Три обширные статьи, составляющие данный сборник, освещают три монументальных явления еврейской истории. Статья И.Кауфмана вскрывает динамику уникального процесса формирования еврейского народа как носителя веры в единого Бога. Л.Финкелстайн дает подробное описание всех аспектов еврейской религии, нормативы которой были зафиксированы в эпоху Второго храма и в основном сохраняются по сей день.

Ш.Эттингер обсуждает кардинальную проблему еврейского бытия — антисемитизм, являющийся выражением отрицательной реакции внешнего мира на историческую исключительность еврейского народа и его религии. Иехезкель Кауфман (1889-1963), один из виднейших израильских мыслителей, исследовавших духовную сущность еврейской национальной культуры. В начале своей научной деятельности он был последователем отца духовного сионизма Ахад-ха-Ама.

В своих многолетних поисках в области истории и социологии Кауфман пришел к истокам иудаизма и занялся научным исследованием Библии, став вскоре одним из крупнейших авторитетов в этой области. В ходе работ пришел к выводам, во многом противоречившим теориям своего учителя. Как известно, научное исследование Библии как источника, освещающего процесс зарождения и становления монотеизма, привело к различным подходам, категорически отрицающим друг друга.

Наука библеистики зародилась в 18 веке в среде протестантских теологов в процессе исследования истоков христианства и его взаимоотношений с иудаизмом. Важнейшим ученым в этой области был Юлиус Вельхаузен (1844—1918), сформулировавший ряд гипотез, ставших эпохальными для современной библеистики. Произведения Кауфмана посвящены опровержению теории христианских теологов.

Путем острой научной полемики со школой Вельхаузена в них дается самостоятельный ответ на вопрос возникновения монотеизма и установления исторических законов феноменального существования еврейского народа. Восьмитомная ”История еврейской религии” — монументальный труд И.Кауфмана. Включенная в сборник статья ”Библейская эпоха” (из кн. ”Великие эпохи и исследования еврейского народа”, 1956, Нью- Йорк) — это попытка автора изложить в конспективной, но популярной форме резюме своей гигантской работы, которое дает возможность заглянуть в духовный мир ученого и уловить основы его мировоззрения.

Элиэзер Луи Финкелстайн (род. в 1895), историк, теолог и исследователь иудаизма периода Второго храма и средних веков. На протяжении многих лет возглавлял движение консервативного иудаизма в США и Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Его работы о фарисеях и основах их учения - одно из важнейших исследований фарисейства, этого центрального духовного течения в древнем еврействе, оказавшего решающее влияние на формирование иудаизма, — написанное с еврейской точки зрения.

Среди его других трудов, заслуживающих особого внимания, монография ”Акива” (русский перевод готовится к печати в издательстве Библиотека-Алия) и ряд исследований о развитии еврейской литургии и организации еврейских общин в средние века. Э.Л.Финкелстайн — главный редактор многотомного альманаха ”Евреи, их история, культура и религия”. Публикуемая статья взята из этого сборника. Она посвящена еврейской религии с ее самобытным у кладом жизни в историко-теологической перспективе, как системе позитивных духовно-этических ценноетей, в соответствии с мировоззрением консервативного иудаизма.

Шмуэль Эттингер (род. 1919), профессор Еврейского университета в Иерусалиме, возглавлял отдел еврейской истории. Опубликовал ряд исследований по истории евреев в Новое время. Автор третьего тома ”Истории еврейского народа” (1969) под редакцией Х.Х.Бен-Сассона и редактор ”Очерка истории еврейского народа” на русском языке (Библиотека - Алия). Особое внимание посвятил Ш. Эттингер изучению проблемы антисемитизма, пытаясь обнаружить исторические, культурные, теологические, социологические и психологические корни этого явления, уяснить процессы его развития, принимающие самые разнообразные формы с эпохи глубокой древности до современности.

В предлагаемый сборник включено его эссе ”Истоки современного антисемитизма”, опубликованное в книге ”Антисемитизм в новое время” (1978). Это эссе свидетельствует о том, что исключительность истории еврейского народа проявляется и в том искаженном его облике, который бытует в окружающей его среде. Редакция надеется, что предлагаемая читателю книга даст общее представление о трех центральных проблемах истории еврейского народа и возбудит в нем желание углубиться в вопросы многовекового существования еврейской нации и ее взаимоотношений с миром, в котором оно протекало.

Иехезкель Кауфман - Еврейская история и религия

Перевели с английского: А. Гинзаи и Э. Ломовская

Издательство — Библиотека-Алия — 273 с.

Израиль — 1982 г.

Иехезкель Кауфман - Еврейская история и религия - Содержание

Предисловие

Иехезкель Кауфман. Библейская эпоха

I. Происхождение Израиля

II. Израиль в Ханаане

III. Эпоха классического пророчества

IV. Возникновение иудаизма

Луи Финкелстайн. Еврейская религия: верования и практика

Введение

Роль изучения закона в иудаизме

Место этики в иудаизме

Основные понятия иудаизма

Объединяющие и разделяющие моменты в иудаизме

Система благодарственных молитв

Синагога и молитвы

Суббота и праздники

Особые случаи

Еврейский дом и законы питания

Положение женщины по еврейскому закону и ритуалу

Запреты, или отрицательные заповеди

Любовь к Богу

Шмуэль Эттингер. Истоки современного антисемитизма

Стереотип еврея в средние века и в начале современной эпохи

Романтизм, национализм и историзм как факторы в формировании антисемитской идеологии

Общественная борьба и теории социализма как фактор в формировании антисемитской идеологии

Социальный дарвинизм и расовая теория как факторы в формировании антисемитской идеологии

Общественные изменения в Европе и их роль в укоренении антисемитской идеологии

Антисемитизм как оформившаяся политическая сила

Иехезкель Кауфман - Еврейская история и религия - Израиль в Ханаане

После смерти Мернептаха в 1227 (до н.э.) внутренние беспорядки раздирали Египет в течение тридцати лет. Воцарение Рамсеса III (1195-64) не только не восстановило мир в стране, но еще и совпало с началом войн, поставивших под угрозу само существование Египта. Ливийцы вновь напали с запада, в то время как пришедшая с севера новая волна Народов Моря - филистимляне и родственные им племена — захлестнула берега восточного Средиземноморья. Народы Моря сокрушили Хеттскую империю и ураганом пронеслись через Ханаан, оставляя развалины на своем пути. Теперь они готовились ворваться в Египет. На восьмом году своего царствования, Рамсесу удалось блокировать продвижение Народов Моря, но он был не в состоянии изгнать их из Ханаана.

Часть филистимлян осела на побережье и основала филистимское ״ пятиградье” ,(пять городов: Газа, Ашкелон, Гат, Ашдод и Экрон), которое впоследствии беспокоило Израиль в течение веков. Три года спустя Рамсес сумел разбить ливийцев, и в последующие двадцать лет Египет наслаждался покоем. Но политическая ситуация в Ханаане теперь коренным образом изменилась; страна фактически перестала быть частью Египетской империи. Рамсес еще держал гарнизон в Бейт-Шеане, но его власть была чисто номинальной. Повторные кризисы истощили Египет и подорвали его империалистические устремления. После смерти Рамсеса Ханаан перестал быть частью египетских владений.

Завоевание и поселение. Израильские племена вступили в Ханаан в период беспорядков в Египте, последовавший за смертью Мернептаха. Видимо, они пересекли Иордан в начале царствования Рамсеса, незадолго до прихода Народов Моря. Рассказ о войнах Иехошуа (Иехошуа 1—12) не упоминает филистимлян, из чего можно предположить, что та фаза Завоевания, в которой участвовал Иехошуа, предшествовала закреплению филистимлян в их пяти городах. Библейское повествование, описывает вторгшихся израильтян как организованную конфедерацию двенадцати племен (колен). Согласно Библии, завоевание завершилось в нескольких решающих битвах под командованием Иехошуа.

То обстоятельство, что египтяне даже не упомянуты, указывает на развал египетской власти в тревожные годы после смерти Мернептаха. Племена вступили в страну в начале правления Рамсеса. Однако им удалось захватить контроль над гористой областью и даже начать угрожать равнине еще до возрождения мощи Египта. Разрозненные ханаанейские города были неспособны противостоять совместному натиску племен, которые сражались под предводительством человека, считавшегося пророком и человеком Божьим. Они были парализованы ״ страхом Божьим”. Побежденные подпали под заклятие. Многие, возможно, бежали на север в страхе перед победоносными пришельцами.

К тому времени, когда в Египте было восстановленно спокойствие, израильтяне прочно овладели гористой местностью, а филистимляне — приморской равниной. Египтяне смирились с этим положением, удерживая свои пограничные посты и частичный контроль над прибрежным путем. Но их власти в стране Ханаан уже давно пришел конец. Племена были не в состоянии полностью изгнать ханаанеев. Они не смогли завоевать ни побережье, ни северную часть страны: Тир, Сидон и область Ливана. Но им удалось занять обширную территорию, в которой осталось лишь несколько ханаанейских островков. Крупнейший из них находился в долине Изреельской и был окончательно завоеван во времена судейства Деборы.

Племена занимали этнически однородную область, так как оставшиеся ханаанейские анклавы — такие, как Гезер или Невус (Нерусалим) — не оказывали влияния на этнический и культурный склад народа. Ни в составе населения, ни в культуре не образовалось ханаанейско-израильского сплава. Израильская религия ни в коей мере не стала синкретической, в ней никогда не сушествовал культ некоего ханаанейско-израильского бога YHWH — Ваала. Правда, в современных книгах по истории древнего Израиля встречаются подобные утверждения, но эти мнения ученых основаны на ошибочном толковании библейских свидетельств. Израильтяне в Ханаане были отдельным этносом со своей культурой.

Их жизнеспособность породила оригинальную национальную культуру, и каждый аспект их жизни воплощал идею монотеизма. Ханаан явился географической средой, в которой смогла расцвести монотеистическая цивилизация. Правда, Библия обвиняет Израиль в грехе идолопоклонства и рассматривает идолопоклонство как единственный роковой грех, приведший Израиль к крушению и Вавилонскому изгнанию. Это многократно повторенное обвинение невозможно отрицать. Оно отражает непреложный факт. Однако, следует правильно оценить природу этого идолопоклонства. Все библейские упоминания идолопоклонства в Израиле свидетельствуют о том, что оно было фетишистским поклонением дереву и камню.

Библейские авторы упрекают Израиль только в служении идолам; они не знают иного идолопоклонства. Эти непрерывные упреки сами по себе доказывают, что в Израиле не существовало подлинного мифологическомагического политеизма. Согласно Библии, идолопоклонство в Израиле являлось продуктом иноземных влияний. Это было чем-то внешним и побочным, суеверным поклонением привозным фигуркам — мужским ”Ваалам” и женским ”Астартам” (израильтяне различали неизвестных им иноземных богов лишь по полу). Простонародье воображало, что из этих предметов можно извлечь какую-то пользу. Но они поклонялись им тайком, ״ на задворках”.

Так, Рахиль похищает идолов Лавана, несомненно, полагая, что они могут приносить ей пользу, однако она без колебаний кладет их под верблюжье седло и садится сверху (Бытие 31:19, 30—35). У жены Давида также был идол, но она положила его в постель, чтобы обмануть преследователей мужа (I кн. Самуила 19, 12—16). Конечно, были и более серьезные проявления идолопоклонства в Израиле, но оно всегда было фетишистским. Ревнители не примирялись даже с такими пережитками язычества. Даже отдавать божеские почести идолам — это профанация имени Божьего, непростительный грех для Божьего народа. Когда Библия приписывает несчастья Израиля упорному национальному идолопоклонству, речь идет лишь о подобном остаточном идолопоклонстве.

Такое идолопоклонство не являлось плодотворным началом в израильской культуре. Это был мертвый, засохший росток, в то время, как живой, подлинный политеизм язычников всегда служил источником богатого, разнообразного творчества. Это мировоззрение, основанное на подлинной вере в живых богов, находило выражение во всех формах культуры: в песне, танце, культе, пророчестве, искусстве, и тд. Израильское же фетишистское идолопоклонство не имело творческой силы.