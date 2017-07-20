В настоящем издании наиболее полно представлены завершенные произведения СИ. Фуделя и материалы к его биографии. В первом томе печатаются «Воспоминания» СИ. Фуделя, собрание заметок, озаглавленное «У стен Церкви», а также близкая по жанру к воспоминаниям работа «Моим детям и друзьям»; вторую половину тома составляют письма СИ. Фуделя.

Второй том включает составленную и прокомментированную С.И. Фуделем антологию святоотеческих текстов «Путь Отцов», а также работы «Церковь верных», «Записки о литургии и Церкви», «Причастие вечной жизни» и ряд меньших по объему статей богословской и церковной тематики.

В третьем томе помещены работы СИ. Фуделя, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, славянофилов (прежде всего А.С. Хомякова и И.В. Киреевского), о. Павла Флоренского: «Наследство Достоевского», «Славянофильство и Церковь», «Начало познания Церкви», а также сопутствующие им приложения.

За пределами трехтомника остаются стихотворения, не предназначавшиеся автором к публикации (кроме тех, которые цитируются в «Воспоминаниях» и других произведениях СИ. Фуделя), а также незавершенные статьи: «К. Леонтьев в его письмах к о. Иосифу Фуделю», «Размышление над одним текстом», «Макарий Великий и мессалианство», «О христианском браке». Не включены в настоящее собрание и черновики СИ. Фуделя, в частности, две тетради выписок из святоотечес ких творений, использованных при написании работы «Путь Отцов». «Заметки по поводу работ о Церкви священника Павла Флоренского» и статья «Священник Павел Флоренский как учитель церковности» были переработаны автором; большей частью эти материалы вошли в работу «Начало познания Церкви». Статья «К 100-летию со дня смерти Хомякова» также представляет собой первоначальный вариант более поздней работы «Славянофильство и Церковь». Отдельные фрагменты ранних редакций помещаются в корпусе комментариев.

Наиболее полное собрание произведений СИ. Фуделя в машинописных копиях сохранил, по просьбе Сергея Иосифовича, друг семьи Фуделей А.А. Бармин. Рукописи, черновые записи, машинописные ко пии были предоставлены для этого издания друзьями автора Д.М. Ша ховским и Е.Н. Чернышевой. Подробные сведения об источниках текс тов писем помещены в соответствующем комментарии.

СИ. Фудель не имел возможности тщательно готовить свои рукопи си к печати. Его произведения расходились в самиздате во множестве машинописных копий, и даже те тексты, которые просматривались ав тором, не были последовательно выверены: в них нередко вносились новые вставки или изменения, опечатки исправлялись лишь частично. При жизни СИ. Фуделю трудно было рассчитывать на квалифицированную редакторскую помощь, в которой нуждались его сочинения: они не могли преодолеть преград политической цензуры 60—70-х гг.

При подготовке настоящего издания учитывались особенности творческой и человеческой судьбы СИ. Фуделя. В связи с этим были скорректированы некоторые общепринятые принципы подготовки текстов к печати: сочинениям СИ. Фуделя была оказана необходимая редакторская помощь.

Сергей Иосифович Фудель - Собрание сочинений в трех томах М.: Русский путь, 2001-2005 Сергей Иосифович Фудель - Собрание сочинений в трех томах - Том 1 - Воспоминания. У стен Церкви. Воспоминания об отце Николае Голубцове. Моим детям и друзьям. Письма Сост. и коммент. прот. Н.В. Балашова, Л.И.Сараскиной; предисл. прот. В.Н.Воробьева. М.: Русский путь, 2001. 648 с, ил. ISBN 5-85887-086-4 (Т. 1) ISBN 5-85887-120-8 Сергей Иосифович Фудель - Собрание сочинений в трех томах - Том 1 - Воспоминания. У стен Церкви. Воспоминания об отце Николае Голубцове. Моим детям и друзьям. Письма - Содержание Прот. Н.Балашов, Л.Сараскина От составителей Прот. В.Воробьев Предисловие Воспоминания

У стен Церкви

Воспоминания об отце Николае Голубцове

Моим детям и друзьям

Письма Комментарии Указатель имен Сергей Иосифович Фудель - Собрание сочинений в трех томах - Том 1 - Воспоминания. У стен Церкви. Воспоминания об отце Николае Голубцове. Моим детям и друзьям. Письма - Предисловие Сергей Иосифович Фудель родился в Москве 13 января 1900 г. (31 декабря 1899 г. по старому стилю). Отец его, священник Иосиф Фудель, через всю свою жизнь пронес горение истинно христианской души и сумел передать его детям. С детства и до самой смерти Сергей Иосифович принадлежал Церкви. Сергею Иосифовичу довелось общаться со святыми старцами Оптиной пустыни, Зосимовой пустыни, с отцом Алексием Мечёвым и другими. Вихрь революции прервал размеренную церковную жизнь и каждого христианина поставил перед вопросом: будет ли он воистину воином Христовым в наступающей кровавой войне, воздвигнутой на веру силами зла? В 1922 г. после окончания первого курса философского отделения Московского университета Сергей Иосифович был арестован. За Бутырской тюрьмой последовала ссылка в Усть-Сысольск Зырянского края (теперь Сыктывкар Коми АО). Оказавшись в начале своего исповеднического пути вместе с митрополитом Казанским Кириллом (Смирновым), епископом Ковровским Афанасием (Сахаровым), архи епископом Фаддеем (Успенским), СИ. Фудель всю жизнь духовно следовал за этими великими подвижниками XX в. В ссылке, в комнате святого епископа Афанасия, Сергей Иосифович венчался со своей супру гой — Верой Максимовной Сытиной. «Исайя, ликуй...» пел архиепископ Фаддей. В 1932 г. новый арест, лагерь, ссылка в Вологодскую область, жизнь в Загорске с «непоминающим» архимандритом Серафимом (Битюговым), некоторое время скрывавшимся в доме Фуделей. Затем война, фронт и после возвращения — третий арест в 1946 г. и ссылка в Красноярский край. Стокилометровый рубеж сохранял свою силу до конца дней С.И. Фуделя, и он так и не смог вернуться в Москву. Последнюю часть своей жизни Сергей Иосифович прожил в городе Покрове Владимирской области. Дом Сергея Иосифовича находился недалеко от старинной церк ви, единственной действующей на всю округу. Сергей Иосифович при служивал в ней в качестве псаломщика. Этот период его жизни был, как и остальные, суровым и трудным. Постоянная нужда и болезни, посте пенно наступавшая слепота от глаукомы, оторванность от детей и близ ких и тяготы провинциального российского быта — отсутствие продуктов, топка печки, ношение воды из колонки... Именно в покровский период, начавшийся с осени 1962 г., он написал большинство своих работ, для чего ему приходилось совершать утомительные поездки в Москву, где можно было (чаще летом) поработать в библиотеке, навестить кого-нибудь из прежнего великого множества друзей и знакомых, еще оставшихся к тому времени в живых. Скончался Сергей Иосифович после долгой и тяжелой болезни в своем намоленном доме 7 марта 1977 г. и похоронен на местном кладбище. С.И. Фудель не писал церковную историю XX века, но был участником ее событий. Судьбы Церкви стали его жизнью. Революция, страшные и радостные годы церковного правления Патриарха Тихона, трагическая церковная смута, катакомбная церковная жизнь — все эти пути были пройдены им. Он впитывал дух тихой, гонимой русской святости, подобно пчеле собирая ее крупицы на быстро оскудевающих церковных полях. И этим подлинным духом наполнены его сочинения, что делает их столь драгоценными сегодня. Все, что писал Сергей Иосифович, прошло горнило его собственного духовного опыта, несет в себе свидетельство о духе времени и о Церкви. В то время, когда даже Евангелие найти было трудно, когда «глад слышания слова Божия» достиг небывалой силы, работы Сергея Иосифовича во множестве расходились в самиздате, жадно читались ищущи ми веры и духовной жизни. Обладая прекрасной памятью, незаурядным литературным талантом, Сергей Иосифович спешил поделиться сокровищницей духовного опыта, привести своих читателей в живое общение со святыми новомучениками и исповедниками, преподобными старцами, затворниками, великими святителями, подвижниками-священниками, — с теми христианами, которые ценой свой жизни отстояли православную веру на Руси в годину небывалого по силе и продолжительности гонения.