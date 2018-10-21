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Греческие предания о св. апостоле Андрее - Том 1 - Жития

Греческие предания о св. апостоле Андрее - Том 1 - Жития
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Изучение греческих преданий об апостоле Андрее протекало всегда волнообразно: за периодами активной издательской деятельности следовали этапы осмысления накопленного материала в виде статей, монографий или справочников. После публикаций Тило и Тишендорфа Липсиус создает первый научный обзор апокрифической традиции. Затем он же вместе с Бонне на рубеже XIX и XX вв. производит на свет «Acta apostolorum apocrypha» и «Supplementum codicis apocryphici», выводя издания текстов об апостолах на новый уровень. Эти критические издания становятся основой для отдельных книг (напр., Фламьона об ап. Андрее) и справочников — прежде всего, Хеннеке—Шнеемельхера. Наконец, с 70-х гг. XX в., а особенно в конце столетия появляются новые издания источников, самым важным среди которых является, несомненно, Series apocryphorum в Corpus christianorum.
Однако все эти труды, как издания, так и исследования, имеют один явный крен: в сторону реконструкции оригинальных апокрифических деяний апостолов. Но не менее важным представляется и изучение самого развития апостольской традиции. Однако авторы тех немногих трудов, которые посвящены этому, зачастую не интересуются памятниками предания как таковыми, а лишь используют их для иллюстрации церковно-политических теорий (как Дворник) или для получения данных по специальным темам (Каль). Между тем очевидно, что без внимательного изучения самих текстов невозможен никакой анализ традиции. А такому исследованию препятствуют проблемы с изданием источников: многие из них опубликованы некритически, а некоторые остаются вообще вне поля зрения ученых. Получается, что эти памятники, с одной стороны, остаются невостребованными из-за отсутствия специального интереса к ним, а с другой, их слабая изученность ставит под сомнение многие сделанные на их основании выводы, в том числе и относительно развития апокрифов.
Как вырваться из этого порочного круга? Общих рецептов здесь быть не может, ибо, несмотря на все параллели между различными апокрифическими актами, каждый апостол — это совершенно самостоятельное явление. Выход только один — углубленное изучение всей суммы преданий о каждом отдельном апостоле. Только на таком основании можно будет произвести новую оценку всей апостольской традиции.
Вышеизложенные проблемы и определяют задачи нашей работы. Это, прежде всего, новое издание всех (!) греческих текстов об апостоле Андрее с привлечением, по мере возможности, всех их списков, выявлением редакций, составлением стемм. Анализу должны быть подвергнуты источники, композиция и отчасти стилистика памятников. На этой основе можно уже будет делать выводы о датировке и авторстве текстов, а также об их месте в традиции.

Греческие предания о св. апостоле Андрее - Том 1 - Жития

Издание подготовлено А. Ю. Виноградовым.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 352 с.
ISBN 5-288-03824-4 (Т. 1)
ISBN 5-288-03825-2

Греческие предания о св. апостоле Андрее - Том 1 - Жития - Содержание

Предисловие
Термин «жития апостола Андрея» История изучения житий
  • Апостол Андрей в греческой агиографии: источники житий
  • Новый Завет
  • Деяния Андрея
  • Совместные деяния Андрея с другими апостолами
  • Списки апостолов и проблема удела Андрея
  • Локальные предания
  • Степень зависимости житий от предыдущей традиции
Развитие житийной традиции
  • Narratio (BHG 99)
  • Житие Епифания Монаха (BHG 94d, 95b, 95d и 102)
  • Laudatio (BHG 100)
  • Житие Симеона Метафраста (BHG 100)
  • Житие из «императорского менология» (BHG 101а)
  • Апокрифическое житие (99Ь)
Рукописи и издания
  • Narratio (BHG 99)
  • Житие Епифания Монаха (BHG 94d, 95b, 95d и 102)
  • Laudatio (BHG 100)
  • Житие Симеона Метафраста (BHG 100)
  • Житие из «императорского менология» (BHG 101а)
  • Апокрифическое житие (99Ь)
Conspectus siglorum
Μαρτύριον του αγίου και πανευφήμου αποστόλου Ανδρέου
Περίοδοι και πράξεις του άγιου αποστόλου Ανδρέου
  • Έπιφανίου μονάχου και πρεσβυτέρου περι του βίου και των πράξεων και τέλους του αγίου και πανευφήμου και πρωτοκλήτου των αποστόλων Ανδρέου
  • Εγκώμιον εις τον ενδοξον καΐ πανεύφημον τοϋ Χρίστου άπόστολον Άνδρέαν τον πρωτόκλητον και της είς τό θείον κήρυγμα περιόδου αύτοϋ και των ύπ' αύτοϋ τελε-σϋέντων -θαυμάτων διήγησις
  • Υπόμνημα είς τον άγιον τοϋ Χρίστου άπόστολον Άνδρέαν τον πρωτόκλητον
  • Υπόμνημα έν επιτομή είς τόν αγιον του Χρίστου άπόστολον Άνδρέαν τον πρωτόκλητον
  • Διήγησις μερική των -θαυμάτων τοϋ αγίου καΐ πανενδόξου αποστόλου Ανδρέου, έν ω και περί τής αποστολής καί τής τελειώσεως, έν έπιτόμω συγγραφεϊσα μετά τοϋ μαρτυρίου αύτοΰ
Мученичество святого апостола Андрея
  • Епифания, монаха и пресвитера, о жизни, деяниях и кончине святого и всехвального первозванного апостола Андрея
  • Житие и мученичество святого славного апостола Андрея Первозванного
Библиография
Указатель используемых источников Указатель имен и названий

Греческие предания о св. апостоле Андрее - Том 1 - Жития - Предисловие

Апостол Андрей — такой же оригинальный феномен, как и остальные его собратья, и его традиция обладает рядом специфических черт. Одна из них — плохая сохранность оригинальных «Деяний Андрея» (т. н. Acta Andreae; далее сокр. А А), от которых сохранилось, возможно, меньше четверти первоначального текста (да и то близость дошедшего до нас фрагмента к изначальным А А остается предметом дискуссии). Зато сохранилось множество их переработок (BHG 94-98), свидетельствующих о популярности Андрея в византийской агиографической мысли. Другое доказательство этой популярности — наличие нескольких похвальных слов апостолу. Напротив, греческих чудес Андрея чрезвычайно мало, зато они отчасти сохранились на славянской почве. Отдельная тема — апокрифические деяния Андрея с другими апостолами: Матфием, Петром, Варфоломеем (т. н. Acta Andreae minora), очень популярные в Византии. Количество известных сегодня рукописей требует нового издания всех этих памятников, что мы и надеемся осуществить в последующих томах настоящей серии. Ни у одного другого апостола (за исключением отчасти Иоанна) древние апокрифические акты не подвергались столь масштабной и тщательной переработке, и ни у кого объем житийного материала (по количеству памятников и их объему) не достиг таких размеров, как у Андрея. Это объясняется тем, что фигура Первозванного как легендарного основателя Константинопольской кафедры приобрела особое значение к IX в., когда вдумчивых читателей уже перестали удовлетворять древние апокрифы, наполненные, с одной стороны, сомнительными идеями, а с другой — не отражающие роли Андрея как апостола Византии (ср. их критику Фотием в его «Библиотеке» (114)). Именно в средне-византийский период, в IX-XI вв., складывается большинство греческих житий апостола Андрея: начало этого процесса связано со всплеском агиографической активности в период второго иконоборчества, а его завершение — с универсальными агиографическими проектами Χ-ΧΙ вв.
Однако значение фигуры Андрея, общее для всех этих житий, не должно оставлять в тени то разнообразие целей и, соответственно, форм, которое отличает отдельные памятники. «Первопроходец» Епифаний Монах занят, прежде всего, анализом всего «андреевского» предания и синтезом его наиболее существенных элементов в жизнеописание нового типа: епифаниево житие, наряду с оригинальностью и выверенностыо композиции и итинерария, характеризуется довольно простым языком и безыскусным стилем. Laudatio Никиты Давида Пафлагона органически выросла из похвального слова апостолу, произнесенного по частному поводу, в риторическую обработку епифаниева текста, выдержанную в едином, высоком стиле и написанную сложным и замысловатым языком. Облик метафрастовского жития определяется канонами всего корпуса Симеона Логофета: гладким повествованием, средне-высоким стилем, определенным объемом. То же относится и к житию из императорского менология: текст Метафраста сокращен вдвое за счет пропуска всех второстепенных деталей и элементов риторики, в конце добавлена додекасиллабическая молитва за императора с акростихом.
Несколько в стороне от этой основной линии развития стоят два других жития: Narratio и анонимное «апокрифическое» житие (BHG 99Ь). Первая является независимой от Епифания (и даже, возможно, предшествующей ему) попыткой создать «полное» житие Андрея, однако преобладание слабо переработанного апокрифического материала и неразработанность доахейской части не сделало этот вариант популярным и плодотворным. Второе, наоборот, создано, как бы на излете традиции и на ее периферии: любой материал, попадающий сюда, будь это евангельские рассказы, «Деяния Андрея и Матфия», канонические жития, мученичества — все «апокрифизируется», пополняется загадочными и оттого притягательными подробностями. Так находит свое выражение тот апокрифический дух сокровенно-фантастического, который, казалось бы, преодолели создатели византийских житий апостола Андрея.
Без учета всех этих особенностей невозможно приступать к изданию житий Первозванного апостола. Однако нельзя сделать этого и без тщательного изучения всей рукописной традиции памятников, причем не только их собственной, но и их отражения в других житиях. И хотя количество рукописей некоторых произведений необъятно (У Метафраста — более сотни списков), а часть манускриптов осталась нам недоступна de visu, нам все же удалось составить достаточно полное представление об истории каждого жития, без чего невозможно никакое критическое издание текста.
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Rating 5.0 / 5
Added 21.10.2018
Author brat Oleksiy
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