Имя современного немецкого философа Михаэля Френча в нашей стране знакомо пока что лишь узкому кругу читателей. Но публикация на русском языка книги Френча «Лик Премудрости» — явление внутренне закономерное. Дело в том, что доктор Френч — один из тех немногих людей на Западе, кто не только глубоко проник в мир русской религиозной мысли, но и принял ее вызовы. Френч, чей творческий путь приходится на вторую половину XX в. (он родился в 1948 году), не связан преемственно ни с одним из направлений новейшей немецкой философии. Для автора «Лика Премудрости» словно не существует ни экзистенциализма и феноменологии, ни диалогической философии, ни психоанализа; и если все же говорить о немецких мыслителях XX в., то проблематизированными у Френча оказываются лишь взгляды М. Шелера.

Но вместо того ведущая роль в духовном развитии Европы Френчем отводится русским философам — В. Соловьеву, П. Флоренскому, С. Булгакову. Внимание Френча направлено преимущественно на софиологию; с этим, видимо, связано то, что он не учитывает в своей концепции воззрений Н. Бердяева. Зато в ряду русских мыслителей Френч видит интереснейшего писателя софиологической ориентации, практически неизвестного в России — Валентина Томберга (1900, С.-Петербург — 1973, Майорка), и обращается не к одним опубликованным книгам Томберга, но и к его рукописному наследию.

Михаэль Френч - Лик Премудрости - Дилемма философии и перспектива софиологии Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. Н. К. Бонецкой СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2015. - 527 с; ил. Перевод выполнен по изданию: Michael Frensch. Weisheit in Person. Das Dilemma der Philosophic und die Perspektive der Sophiologie. Novalis Verlag Schaffhausen, 2000. ISBN 978-5-94668-156-8 Михаэль Френч - Лик Премудрости - Содержание Н. К. Бонецкая. К истокам софиологии Введение. Синтез традиции Премудрости и персонализма Нового времени 1. Русская религиозная философия как философское учение о Софии

2. Идея «великого синтеза» Соловьева

3. Две формы метафизики

4. Третий род метафизики

5. Софиология как продолжение традиции положительной философии . Часть I ЦИМЦУМ И СОФИЯ. Отрицательная философия, положительная философия и софиология I. Божественное отступление и возникновение мира 1. Идея божественного отступления Исаака Лурия 2. Ступени возникновения мира по Якобу Бёме 3. Заключение: Лурия, Бёме и Шеллинг

II. Трансцендентность и троичность 1. Введение: дурная и истинная трансцендентность 2. Формы дурной трансцендентности 3. Переход Шеллинга к истинной (guten) трансцендентности 4. Абсолютный дух и его образы 5. Божественная перестановка и тринитарное развитие 6. Промежуточный результат: монотеизм как философское развитие деизма, атеизма и пантеизма 7. Шеллинг и Лурия 8. Шеллингова концепция абсолютного духа и учение о Троице Булгакова 9. Шеллингова теория перестановки и софиологическая идея согласия 10. Перспектива: цимцум и четыре причины (causae)

III. Присутствие отсутствующего 1. Введение: диалектика бытия и небытия 2. Априорный эмпиризм 3. Чистое бытие как ничто 4. Шеллингова концепция непостижимого бытия 5. Отношение между непостижимым и чистым бытием 6. Бытие и небытие 7. Цимцум как условие диалектики 8. Развитие понятия личности из идеи цимцума

IV. Лик Софии 1. Введение: от чистого принципа к сущности 2. Понятие Софии у Шеллинга 3. Опыт Соловьева и его понятие Софии 4. Сущность Софии согласно Павлу Флоренскому и Сергею Булгакову

Часть II ЛИЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ. Основные черты западной метафизики V. Образ и подобие 1. Введение: история двух понятий 2. Религиозно-философский подход к библейскому рассказу о сотворении мира 3. Дальнейшее развитие учения об образе и подобии VI. Метафизика сущности и imago Dei [образ Божий] 1. Введение: самосознание средневековой философии 2. «Первое начало» и помрачение imago 3. Второе начало метафизики и возвышение similitudo 4. Третье начало: философия как «точная имагинация» и новое открытие образа (imago) у Николая Кузанского 5. Итоги и перспективы

VII. Метафизика свободы и similitudo Dei [подобие Божие] 1. Введение: новая метафизическая традиция 2. Христологические основы понятия личности 3. «Субъективация» естественного права в эпоху позднего Средневековья 4. Сумерки права в Новое время и пробуждение личностного сознания 5. Открытие Кантом ценности личности и обоснование моральной логики как логики метафизики свободы 6. Отделение Кантом права от нравственности в «Метафизике нравов» и соединение их в философии права Гегеля 7. Выводы и перспективы

Часть III СКРЕЩЕНИЕ [DAS KREUZJ ДВУХ ПУТЕЙ.Софиологический вклад в преодоление дилеммы философии VIII. Софиология как метафизика свободы. Понятие Богочеловечества у В. Соловьева 1. Введение: «сверхчеловек» Ницше и сумерки метафизики свободы 2. Будущее метафизики свободы по Соловьеву 3. Воплощение Богочеловека 4. Универсальное значение Богочеловека 5. Истолкование западной истории 6. Синтез Запада и Востока

IX. Софиология как метафизика сущности. Критика отвлеченных начал и осуществление всеединства 1. Введение: восстановление «собора познания» 2. Sensus и его критика 3. Ratio и его критика 4. Intellectus и его критика 5. Теология («Deus») 6. Софиология и положительная философия 7. Цельное знание и свободное творчество

Часть IV СИНТЕЗ ИЛИ ЕДИНСТВО ДВУХ. Итоги и перспективы X. Синтез или единство двух. Итоги и перспективы 1. Два пути к Софии 2. Перспектива: соединение двух путей и свободное творчество

Примечания Указатель имен