Читая же Фрэзера, понимаешь, что для так называемых "первобытных" людей магия была не просто частью жизни, занятием или профессией. Магия была способом существования. Вся жизнь человека, еще не отгороженного от природы техникой и социумом, зависела от благосклонности сил природы — от того, пойдут ли вовремя дожди, будет ли удачной охота, не возникнет ли эпидемия в деревне.

Соответственно, первобытная магия дает целостное представление о мире первобытных народов, о всем укладе их жизни. А если вспомнить, что история человечества насчитывает более 100 тысячелетий и большая часть этого времени прожита как раз в "первобытных" условиях, становится понятно, что принципы "магического" мышления имеют над человечеством намного более сильную власть, чем хотелось бы нам, представителям возможно самой прагматической и рациональной цивилизации из всех, существовавших на Земле.

Интересно, что одно из самых лаконичных и изящных определений первобытной магии сделал французский писатель Жан Жене, автор, не имеющий никакого отношения к этнографии и антропологии: "Стихии жестоки. Чтобы приручить их, я решил вобрать их в себя. Я не закрывал больше глаз на их жестокость, напротив, я приветствовал ее и потакал им в этом... Я обратился к магии, то есть намеренной предрасположенности, интуитивному согласию с природой. Язык потерял для меня всякий смысл".

И на наш взгляд данный том — возможность прикоснуться к истокам, к самому началу человечества, еще не отделенному от природы.

И кажущаяся странность, а то и жестокость описанных Фрэзером обрядов и церемоний может указывать не на "недоразвитость" народов превобытной культуры, а всего лишь на то, как мы ограничены и отчуждены от самих себя и от природы, как мы боимся жить, и как, в итоге, самодовольны и слабы: Действительно, кто из нас может сейчас выжить не только в Калахари или в австралийском буше, полном диких животных и неизвестных растений, а и просто в лесу средней полосы, километрах в ста от родного и так надоевшего города?

Сами же магические обряды и техники, приведенные Фрэзером, отличает простота, логичность и тонкое знание человеческой психологии. Эта простота наполнена смыслом. Именно эти техники — истоки всех более поздних "магических" систем.

Да и психотерапия сейчас все чаще обращается к истокам магического мышления. Современные техники работы со сновидениями, эриксонианский гипноз, многие техники игровой терапии детских неврозов обращаются непосредственно к той части нас, которая сохранила память о "духах", "путешествиях души" и необходимости жертвоприношений. И это далеко не случайно (ведь маги хорошо знают, что случайностей не существует). В наше время экологического кризиса, непрочных отношений и всеобщего дефицита любви магические техники возвращают нас к состоянию целостности, ощущению себя частью природы.

Их вызов для нас может состоять в том, что состояние гармонии, целостности — это не власть над природой (что приводит к ее разрушению), и не "золотой век" в стиле "Утопии", без конфликтов и проблем (это во-первых, невозможно, а во-вторых, просто бесперспективно, потому что здесь нет энергии для развития), а соучастие, контакт, жизнь наравне с силами мира, полная тревог, неожиданностей и неизвестных сил.

И, может быть, именно такая жизнь является полной, человечной и определяющей наше будущее.

Дж.Фрэзер — Золотая ветвь - Исследование магии и религии - Дополнительный том

Пер. с англ. — М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1998. — 464 с. Серия «Astrum Sapientiae».

ISBN 5-87983-054-3, серия

ISBN 5-87983-069-1 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-039-4 («Ваклер»)

Дж.Фрэзер — Золотая ветвь - Исследование магии и религии - Дополнительный том — Содержание

Глава I. Магия

Глава II. Магический контроль над природой

Глава III. Колдуны как правители

Глава IV. Боги, воплощенные в людей

Глава V. Цари отдельных природных стихий

Глава VI. Поклонение деревьям

Глава VII. Пережитки культа деревьев в современной Европе

Глава VIII. Отношение полов и его влияние на растительность

Глава IX. Священный брак

Глава X. Царский огонь

Глава XI. Палочки для добывания огня

Глава XII. Отец Юпитер и Мать Веста

Глава XIII. Происхождение вечных огней

Глава XIV. Престолонаследие в Лациуме

Глава XV. Святой Георгий и Парилья

Глава XVI. Поклонение дубу

Глава XVII. Дианус и Диана

Глава XVIII. Табу царей и жрецов

Глава XIX. Опасности, угрожающие душе

Глава XX. Запретные действия

Глава XXI. Табу на людей

Глава XXII. Табу на предметы

Глава XXIII. Табу на слова

Глава XXIV. Предание смерти божественного правителя

Глава XXV. Сказочная жена

Глава XXVI. Временные цари

Глава XXVII. Принесение в жертву сына правителя

Глава XXVIII. Умерщвление духа дерева

Глава XXIX. Качание как магический обряд

Глава XXX. Миф об Адонисе

Глава XXXI. Освящение помазанием

Глава XXXII. Перевоплощение умерших

Глава XXXIII. Вулканическая религия

Глава XXXIV. Сады Адониса

Глава XXXV. Ритуал Аттиса

Глава XXXVI. Аттис как Бог-отец

Глава XXXVII. Охота за головами

Глава XXXVIII. Слезы Изиды

Глава XXXIX. Звезда Изиды

Глава XL. Праздники всех душ

Глава XLI. Родство по матери и матери богине

Глава XLII. Бракосочетание братьев и сестер

Глава XLIII. Дети живых родителей в ритуале

Глава XLIV. Слепые жертвы в жертвоприношениях

Глава XLV. Мужчины, переодетые в женщин

Глава XLVI. Дети на веерах для провеивания зерна

Глава XLVII. Магическое значение игр в первобытном земледелии

Глава XLVIII. Роль женщины в первобытном земледелии

Глава XLIX. Олицетворение духа зерна во время жатвы

Глава L. Человеческие жертвоприношения ради урожая

Глава LI. Дух зерна в образе животного

Глава LII. Плеяды в первобытных календарях

Глава LIII. Первобытный способ очищения

Глава LIV. Маниа в ариции

Глава LV. Попытки обмануть демонов

Глава LVI. Жертвоприношение первых плодов

Глава LVII. Гомеопатическая магия мясной пищи

Глава LVIII. Умилостивление охотниками диких зверей

Глава LIX. Переселение человеческих душ в животных

Глава LX. Перенос сил зла

Глава LXI. Вездесущность демонов

Глава LXII. Публичное изгнание злых сил

Глава LXIII. Общественные "козлы отпущения"

Глава LXIV. Сатурналии и аналогичные празднества

Глава LXV. Табу касаться земли

Глава LXVI. Табу видеть солнце

Глава LXVII. Изоляция девочек с наступлением половой зрелости

Глава LXVIII. Праздники огня в Европе

Глава LXIX. Оборотни

Глава LXX. Хождение по горящим углям

Глава LXXI. Магические цветы накануне дня летнего солнцестояния

Глава LXXII. Находящаяся вне тела душа в народных сказках

Глава LXXIII. Душа вне тела в народных обычаях

Глава LXXIV. Ритуал смерти и воскрешения

Глава LXXV. Омела

Дж.Фрэзер — Золотая ветвь - Исследование магии и религии - Дополнительный том — Предание смерти божественного правителя

Обычай предания смерти божественного правителя в случае любых серьезных нарушений физиологических функций его тела или умственной его деятельности весьма распространен в Африке. Это связано с верованием, что такие недостатки влекут за собой засуху и плохие урожаи, считающиеся неразрывно связанными с божественной жизнью правителя. В другой своей работе я привел этому несколько примеров этого; но с тех пор свидетельства по этому вопросу значительно расширились, особенно благодаря исследованиям таких ученых, как г-н П.Амори Тальбот в Южной Нигерии и г-н Ч.К.Мик в Северной Нигерии, а эта тема в целом была превосходно обсуждена профессором Ч.Дж.Зелигманом в поучительной научной монографии. Я воспользуюсь плодами их трудов, чтобы представить своим читателям некоторые новые факты.

В настоящей работе этот обычай представляет для нас особый интерес, поскольку, если я прав, он вооружает нас ключом к пониманию таинственного закона жречества Дианы в роще близ озера Неми, обрекавшего каждого жреца, или так называемого Царя Леса, а смерть в поединке один на один с его преемником. Вначале я хочу только отметить, что факты, касающиеся ближайшей аналогии этого обычая — у царей шиллуков с Верхнего Нила — которые я приводил на основе материалов, любезно предоставленных мне их первооткрывателем, моим другом доктором Ч.Дж.Зелигманом, с тех пор были опубликованы в полном объеме самим доктором Зелигманом, и подтверждены сообщениями католического миссионера, духовного отца В.Хофмайра, который около десяти лет трудился среди шиллуков и знаком с их языком и обычаями1. Поэтому здесь нет необходимости что-нибудь еще добавлять по этому вопросу. Джукун — племя из Северной Нигерии, населяющее район бассейна реки Бенуэ, главного притока реки Нигер. У этого народа все вожди, какими бы незначительными они ни были, считаются, в некоторой мере, воплощениями бога, в то время как Аку, или царь Вукари, считается верховным воплощением. У джукунов широко распространена вера в то, что сила Аку превосходит силу Чидо (бог неба у джукунов), ибо человек может навлечь на себя гнев Чидо и остаться в живых, но тот, кто вызовет гнев Аку, умрет в тот же день.

Считается, что божественный правитель оказывает личное влияние на силы природы и что его первостепенная функция — обеспечение людей богатым урожаем. "Несомненно, это его основная функция. От него не ждут и, по-видимому, никогда не ждали, что он будет предводителем победоносной армии, но ожидается, что в свое время он будет обеспечивать непрерывный ряд богатых урожаев; и вследствие его способности делать это, его признают истинным сыном бога. Его отождествляют с урожаем и обращаются к нему Азаиво (наше гвинейское сорго), Афиэво (наши земляные орехи) или Азоиво (наши бобы). ... Но чтобы обеспечить хороший урожай, необходимы обильные, но не чрезмерные, воевременные дожди, и созревающий урожай должен быть защищен от излишне сильных ветров. Поэтому царь джукунов, в силу своей божественности, способен управлять дождями и ветром. Череда засух или плохих урожаев приписывается его халатности или ослаблению его силы, и поэтому его тайно душат. Согласно традиции джукунов, их царю разрешалось править только на протяжении семи лет, по истечении этого времени его предавали смерти в какой-либо подходящий момент. ...

Никакого объяснения ограничению периода правления семью годами не дается. По-видимому, число семь является священным для всех общин джукунов и, вероятно, основывается на древнем культе Луны. Но вполне может быть, что выбор числа семь обусловлен наблюдением, что в северных провинциях Нигерии голод приходит с интервалом примерно в семь лет. Однако некоторые джукуны утверждают, что в прежние времена отведенный царю период правления не превышал двух лет; и с этим мы можем сравнить период в три или четыре года, традиционно предоставляемый вождям йоруба в Абеокута и Иджебу. Впоследствии период в два года джукуны продлили до семи лет. После того, как срок был продлен, стали считать, что если царя убить до истечения этого срока, то его дух будет преследовать убийц, но если его убить в любое время после истечения этого срока, то убийцам нечего будет бояться. Мы видели, что через шесть-семь лет после коронации царя проводились обряды, цель которых состояла в возведении царя в более высокую степень полновластия, другими словами, в обеспечении пролонгации его правления.

Таким образом, цари могли находиться у власти более семи лет, и, если хоть в какой-то мере можно доверять хронологии царствования в различных общинах джукунов, то можно сказать, что на протяжении последних двухсот лет правило семилетнего правления не соблюдалось. Кроме того, если верить преданию о том, что заболевшего царя предавали смерти, то должно было допускаться и его убийство до завершения семилетнего периода. В целом можно предположить, что пользующемуся популярностью царю разрешалось оставаться на престоле до тех пор, пока он был в состоянии отправлять ежедневную ритуальную службу, и пока урожаи были удовлетворительными. Но по завершении семи лет царь подвергался спытанию, которое позволяло ему продолжать править. Возможно, что не удовлетворяющий требованиям царь находил свою смерть в ходе этого испытания, то есть во время обрядов Андо Ку. Привести полное и подробное описание предания смерти и погребения царя не редставляется возможным, так как детали известны лишь нескольким служителям; или точнее, какая-то часть этого ритуала известна одним служителям, а остальная — другим, так как для каждого служителя является табу обмолвиться хотя бы словом о своих тайных обязанностях. Даже сам царь не знает, по крайней мере, некоторых частей этой процедуры. Представленное ниже описание основывается отчасти на слухах, отчасти на деталях, обнаруженных лицами, официально или случайно познакомившимися с этим ритуалом. Когда царь заболевал или становился немощным, или нарушал одно из царских табу, или же оказывался неудачливым, его тайно убивали.