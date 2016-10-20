ИМПЕРАТОРСКИЙ Рим — это третий, завершающий период истории древнего, рабовладельческого Рима. Ему предшествовали Рим царский, слабо мерцающий в густом сумраке далеких веков, и Рим республиканский, вышедший на широкую арену мировой ис эрии в III—II в. до н. э. и силой оружия подчинивший себе огромные территории.

Древние римляне всегда были агрессорами и не скрывали этого; война была их естественным состоянием. Удачные войны от века к веку приносили Риму все больше и больше материальных ценностей, а военнопленные, превращенные в рабов, постепенно стали все более и более использоваться в производстве, составляя конкуренцию труду свободного земледельца, римского гражданина. Долговое рабство римляне запретили еще на заре своей истории, считая недопустимым превращение сограждан в рабов; разорившийся должник становился нищим, но не рабом.

Рабовладельческий способ производства в условиях Римского государства достиг наивысшего развития в период с конца III в. до н. э. до II в. н. э.; с конца II в. наступает тяжелый общий кризис рабовладельческого способа производства, который на протяжении III и IV вв. постепенно, но неуклонно утрачивает свою жизнеспособность и в V в. изживает себя; вместе с ним уходит в небытие античный Рим.

С конца III—начала II в. до н. э. на смену первоначальному, патриархальному рабству приходит рабство развитое, классическое; если когда-то, в давние времена, в Риме рабов было так мало, что они даже имен своих не имели и юридически считались детьми господина (если хозяина, например, звали Г ай, то раб его именовался Гаипор, что означает «сын Гая»), то теперь рабов становится много и их труд широко применяется в производстве: раб фактически переходит на положение орудия производства, на положение вещи, которую берегут, пока она в хорошем состоянии, и которую выбрасывают, когда она пришла в негодность.

Елена Васильевна Федорова — Императорский Рим в лицах

Издание второе, исправленное и дополненное

Издательство "Инга", 1995 г

ISBN 5-87993-0017

Елена Васильевна Федорова — Императорский Рим в лицах — Содержание

I ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ИМПЕРАТОРСКОГО РИМА

II ИМПЕРАТОРЫ И ИХ БЛИЗКИЕ

1. Юлий Цезарь

2. Октавиан Август

3. Октавия Младшая

4. Агриппа

5. Юлия Старшая

6. Агриппа Постум

7. Ливия

8. Тиберий

9. Друз Младший

10. Друз Старший

11. Антония Младшая

12. Германик

13. Агриппина Старшая

14. Калигула

15. Клавдий I

16. Мессалина

17. Агриппина Младшая

18. Нерон

19. Гальба

20. Отон

21. Вителлий

22. Веспасиан

23. Тит

24. Юлия

25. Домициан I

26. Домиция Лонгина

27. Нерва

28. Траян

29. Плотина

30. Марциана

31. Матидия Старшая

32. Адриан

33. Элий Вер

34. Сабина

35. Антонин Пий

36. Фаустина Старшая

37. Домиция Луцилла

38. Марк Аврелий

39. Луций Вер

40. Фаустина Младшая

41. Луцилла

42. Коммод

43. Септимий Север

44. Юлия Домна

45. Каракалла

46. Гелиогабал

47. Александр Север

48. Мамея

49. Максимин Фракиец

50. Гордиан I

51. Гордиан II

52. Пупиен

53. Бальбин

54. Г'ордиан III

55. Филипп I Араб

56. Отацилия

57. Деций

58. Валериан

59. Галлиен

60. Салонина

61. Клавдий II Готский

62. Аврелиан

63. Зенобия

64. Проб

65. Карин

66. Диоклетиан

67. Максимиан Геркулий

68. Евтропия I

69. Констанций I Хлор

70. Елена I

71. Галерий

72. Валерия

73. Флавий Север II

74. Максенций

75. Максимин Даза

76. Лициний

77. Констанция I

78. Константин I Великий

79. Крисп

80. Фауста

81. Далмаций Старший

82. Далмаций Младший

83. Анастасия

84. Константин II

85. Констант

86. Магненций

87. Ветранион

88. Константина

89. Галл

90. Констанций II

91. Юлиан II Отступник

92. Валентиниан I

93. Валент II

94. Грациан

95. Валентиниан II

96. Феодосий I Великий

97. Стилихон

98. Гонорий

99. Галла Плацидия

100. Констанций

101. Гонория

102. Валентиниан III

103. Майориан

Эпилог

Схема 1. Род Юлиев

Схема 2. Потомки Октавиана Августа и Скрибонии

Схема 3. Потомки Ливии и Тиберия Клавдия Нерона

Схема 4. Потомки Октавии Младшей и Марка Антония

Елена Федорова — Императорский Рим в лицах — Септимий Север

«Всех видных сенаторов и людей, выдающихся в провинциях происхождением или богатством, он беспощадно убивал, гневаясь, как он притворно утверждал, на врагов, а на самом деле из-за своей ненасытной алчности. Ведь еще ни один император не позволял деньгам так властвовать над собой. Насколько силой духа, выносливостью в трудных обстоятельствах и опытностью в военном деле Септимий Север не уступал никому из самых прославленных людей, настолько велико было в нем корыстолюбие, питаемое несправедливыми убийствами под любым предлогом. Властвовал он больше благодаря страху подданных, чем благодаря их преданности» (Гер. III, 8).

Сенат при Септимии Севере потерял всякое значение. Немалое число сенаторов пало жертвой жестоких преследований. «Многие были погублены, одни — за то, что шутили, другие — за то, что молчали, третьи — за то, что позволяли себе иносказательные выражения, например: «Вот император, действительно оправдывающий свои имена — действительно упорный (Пертинакс по-латыни значит упорный), действительно жестокий (Север значит жестокий или твердый)» (АЖА, Сев. XIV).

Септимий Север, истребляя римскую знать, покровительствовал знати в других городах и провинциях, особенно в Африке и на Востоке. С его времени заметно убыстряется процесс варваризации армии, так как он стал брать в преторианские когорты выходцев из придунайских земель и из восточных стран (особенно из Сирии).

С точки зрения римлян Септимий Север был варваром, так как родился на побережье Ливии в римском городе Лептис Магна и на всю жизнь сохранил африканский акцент; его родная сестра говорила по-латыни так плохо, что ему было стыдно за нее: он быстро выпроводил ее из Рима, когда она однажды приехала навестить его.

Септимий Север был человеком образованным. «Он был достаточно обучен латинскому языку, хорошо владел греческой речью, но лучше всего усвоил пуническое красноречие» (Авр. Викт. Извл. XX).

«Довольно много времени он отдавал занятиям философией и отличался необыкновенным рвением к наукам» (АЖА, Сев. XVIII). Под науками он понимал главным образом астрологию, которой сильно увлекался.