Мартин Францманн - Комментарий на Откровение Иоанна

Переводчик: В. Генке Редактор: А. Пирогов

Переведено с издания: The Revelation to John. A Commentary by Martin H. Franzmann. Concordia Publishing House, St. Louis, 1968

Мартин Францманн - Комментарий на Откровение Иоанна - Содержание

Введение

Начальное утверждение и благословение 1:1–3

Эпистолярное приветствие с доксологией 1:4–6

Интроит: обетование о возвращении Распятого и свидетельство Бога о Себе как об Альфе и Омеге 1:7–8

Три первых видения: Церковь Христова и силы мира сего 1:9–11:19

Последние четыре видения: Христос и силы тьмы 12:1–22:5

Эпилог 22:6–21

Мартин Францманн - Комментарий на Откровение Иоанна - Третье видение: Седьмая печать и семь труб 8:1–11:19