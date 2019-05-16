О том, что в 1952-1953-х гг. велись работы по созданию художественного фильма об Иване Грозном, был написан сценарий, велась активная подготовка к съёмкам, мало известно. Документы об истории создания фильма «Иван Грозный» отложились в нескольких фондах Российского Государственного архива Литературы и Искусства (РГАЛИ) в Москве: в фонде Министерства кинематографии СССР, Министерства культуры СССР, киностудии «Мосфильм», а также в личном фонде И. А. Пырьева.

Информация об этом была относительно недавно опубликована в издании «Летопись российского кино 1946-1965», а затем в сборнике «Иван Пырьев: правда творчества». В этом сборнике впервые опубликован ряд архивных документов относительно неснятого фильма. К сожалению, это интересное издание в замечательном полиграфическом исполнении содержит, по крайней мере, одну серьезную фактологическую ошибку.

Так, публикуемый документ «Обсуждение художественным Советом Министерства кинематографии СССР литературного сценария «Иван Грозный — собиратель России» («За Великую Русь»)» — ошибочно озаглавлен как обсуждение худсоветом киностудии «Мосфильм». Существенным недостатком сборника является отсутствие в нем сценария фильма. Возникает вопрос: почему, опубликовав стенограмму обсуждения, в нём не разместили материалы литературного или режиссерского сценария фильма, по которым читателю можно было составить собственное представление о сюжете и масштабе фильма?

Михаил Гершзон - Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Очерки

Издательство — «Модест Колеров» — 390 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-905040-36-8

Михаил Гершзон - Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Очерки - Содержание

Последний «Иван Грозный» Сталина. Проект фильма 1952-1953 гг.

«Оттепель». Изменения в культурной политике СССР в 1953 — начале 1956 гг.: кино, театр, изобразительное искусство и книгоиздание

Министерство культуры СССР в 1953-1963 гг.

О деятельности Н. П. Охлопкова на посту заместителя министра культуры СССР

К истории создания памятника И. А. Крылову в Твери

История киноиндустрии СССР конца 1950-х гг. в свете архивных данных 354

Как возник Сталинградский мемориал

Документы коллегии Министерства культуры СССР 1953-1963 гг. в РГАЛИ

Михаил Гершзон - Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Очерки - Как возник Сталинградский мемориал

Вопрос об увековечении памяти участников Сталинградской битвы был поднят вскоре после войны. До создания памятника — мемориала на месте сражения проводились экскурсии, в том числе и для иностранцев. Знаменитый сержант Я. Ф. Павлов в 1962 г. говорил: «После войны мне пришлось быть свидетелем, когда одна французская делегация была на этом участке, около мельницы. Экскурсовод говорит: Товарищи! В 1942 году здесь было то-то, здесь стояла такая-то часть, и вот эта мельница, и этот дом держались в течение 58 дней и ночей. — Позвольте, страна Франция держалась 38 дней, а этот один дом — 58? — Да, представьте себе! — Тогда они стали считать, сколько ран и пробоин на один квадратный сантиметр, и сказали: Это сверхчеловечно».

Решение о сооружении в Сталинграде монумента в ознаменование разгрома немецко-фашистских захватчиков было принято 23 января 1958 г. постановлением Совета Министров СССР. Этим постановлением предусматривалось создание панорамы в ансамбле памятника. Рассматривать варианты памятника было поручено Совету министров РСФСР, который 25 декабря 1958 г. одобрил эскиз памятника, подготовленный авторским коллективом во главе с Е. В. Вучетичем. Очевидно, что на выбор в качестве руководителя коллектива именно Вучетича повлияло то, что у него был опыт сооружения крупных памятников Великой Отечественной войне, например, мемориала в Трептов парке в Берлине. Сооружение памятника планировалось к 9 мая 1961 г.

В первоначальном варианте намечалось создать комплекс памятников и живописной панорамы (наподобие тех, что были посвящены Бородинской битве или Севастопольскому сражению). Над панорамой работала группа художников студии имени М. Б. Грекова под руководством Н. П. Мальцева. Свой вариант эскиза панорамы был и у художника той же студии А. А. Горпенко. Перед художниками, работавшими над созданием панорамы, первоначально ставилась задача отобразить «один день — соединение 21, 65, 66, 62 армий» в конце января 1943 г. В течение февраля — апреля 1961 г. «художники работали на местах сражений. Ими за этот период было создано около 500 этюдов».

На создание живописного и предметного планов панорамы затрачено 271 000 рублей при сметной стоимости всех работ — 600 000 рублей. На строительство здания панорамы затрачено 118 000 из 680 000 рублей сметной стоимости. Общая стоимость живописной панорамы по смете составляла 3,7 миллиона рублей. За период с момента принятия о решения о строительстве памятника Президиум ЦК КПСС «дважды ставил вопрос о снижении стоимости этого памятника». К началу 1962 г. был готов эскиз панорамы. На протяжении 1958-1961 гг. обсуждение строительства мемориального комплекса проходило в Министерстве культуры РСФСР и Академии художеств СССР. Военные, со своей стороны, консультировали и оказывали организационную поддержку художникам.

Главным консультантом художников и скульпторов со стороны участников боев был Маршал Советского Союза В. И. Чуйков. Он вспоминал: «Мне пришлось очень долго поработать, в порядке консультации, в создании панорамы. Я возил художников по Сталинграду, показывал и доказывал как это дело происходило». Генерал-лейтенант М. Г. Вайнтруб, участник боев, один из консультантов, вспоминал: «Две недели я имел дело с художниками студии имени Грекова, я за ними ухаживал, обеспечил чем угодно, вплоть до того, что создал им снег». Во время визита в Волгоград интересовался темпами сооружения памятника Н. С. Хрущев. По словам Чуйкова, он не давал прямых указаний по возможным исправлениям макета памятника.

О том, что Хрущев уделял внимание процессу создания памятника свидетельствует и тот факт, что он распорядился сохранить разрушенную мельницу рядом с домом Павлова (некоторые участники битвы, в частности, генерал-полковник А. И. Родимцев высказывали беспокойство, что ее хотят снести). 15 ноября 1961 г. на худсовете в Министерстве культуры РСФСР Е. В. Вучетич предложил заменить панораму в здании комплекса демонстрацией кинофильма. Заместитель министра культуры РСФСР А. Г. Филиппов, отмечал, что Вучетич внес предложение «о замене живописной панорамы комплексным произведением, в которое входили бы и живопись и кинематограф, и слово, и музыка».