Фёдоров - Толковый словарь устаревших фраз

В текстах русской художественной литературы XVIII-XX веков не все читатели нашего времени правильно понимают значения устаревших слов и фразеологических оборотов, что зависит от многих причин, субъективных и объективных. Можно полагать: специалист по русской истории знает семантику слов и устойчивых словосочетаний, отражающих исторические реалии материальной и духовной культуры, историк русской литературы понимает архаические значения слов и фразеологических единиц. Уровень понимания названных языковых единиц определяется также культурой чтения: при неторопливом вдумчивом чтении текстов литературы XVIII-XX веков любознательный читатель, если не понимает содержания архаичных слов и фразеологизмов, обращается к комментариям, историческим словарям, энциклопедиям (хотя в них он не всегда может найти интересующие его сведения).

Цель предлагаемой статьи - уточнить понимание архаизмов и историзмов, дать характеристику семантики и стилистических признаков названных лексем и определить принципы составления словаря архаизмов и историзмов русского литературного языка, обозначить место этого словаря в числе других лексикографических справочных пособий.

В лингвистической литературе устаревшая лексика подразделяется на две группы: 1) историзмы - слова, семантика которых указывает на классы исчезнувших предметов, видов деятельности, на устаревшие процессы труда, понятия духовной и материальной культуры, обычаи и т.д. То есть это слова, потерявшие свою денотативную основу; 2) архаизмы, лексемы, которые в отличие от историзмов как языковые знаки утратили только одну свою сторону: обозначающее (т. к. они вытеснены другими словами), обозначаемое же ими получило другое наименование.

Анализ фактического материала (устаревшей лексики и фразеологии русского литературного языка) с учётом данных современной лексикологии, фразеологии и семантики позволяет считать, что такое деление архаических лексем на две группы недостаточно.

В ряде случаев семантика и фонемный состав корневых морфем устаревшего слова не вполне соответствуют признакам архаизма или историзма. Так, например, в современном русском языке в терминах родства нет слов «стрый» - ‘дядя по отцу’ и «уй» - ‘дядя по матери’. Как квалифицировать эти слова? Тот вид родственных отношений, на который указывает семантика этих слов, сохранился, но он не имеет видовых словесных обозначений, по-видимому, потому, что актуальность детализации такого вида родства (то есть брата отца и брата матери по отношению к детям отца и матери) утратилась: слова «уй» и «стрый» в русском литературном языке устарели ещё в старорусский период. Как показывают тексты памятников письменности, в древнерусском языке они активно употреблялись вместе со словом «дядя», которое имело по сравнению с ними общее значение ‘брат отца или брат матери’, ставшее нормативным в современном русском литературном языке. Этот факт позволяет считать, что слова «стрый» и «уй» имеют признаки и историзмов, и архаизмов. В словарях (даже многотомных) современного русского литературного языка они не помещены, хотя в текстах научной исторической литературы они известны. Детализирующий характер семантики этих слов, отсутствие производных от них слов в текстах русской литературы XVIII-ХХ веков и даже в лексике архаичных русских говоров позволяет считать, что эти слова в большей мере соответствуют историзмам. Можно полагать, что они входили в состав лексики общеславянского языка, так как зафиксированы не только в текстах письменных памятников Киевский Руси; слово «стрый» в форме «стръи» известно и в старославянских текстах, в древнерусском языке употреблялись и производные от него слова «стрыиня» - ‘жена дяди по отцу’, «стрыичичь» - ‘сын дяди по отцу’. В отличие от названных терминов родства слово «свесть» с большим основанием можно отнести к архаизмам: оно равнозначно слову «свояченица». Производное от него слово «свесточка» зафиксировано в современных омских говорах Сибири в значении ‘сестра мужа’: «А ласковую свесточку замуж отдала» (Омская обл., Усть-Ишимский район).

Александр Ильич Фёдоров - Толковый словарь устаревших слов и фразеологических оборотов русского литературного языка: около 20 000 слов и выражений

М.: Восток-Запад, 2012. – 894 с.

ISBN 978-5-271-45925-2

Александр Ильич Фёдоров - Толковый словарь устаревших слов и фразеологических оборотов русского литературного языка: около 20 000 слов и выражений - Содержание

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