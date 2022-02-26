Обретение в начале девяностых годов XX столетия Беларусью суверенитета привело к кардинальным изменениям не только в национальной политике, но и в национальной культуре. Начался процесс, получивший название белорусского национально-культурного возрождения, который, так или иначе, затронул все сферы национальной культуры. В белорусской литературе, как художественной, так и научной, появились произведения и работы, посвященные отдельным событиям отечественной истории, которые постепенно стали приобретать символическое значение для белорусской нации.

Одним из таких событий-символов в отечественной истории является сражение при Грюнвальде, которое произошло 15 июля 1410 года между армией Тевтонского ордена с одной стороны и объединёнными войсками Польши и Великого княжества Литовского с другой.

Тевтонский орден, созданный в Палестине в конце XII века, появился в Пруссии в 1226 году по приглашению князя Мазовии Конрада для защиты его владений от набегов воинственных прусских племён. Уже в следующем столетии крестоносцы вступили в конфликт с соседними государствами, такими как Великое княжество Литовское и Королевство Польское, который закончился только в XV веке поражением крестоносцев. Большинство историков, как отечественных, так и зарубежных, видят одну из основных причин упадка Тевтонского ордена в поражении во время так называемой Великой войны 1409 – 1411 годов, которое немецкие рыцари потерпели от объединённых войск Польши и Великого княжества Литовского.

Великая война с Тевтонским орденом 1409 – 1411 годов и её центральное событие – Грюнвальдская битва – является одним из эпохальных событий отечественной и европейской средневековой истории, которое привело к значительным изменениям на Европейском континенте и определило дальнейшее развитие или упадок ряда европейских государств. Сражение оставило яркий след в истории Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии и ряда других стран. Его историческую важность осознавали уже современники. Фактически во всех европейских хрониках XV – XVI веков содержатся сообщения о Грюнвальдской битве, иногда краткие, иногда достаточно обширные.

Сам термин «Великая война» укоренился в исторической литературе благодаря источникам. Так, в подавляющем большинстве европейских хроник конфликт Польши и Великого княжества Литовского против Тевтонского ордена называется не иначе как «magnum bellum» в латинском варианте или «dy grosse strytte» в старонемецком, что в обоих случаях переводится как «большая война». Уже с конца XIX столетия сначала немецкие, а затем и польские учёные в своих трудах по истории Пруссии начали называть данный конфликт «Великой войной». Во второй половине XX века этот термин заимствовали советские историки, а в 1990-ые годы он начинает широко использоваться в белорусской исторической науке.

Несколько по-другому обстоит дело с названием центрального сражения Великой войны, которое состоялось 15 июля 1410 года в треугольнике селений Танненберг, Грюнфельд (Грюнвальд) и Людвигсдорф, расположенных примерно в 16 километрах от города Домбровно на территории современной Польши. В немецкой исторической литературе эта битва известна как Танненбергская, в польской, советской, российской и белорусской – как Грюнвальдская, в литовской – как Жальгирисская. Различные исследователи при этом сходятся в одном: сражение являлось одним из крупнейших в средневековом мире. Под Грюнвальдом сражались воины с территорий современных Беларуси, Украины, России, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Австрии, Чехии, а также татары. Это обстоятельство определило впоследствии интерес к битве в частности и конфликту в целом со стороны большого числа европейских историков.

Великая война 1409 – 1411 годов привела к геополитическим и территориальным изменениям в регионе. Фактически она положила конец крестоносному движению в Прибалтике. Цвет орденского рыцарства погиб во время конфликта. Тевтонский орден потерял часть территорий и вынужден был перейти к обороне от военных экспедиций Польского королевства и Великого княжества Литовского.

Грюнвальдская битва давно приобрела культовое значение как в национальных традициях Польши и Литвы, так и в польской, а также литовской историографии. Знаковым событием победа при Грюнвальде стала и в истории белорусского народа.

Руслан Гагуа - Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410»

Пинск: Полесский государственный университет, 2009. – 208 c.

ISBN 978-985-513-053-4

Руслан Гагуа - Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410» – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

1.1 Источники

1.2 Историография

ГЛАВА 2. «ВНЕШНИЙ» АНАЛИЗ «ХРОНИКИ КОНФЛИКТА…»

2.1 Описание манускрипта

2.2 Время и место создания хроники. Вопрос о существовании «обширного» варианта рукописи

ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ХРОНИКИ КОНФЛИКТА…» В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВОГО КОРПУСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРЮНВАЛЬСКОГО СРАЖЕНИЯ

3.1 «Хроника конфликта…» и хроники Тевтонского ордена

3.2 «Хроника конфликта…» и проблема бегства армии Великого княжества Литовского в битве при Грюнвальде

3.3 «Хроника конфликта…» и письма королевской канцелярии Ягайлы: вопрос об участии польского короля в сражении при Грюнвальде

3.4 «Хроника конфликта…» и реляции о Грюнвальдской битве в трудах Энеа Сильвио Пикколомини

3.5 «Хроника конфликта…» и «История Польши» Яна Длугоша

3.6 Вопрос о командовании союзными войсками в сражении при Грюнвальде

ГЛАВА 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕГО ХОДА СРАЖЕНИЯ ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ

4.1 Дислокация армий на поле боя

4.2 Ситуация накануне сражения

4.3 Начало сражения при Грюнвальде. Миф о смоленских полках

4.4 Вступление в битву польских хоругвей, окружение части армии крестоносцев, ввод в бой резервов Ульрихом фон Юнгингеном и разгром войск Тевтонского ордена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕКСТ ХРОНИКИ

1. Латинская транскрипция «Хроники конфликта…»

2. Перевод «Хроники конфликта…» на русский язык

3. Факсимильное воспроизведение «Хроники конфликта»

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Письма королевской полевой канцелярии Ягайло, написанные после Грюнвальдской битвы на боле боя. 1.1 Письмо Ягайлы королеве Анне 1.2 Письмо Ягайлы познаньскому епископу Альберту

2. Отрывки из трудов Энеа Сильвио Пикколомини (Папы Римского Пия II), и его компиляторов, сообщающие о битве при Грюнвальде 2.1 Энеа Сильвио Пикколомини. «О Владиславе, короле Польши» из «О мужах выдающихся» 2.2 Энеа Сильвио Пикколомини. «О Ливонии», Арундельский манускрипт 2.3 Неизвестный компилятор Пия II. «О Ливонии», Чигизский манускрипт



ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

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SUMMARY