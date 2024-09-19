Фулканелли - Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания

Фулканелли - Тайна соборов
Рассказывают, будто как-то раз к Будде пришли по очереди трое с одним и тем же вопросом: «Есть ли Бог?» Первому Будда ответил: «Да, Бог есть», второму: «Нет, Бога нет», третьему не ответил ничего — промолчал.
Присутствовавший при этом ученик не знал, что и думать. Дождавшись, когда уйдет последний посетитель, ученик почтительно обратился к своему учителю за разъяснениями, а главное, попросил сказать, какой из ответов (а молчание — тоже ответ) на самом деле верен.
Будда пояснил: «У первого человека сложилось правильное представление о Боге; того, что полагает под Богом второй, не существует; склад ума третьего таков, что ему не принесут пользы размышления над метафизическими проблемами, ему следует сосредоточиться на практическом пути спасения. Все три ответа верны».
Тому, кто пытается хотя бы в первом приближении уяснить себе суть алхимических процессов и задает привычные и в общем вполне естественные вопросы вроде: «На самом ли деле алхимики превращали неблагородные металлы в золото?», желательно помнить эту притчу. Впрочем, не помешает помнить ее и более сведущим людям, спорящим о гностических корнях алхимии или о ее совместимости с христианством.
Думается, что на многие вопросы, связанные с алхимией, «да» и «нет» будут одинаково правильными ответами, в некоторых же случаях для вопрошающего полезнее вообще не получить ответа. Разнобой ответов и кажущаяся их противоречивость не должны смущать, ведь алхимические воззрения вытекают из древнейшей Традиции, от которой современный деградировавший человек (т.е. мы с вами!) давно отошел.
На множество правильных ответов о сущности алхимии приходится один заведомо ложный, но — самый распространенный, о котором говорить без досады не получается: будто человечество духовно прогрессирует из века в век и следствием этого прогресса является развитие алхимии в химию, астрологии — в астрономию и т. д. Так думают «дети погибели». Тому же, кто взглянет на мир сакральных знаний не через искажающее стекло, навязанное нам еще в эпоху, издевательски названную эпохой Возрождения, ментор не нужен. Ему нужна достоверная (пусть поначалу не до конца понятная) информация. Такую информацию содержит, в частности, эта книга Фулканелли.
Но начнем с самого простого — с золота, которое почему-то многим не дает покоя.
По отношению к основному процессу Великого Делания процесс получения золота — это, говоря языком современной химии, побочная реакция, но такая, которая, протекая одновременно с основной, служит индикатором ее правильного протекания. В этом, и только в этом, смысле золото представляет для алхимика непреходящую ценность, безошибочно указывая на достигнутый им успех.
Фулканелли - Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания
В сопровождении предисл. к первым 3 изд., написанных Эженом Канселье, и 49 новых фот. ил., в большинстве своем выполненных Пьером Жааном, а также фронт. Жюльена Шампаня / Фулканелли ; пер. с фр. Владилена Каспарова. — Москва : Энигма, 2008. — 384 с.: ил. — (Алый лев). — Доп. тит. л. фр.
ISBN 978-5-94698-034-0.
Фулканелли - Тайна соборов – Содержание
Владилен Каспаров. «Алхимическое преображение мира»
Олег Фомин. Необходимые замечания
Эжен Канселье. Предисловия
К первому изданию
Ко второму изданию
К третьему изданию
Тайна Соборов
Тайна Соборов
Париж
Амьен
Бурж
Циклический крест Анде
Заключение
КОММЕНТАРИИ
Владилена Каспарова
Олега Фомина
Владимира Карпца
Список иллюстраций
Указатель
Приложения
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