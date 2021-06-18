Книга известного английского археолога Леонарда Вулли подводит итоги систематических раскопок, проводившихся на протяжении двенадцати зимних сезонов (1922—1934) в Южном Ираке, на месте одного из древнейших городов мира, Ура, или, как его иногда называют, следуя библейской традиции, Ура халдеев.

Несомненное достоинство книги Л. Вулли — стремление представить широкую историческую картину и осветить все этапы развития города Ура на протяжении почти четырех тысячелетий — от V тысячелетия до н. э. до IV в. до н. э. Автор не ограничивается только описанием хода раскопок и анализом археологических комплексов или отдельных найденных им предметов. Он стремится к общим выводам, устанавливает периоды подъема и упадка, пытается их объяснить.

Леонард Вулли - Ур халдеев

М.: Издательство восточной литературы, 1961. — 254 с.

Леонард Вулли - Ур халдеев - Содержание

В. В. Струве. Предисловие

Введение

Глава I. Возникновение Ура и Всемирный потоп

Глава II. Периоды Урука и Джемдет Насра

Глава III. Царское кладбище

Глава IV. Эль-Обейд и первая династия Ура

Глава V. Загадочные века

Глава VI. Третья династия Ура

Глава VII. Периоды Исина и Ларсы

Глава VIII. Касситский и ассирийский периоды

Глава IX. Навуходоносор II и последние дни Ура

Приложение



Леонард Вулли - Ур халдеев - Возникновение Ура и Всемирный потоп



Нижняя Месопотамия, Шумер древнего мира, по сути дела представлял собой долину двух рек, Тигра и Евфра­та. На западе Шумер замкнула расположенная выше си­рийская пустыня — безводное и большую часть года бес­плодное каменистое плато, где лишь кочевник-бедуин раскинет на короткое время свой шатер, но ни один сколько-нибудь цивилизованный человек не сможет по­селиться надолго. А на востоке непреодолимым препят­ствием встали Персидские горы, населенные воинствен­ными племенами, предпочитавшими грабить обработан­ные поля жителей долины, чем подчиняться их власти.

Земля Шумера — недавнего происхождения. Раньше морской залив, который мы сейчас называем Персидским, вдавался глубоко в материк, севернее современного Баг­дада, и только в сравнительно поздний период человече­ской истории соленая морская вода уступила место суше. Произошло это не вследствие какого-то внезапного ката­клизма, а в результате отложений речных наносов, посте­пенно заполнявших огромную впадину между пустыней и горами. Если бы в этом процессе участвовали только Тигр и Евфрат, образование дельты шло бы обычным путем: пядь за пядью, шаг за шагом наносы продвигались бы с севера на юг, и прошли бы века, а может быть, и тысяче­летия, прежде чем люди смогли бы освоить образовавшуюся в результате этой медленной работы землю на юге долины, где находится Ур.

Но в действительности дело обстояло иначе. Шумерийцы считали, что их древнейшим городом был Эриду, расположенный километров на два­дцать южнее Ура. Об этом же говорят и раскопки ирак­ской правительственной экспедиции, — во всяком случае в собственно Нижней Месопотамии нигде не удалось об­наружить поселений столь же древних, как Эриду. Разу­меется, это требует объяснений, и, чтобы дать их, нам придется снова обратиться к физической географии этого района.

В Персидский залив впадают не только Тигр и Ев­фрат. Близ современного города Мохаммеры находится устье реки Карун, которая, одна несет с Персидских гор почти столько же ила, сколько Тигр и Евфрат вместе взятые. Напротив устья Каруна расположен Вади эль-Ба­тин. Сейчас это сухая долина, но в древности по ней то­же текла полноводная река, орошавшая Центральную Аравию. Она не была так стремительна, как Карун, одна­ко на своем долгом пути по руслу, проложенному в лег­ких почвах, ее воды захватывали и выносили почти такое же количество ила.

Две реки, сливаясь в одну, впадали в Персидский залив под прямым углом и выносили в не­го массу ила, который со временем образовал поперек залива подводную отмель. Эта преграда нейтрализовала и без того незначительное в Персидском заливе влияние приливов и отливов и одновременно замедлила нижнее течение Тигра и Евфрата настолько, что принесенный их водами ил начал оседать с внутренней стороны отмели. Таким образом, первая наносная земля возникла в самой южной части долины.

В результате этого верхняя часть залива превратилась в закрытую лагуну. Впадающие в лагуну большие реки сначала сделали ее воды из соленых солоноватыми, а затем — пресными, а выносимый ими ил начал распределяться более равномерно, поднимая все дно лагуны. Разумеется, образование суши при впаде­нии рек в лагуну происходило быстрее. Первые полоски земли появились на севере и у южной преграды, тогда как на середине еще оставалось обширное заболоченное пространство с едва выступающими островками. Но со временем и это болото высохло: там, где некогда был морской залив, раскинулась широкая дельта. Ее прореза­ли реки, текущие вровень с берегами. Поэтому русла их постоянно менялись; каждую весну они затопляли низ­кую долину, и только летом яростное солнце снова вы­сушивало ее. Легкая почва без единого камешка отлича­лась редкостным плодородием, — второе такое место едва ли можно было найти на земле.

Изложенная в кни­ге Бытия история сотворения мира, где речь идет о ме­сте для обитания людей, явно заимствована древними ев­реями у жителей Нижней Месопотамии: этот миф родился именно здесь, и здесь он гораздо вернее отражает дейст­вительность. «И сказал бог: "Пусть воды небесные соберутся в одном месте, а твердь — в другом". И было по слову его... И земля породила изобильные травы и зла­ки всех родов и деревья, плодоносящие своими семена­ми, и бог увидел, что это хорошо».

И на самом деле, это была благословенная, манящая земля. Она звала, и многие откликнулись на ее зов. Здесь оседали племена; изголодавшиеся по земле руки усердно обрабатывали каждый клочок плодородной почвы, едва он поднимался над водой. С приходом этих земледельцев открылась первая глава многовековой истории Шумера.