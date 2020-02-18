Веяние тихого ветра - Франсин Риверс - Под знаком Льва-1

Трилогия Франсин Риверс "Под знаком Льва" - история молодой христиански из Иерусалима в Риме.

«Любящей рукой Фрэнсин Риверс написала историю об истине и надежде в мире, наполненном ложью и отчаянием. Читатели нескоро забудут Хадассу и ее победу над страхом, как не забудут ее верность Господу. Роман “Веяние тихого ветра”, вне всякого сомнения, проникает в сердца всех, кто его читает».

Робин Ли Хэтчер, президент ассоциации «Романисты Америки»

«Признаком того, что Фрэнсин Риверс — великий писатель, служит то обстоятельство, что она может погрузить читателей в свой мир и сделать их частицей этого мира. Своим романом “Веяние тихого ветра” Фрэнсин Риверс доказала всем, что является одним из великих писателей XX столетия. Жан Оель оживил для нас доисторический период, Маргарет Митчелл провела нас через юг США и гражданскую войну. Обладая талантом такого же масштаба, Фрэнсин Риверс написала историю, которую читатели будут помнить долго и которая достойна того, чтобы ее считали классикой».

Барбара Кинен, издатель, журнал «Affaire de Coeur»

«Удивительно захватывающая книга! Мы с женой использовали любую свободную минуту, чтобы только прочитать ее».

Д-р Артур Руппрехт, профессор кафедры древних языков Уитонского колледжа

«Время от времени в мире литературы появляется роман, который становится чем-то новым в христианской беллетристике. Думаю, что роман “Веяние тихого ветра” является одним из них. Это единственный христианский роман, опубликованный в наши дни, который можно назвать эпическим. Сравнить его можно, пожалуй, с романом “Камо грядеши?”. “Веяние тихого ветра” — динамичное и сильное произведение.

Эта книга написана настолько хорошо, что никого не оставляет равнодушным! Атмосфера событий — закат Римской империи — представлена великолепно! Император, битвы гладиаторов, лачуги рабов, языческие храмы... Все это показано драматически и красочно. Психологические аспекты персонажей прекрасно сочетаются с аспектами духовными. Персонажи становятся сильнее — или слабее, — но во всех случаях читатель воспринимает эти перемены как нечто естественное.

Несмотря на то что события романа разворачиваются в I столетии, это самый современный роман из всех, которые мне довелось читать за много лет. “Современные” проблемы, о которых сегодня

то и дело пишут в газетах и говорят в ток-шоу, были актуальны и в Римской империи в период ее упадка. Гомосексуализм, насилие, коррупция в высших кругах власти, бунтарская молодежь, вырождение среднего класса — все это расшатывало Рим точно так же, как сегодня разрушает изнутри Америку. И какой же ответ дает роман на эти проблемы? Благую Весть Иисуса Христа. Не больше — и не меньше.



Как бы мне самому хотелось написать такую книгу! Это не "женская" книга и не "мужская", — эту книгу любят и читают как женщины, так и мужчины. Роман оказался из числа таких сокровищ и христианских свидетельств, которые мне редко доводилось, если вообще доводилось, читать».

Джилберт Моррис, автор бестселлеров



Фрэнсин Риверс - Веяние тихого ветра - Под знаком Льва-1

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2013

Издание 4-е

Francine Rivers A VOICE IN THE WIND

Francine Rivers, 1993 Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois ISBN 0-8423-7750-6

Переводчик М .А. Думчев

Фрэнсин Риверс - Веяние тихого ветра - Отрывок из книги

Город молча изнывал от палящего солнца; он гнил, подобно тысячам тел, лежавших там, где эти люди погибли в уличных сражениях. С юго-востока дул удушающий горячий ветер, разносивший повсюду смрад разложения. По ту сторону крепостных ворот стояла сама Смерть в лице Тита, сына Веспасиана, и шестидесяти тысяч легионеров, жаждавших сравнять город Бога с землей.

Еще до того как римляне пересекли долину Терновника и расположились на Елеонской горе, те вооруженные группировки, которые находились в крепостной стене Иерусалима, приготовились к уничтожению города.

Иудейские грабители, которые, как крысы, бежали от римлян, теперь оказались в Иерусалиме, убили уважаемых граждан, заняв священный храм. Взяв на себя функции священников, они превратили дом молитвы в торжище тирании.

Восточнее грабителей находились повстанцы и зилоты. Возглавляемые соперничающими предводителями — Иоанном, Симоном и Елеазаром — вооруженные люди заняли три крепостные стены. Ослепленные гордостью и властью, все эти люди раздирали Иерусалим на кровавые лоскуты.

Нарушая субботу и Божьи законы, Елеазар взял штурмом крепость Антонию и перебил римских воинов, которые в ней находились. Зилоты неистовствовали, убивая всех, кто только пытался восстановить порядок в бушевавшем городе. Всюду возникали стихийные трибуналы, которые, попирая все человеческие и Божьи законы, отправляли на смерть сотни ни в чем не повинных мужчин и женщин. Дома с богатыми запасами зерна были разграблены и сожжены. Вскоре за этим последовал голод.

Доведенные до отчаяния праведные иудеи искренне молились о том, чтобы Рим выступил против этого великого города. Они верили, что тогда — и только тогда — враждующие группировки в Иерусалиме объединятся ради одной цели: свободы от Рима.

Рим действительно выступил, и его военную мощь почувствовала на себе вся Иудея, поскольку римляне терпеть не могли, когда в подчиненных им землях кто-то поднимал голову. Они взяли Гадару, Вирсавию, Иерихон, Кесарию. Могучие легионы прошли по тем же местам, по каким когда-то шли паломники, для того чтобы поклониться Богу и праздновать священную Пасху. Десятки тысяч несчастных людей теперь бежали в этот город и оказались в мясорубке гражданской войны. Зилоты заперли ворота, в результатечего беженцы оказались в ловушке. Римляне подошли к городу, поскольку весть о разрушениях прокатилась от стен Иерусалима по долине Терновника.

Тит осадил древний святой город и теперь был полон решимости положить конец иудейскому восстанию раз и навсегда.

Иосиф, иудейский военачальник, захваченный римлянами, плакал, стоя на вершине первой стены, занятой легионерами. С разрешения Тита, он призывал свой народ покаяться, предупреждая их о том, что Бог против них, что скоро исполнятся пророчества о разрушении. Те немногие, кто его слушал и решил уйти от зилотов, бежали к жадным сирийцам, которые вспарывали беженцам животы в поисках золотых монет, которые те якобы проглотили перед побегом. Те же, кто не внял Иосифу, познал на себе всю силу римской военной машины. Вырубив на мили вокруг все деревья, воины Тита построили осадные приспособления, из которых забрасывали город бесчисленными камнями, копьями и даже пленниками.

От верхней рыночной площади до нижней Акры город терзали волнения.

Внутри великого храма Божьего предводитель бунтовщиков, Иоанн, переплавлял золотые священные сосуды. Праведные люди не могли без слез смотреть на Иерусалим, невесту царей, мать пророков, дом царя Давида. Раздираемый собственным народом, он лежал теперь опустошенный и беспомощный, ожидая смертельного удара от ненавистных иноземных язычников.

Анархия уничтожила Сион, и Рим теперь готовился уничтожить анархию... где бы и когда бы она ни появилась.

Хадасса сидела рядом с матерью, и слезы наполнили ее глаза, когда она убрала черные волосы с исхудавшего, бледного материнского лица. Когда-то ее мать была красивой. Хадасса помнила, как мать распускала свои волосы, и они спадали по ее спине блестящими волнами. Папа называл эти волосы ее венценосной славой. Теперь они были тусклыми и грубыми, а когда-то румяные щеки стали бледными и впалыми. Она страдала от недоедания, кости ее рук и ног резко выпирали, и этого не могла скрыть даже ее серая верхняя одежда.

Взяв мамину руку, Хадасса нежно ее поцеловала. Рука была костлявой, безжизненной, холодной. «Мама?» Ответа не последовало. Хадасса оглядела комнату и посмотрела на свою младшую сестру, Лию, лежавшую в углу на грязном тюфяке. К счастью, она спала — во сне нестерпимые муки голода быстро проходят.

Хадасса отпустила мамину руку. Тишина давила на нее тяжелым грузом, боль в пустом животе была просто невыносимой. Только вчера Хадасса горько плакала, когда ее мать воздавала бла- год арность Богу за ту еду, которую Марк смог раздобыть для них: кожу со щита убитого римского воина.

Сколько все они еще проживут?

Пребывая в молчаливом горе, Хадасса отчетливо вспомнила, как ее отец сказал ей твердым и в то же время кротким голосом: «Людям не дано избежать своей судьбы, даже если они могут ее предвидеть».

Анания говорил ей эти слова несколько недель назад, — хотя теперь ей казалось, что прошла целая вечность. Все то утро он молился, а ей было так страшно. Она знала, что он собирается делать то же, что он делал все время до того дня. Он пойдет к неверующим людям и будет проповедовать им о Мессии, Иисусе из Назарета.