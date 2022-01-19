Фридрих Ксаверий Функ - История христианской церкви от времен апостольских до наших дней

Функ - История христианской церкви от времен апостольских до наших дней
Церковь есть основанное Христом, Спасителем мира, общество для спасения человечества. Она призвана сообщить благодать Божию всем народам. Для достижения этой цели она совершает свое развитие в пространстве и времени. Это, в сущности, и составляет ее внешнюю историю. Последняя повествует о ходе и степени ее распространения, встреченных ею на этом пути препятствиях и понесенных христианством потерях. Здесь же излагается ее собственная разнообразная судьба, ее гонения и, наконец, отношения между государством и церковью в их историческом развитии.
Подобно горчичному семени, которое вырастает в огромное дерево (Мф. 13, 31), церковь имеет свою внутреннюю жизнь. Своими ветвями растение не только распространяется над землей, но из самого себя производит могучий организм, нисколько не похожий на горчичное семя, но вместе с тем и представляющий с ним нечто единое, так как из него происходит. Подобное совершается и с церковью, как с носительницей определенного учения и как с учреждением, имеющим свое известное устройство, свой культ и дисциплину. Божественный ее Основатель во время Своей земной жизни касательно всего этого заложил только фундамент. Постройка должна была совершиться с течением времени. В этом развитии заключается ее внутренняя история. В связи с этим стоит следующее обстоятельство. Хотя Евангелие, как слово Божие, по существу неизменно, тем не менее, этим не исключается формальное его раскрытие. Выступавшие с течением времени в церкви ереси побудили отделить истину от заблуждения и дать догматическому ее учению определенную формулировку. Затем рост христианства и ход мировых событий привели к необходимости дальнейшего развития церковного устройства. Этим объясняется изменение в объеме власти тех или других лиц, появление или упразднение тех, или других церковных должностей. Подобное происходит и с культом, и с дисциплиной. То же мы наблюдаем и в церковной науке, тесно связанной вообще с догматическим учением. Учреждения и правоотношения, соответствовавшие запросам первоначального времени, оказались мало пригодными для позднейшей эпохи. Отсюда, если существенно дело и не изменялось, тем не менее с течением времени должны были развиться новые институты. Итак, приняв во внимание это двоякое направление в жизни церкви, церковную историю можно вкратце определить, как научное изображение внешнего и внутреннего развития христианского общества.
Слово «церковь» повсюду производится с греческого языка — кириакон — и уже в начале IV в. является обычным выражением для обозначения церкви, как храма, дома Господня. Через готов это слово (kureiko) перешло к германским народам, а через их посредство также и к славянским (церковь, црква, циркевь). Напротив, у романских народов слово это — «eglise», «iglesia», «chiesa» — производится от греческой экклесии. Заимствование этого слова с кельтского (cyrch, cylch — округ, место собрания) и из других языков мало вероятно.
Подобно горчичному семени, которое вырастает в огромное дерево (Мф. 13, 31), церковь имеет свою внутреннюю жизнь. Своими ветвями растение не только распространяется над землей, но из самого себя производит могучий организм, нисколько не похожий на горчичное семя, но вместе с тем и представляющий с ним нечто единое, так как из него происходит. Подобное совершается и с церковью, как с носительницей определенного учения и как с учреждением, имеющим свое известное устройство, свой культ и дисциплину. Божественный ее Основатель во время Своей земной жизни касательно всего этого заложил только фундамент. Постройка должна была совершиться с течением времени. В этом развитии заключается ее внутренняя история. В связи с этим стоит следующее обстоятельство. Хотя Евангелие, как слово Божие, по существу неизменно, тем не менее, этим не исключается формальное его раскрытие. Выступавшие с течением времени в церкви ереси побудили отделить истину от заблуждения и дать догматическому ее учению определенную формулировку. Затем рост христианства и ход мировых событий привели к необходимости дальнейшего развития церковного устройства. Этим объясняется изменение в объеме власти тех или других лиц, появление или упразднение тех, или других церковных должностей. Подобное происходит и с культом, и с дисциплиной. То же мы наблюдаем и в церковной науке, тесно связанной вообще с догматическим учением. Учреждения и правоотношения, соответствовавшие запросам первоначального времени, оказались мало пригодными для позднейшей эпохи. Отсюда, если существенно дело и не изменялось, тем не менее с течением времени должны были развиться новые институты. Итак, приняв во внимание это двоякое направление в жизни церкви, церковную историю можно вкратце определить, как научное изображение внешнего и внутреннего развития христианского общества.
Слово «церковь» повсюду производится с греческого языка — кириакон — и уже в начале IV в. является обычным выражением для обозначения церкви, как храма, дома Господня. Через готов это слово (kureiko) перешло к германским народам, а через их посредство также и к славянским (церковь, црква, циркевь). Напротив, у романских народов слово это — «eglise», «iglesia», «chiesa» — производится от греческой экклесии. Заимствование этого слова с кельтского (cyrch, cylch — округ, место собрания) и из других языков мало вероятно.
Фридрих Ксаверий Функ - История христианской церкви от времен апостольских до наших дней
Санкт Петербург, издательство «Сатисъ», 2000г. - 530с.
ISBN 5–7373–0143–6
Фридрих Ксаверий Функ - История христианской церкви от времен апостольских до наших дней - Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1. История древней церкви
Глава 1. Первый период - От основания церкви до Миланского эдикта
- Основание, распространение и гонения христианства
- Церковное устройство
- Культ, дисциплина и нравственность
- Развитие учения. Ереси и расколы
- Симон волхв и Менандр
- Церковная наука
Глава 2. Второй период - От Миланского эдикта до Трулльского собора (313–692)
- Распространение христианства
- Развитие церковного учения. Богословские споры
- Ереси. Расколы
- Церковное устройство
- Культ, дисциплина и обряды
- Церковная наука
Часть 2. Средние века
Глава 1. Первый период - От конца VII в. до Александра II (692–1073)
- Распространение христианства
- Папство и империя
- Ереси и догматические разногласия
- Церковное устройство
- Культ, дисциплина, нравственная жизнь
- Наука и образование
Глава 2. Второй период - От Григория VII до Целестина V, 1073–1294
- Папство и империя
- Распространение христианства и борьба против ислама
- Ереси и лжеучения
- Церковное устройство
- Религиозно-нравственная жизнь и христианское искусство
- Церковная наука
Глава 3. Третий период - От Бонифация VIII до конца средних веков 1294–1517
- Папство
- Еретические движения и отношение к иудейству
- Церковное устройство
- Церковная наука
- Религиозно-нравственная жизнь и христианское искусство
Часть 3. Новое время
Глава 1. Первый период - От Лютера до французской революции 1517–1789
- Религиозная реформация в Германии и в Швейцарии
- Реформация в других странах Европы
- Католическая церковь
- Протестантская церковь
- Просвещение
Глава 2. Второй период - От французской революции до настоящего времени (1789–1906 гг.)
- Католическая церковь
- Протестантизм
Спасибо за труд