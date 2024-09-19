Фулканелли - Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания

Рассказывают, будто как-то раз к Будде пришли по очереди трое с одним и тем же вопросом: «Есть ли Бог?» Первому Будда ответил: «Да, Бог есть», второму: «Нет, Бога нет», третьему не ответил ничего — промолчал.

Присутствовавший при этом ученик не знал, что и думать. Дождавшись, когда уйдет последний посетитель, ученик почтительно обратился к своему учителю за разъяснениями, а главное, попросил сказать, какой из ответов (а молчание — тоже ответ) на самом деле верен.

Будда пояснил: «У первого человека сложилось правильное представление о Боге; того, что полагает под Богом второй, не существует; склад ума третьего таков, что ему не принесут пользы размышления над метафизическими проблемами, ему следует сосредоточиться на практическом пути спасения. Все три ответа верны».

Тому, кто пытается хотя бы в первом приближении уяснить себе суть алхимических процессов и задает привычные и в общем вполне естественные вопросы вроде: «На самом ли деле алхимики превращали неблагородные металлы в золото?», желательно помнить эту притчу. Впрочем, не помешает помнить ее и более сведущим людям, спорящим о гностических корнях алхимии или о ее совместимости с христианством.

Думается, что на многие вопросы, связанные с алхимией, «да» и «нет» будут одинаково правильными ответами, в некоторых же случаях для вопрошающего полезнее вообще не получить ответа. Разнобой ответов и кажущаяся их противоречивость не должны смущать, ведь алхимические воззрения вытекают из древнейшей Традиции, от которой современный деградировавший человек (т.е. мы с вами!) давно отошел.

На множество правильных ответов о сущности алхимии приходится один заведомо ложный, но — самый распространенный, о котором говорить без досады не получается: будто человечество духовно прогрессирует из века в век и следствием этого прогресса является развитие алхимии в химию, астрологии — в астрономию и т. д. Так думают «дети погибели». Тому же, кто взглянет на мир сакральных знаний не через искажающее стекло, навязанное нам еще в эпоху, издевательски названную эпохой Возрождения, ментор не нужен. Ему нужна достоверная (пусть поначалу не до конца понятная) информация. Такую информацию содержит, в частности, эта книга Фулканелли.

Но начнем с самого простого — с золота, которое почему-то многим не дает покоя.

По отношению к основному процессу Великого Делания процесс получения золота — это, говоря языком современной химии, побочная реакция, но такая, которая, протекая одновременно с основной, служит индикатором ее правильного протекания. В этом, и только в этом, смысле золото представляет для алхимика непреходящую ценность, безошибочно указывая на достигнутый им успех.

Фулканелли - Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания

В сопровождении предисл. к первым 3 изд., написанных Эженом Канселье, и 49 новых фот. ил., в большинстве своем выполненных Пьером Жааном, а также фронт. Жюльена Шампаня / Фулканелли ; пер. с фр. Владилена Каспарова. — Москва : Энигма, 2008. — 384 с.: ил. — (Алый лев). — Доп. тит. л. фр.

ISBN 978-5-94698-034-0.

Фулканелли - Тайна соборов – Содержание

Владилен Каспаров. «Алхимическое преображение мира»

Олег Фомин. Необходимые замечания

Эжен Канселье. Предисловия

К первому изданию

Ко второму изданию

К третьему изданию

Тайна Соборов

Тайна Соборов

Париж

Амьен

Бурж

Циклический крест Анде

Заключение

КОММЕНТАРИИ

Владилена Каспарова

Олега Фомина

Владимира Карпца

Список иллюстраций

Указатель

Приложения