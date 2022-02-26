Гагуа - Грюнвальд в источниках
Обретение в начале девяностых годов XX столетия Беларусью суверенитета привело к кардинальным изменениям не только в национальной политике, но и в национальной культуре. Начался процесс, получивший название белорусского национально-культурного возрождения, который, так или иначе, затронул все сферы национальной культуры. В белорусской литературе, как художественной, так и научной, появились произведения и работы, посвященные отдельным событиям отечественной истории, которые постепенно стали приобретать символическое значение для белорусской нации.
Одним из таких событий-символов в отечественной истории является сражение при Грюнвальде, которое произошло 15 июля 1410 года между армией Тевтонского ордена с одной стороны и объединёнными войсками Польши и Великого княжества Литовского с другой.
Тевтонский орден, созданный в Палестине в конце XII века, появился в Пруссии в 1226 году по приглашению князя Мазовии Конрада для защиты его владений от набегов воинственных прусских племён. Уже в следующем столетии крестоносцы вступили в конфликт с соседними государствами, такими как Великое княжество Литовское и Королевство Польское, который закончился только в XV веке поражением крестоносцев. Большинство историков, как отечественных, так и зарубежных, видят одну из основных причин упадка Тевтонского ордена в поражении во время так называемой Великой войны 1409 – 1411 годов, которое немецкие рыцари потерпели от объединённых войск Польши и Великого княжества Литовского.
Великая война с Тевтонским орденом 1409 – 1411 годов и её центральное событие – Грюнвальдская битва – является одним из эпохальных событий отечественной и европейской средневековой истории, которое привело к значительным изменениям на Европейском континенте и определило дальнейшее развитие или упадок ряда европейских государств. Сражение оставило яркий след в истории Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии и ряда других стран. Его историческую важность осознавали уже современники. Фактически во всех европейских хрониках XV – XVI веков содержатся сообщения о Грюнвальдской битве, иногда краткие, иногда достаточно обширные.
Сам термин «Великая война» укоренился в исторической литературе благодаря источникам. Так, в подавляющем большинстве европейских хроник конфликт Польши и Великого княжества Литовского против Тевтонского ордена называется не иначе как «magnum bellum» в латинском варианте или «dy grosse strytte» в старонемецком, что в обоих случаях переводится как «большая война». Уже с конца XIX столетия сначала немецкие, а затем и польские учёные в своих трудах по истории Пруссии начали называть данный конфликт «Великой войной». Во второй половине XX века этот термин заимствовали советские историки, а в 1990-ые годы он начинает широко использоваться в белорусской исторической науке.
Несколько по-другому обстоит дело с названием центрального сражения Великой войны, которое состоялось 15 июля 1410 года в треугольнике селений Танненберг, Грюнфельд (Грюнвальд) и Людвигсдорф, расположенных примерно в 16 километрах от города Домбровно на территории современной Польши. В немецкой исторической литературе эта битва известна как Танненбергская, в польской, советской, российской и белорусской – как Грюнвальдская, в литовской – как Жальгирисская. Различные исследователи при этом сходятся в одном: сражение являлось одним из крупнейших в средневековом мире. Под Грюнвальдом сражались воины с территорий современных Беларуси, Украины, России, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Австрии, Чехии, а также татары. Это обстоятельство определило впоследствии интерес к битве в частности и конфликту в целом со стороны большого числа европейских историков.
Великая война 1409 – 1411 годов привела к геополитическим и территориальным изменениям в регионе. Фактически она положила конец крестоносному движению в Прибалтике. Цвет орденского рыцарства погиб во время конфликта. Тевтонский орден потерял часть территорий и вынужден был перейти к обороне от военных экспедиций Польского королевства и Великого княжества Литовского.
Грюнвальдская битва давно приобрела культовое значение как в национальных традициях Польши и Литвы, так и в польской, а также литовской историографии. Знаковым событием победа при Грюнвальде стала и в истории белорусского народа.
Руслан Гагуа - Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410»
Пинск: Полесский государственный университет, 2009. – 208 c.
ISBN 978-985-513-053-4
Руслан Гагуа - Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410» – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ
- 1.1 Источники
- 1.2 Историография
ГЛАВА 2. «ВНЕШНИЙ» АНАЛИЗ «ХРОНИКИ КОНФЛИКТА…»
- 2.1 Описание манускрипта
- 2.2 Время и место создания хроники. Вопрос о существовании «обширного» варианта рукописи
ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ХРОНИКИ КОНФЛИКТА…» В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВОГО КОРПУСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРЮНВАЛЬСКОГО СРАЖЕНИЯ
- 3.1 «Хроника конфликта…» и хроники Тевтонского ордена
- 3.2 «Хроника конфликта…» и проблема бегства армии Великого княжества Литовского в битве при Грюнвальде
- 3.3 «Хроника конфликта…» и письма королевской канцелярии Ягайлы: вопрос об участии польского короля в сражении при Грюнвальде
- 3.4 «Хроника конфликта…» и реляции о Грюнвальдской битве в трудах Энеа Сильвио Пикколомини
- 3.5 «Хроника конфликта…» и «История Польши» Яна Длугоша
- 3.6 Вопрос о командовании союзными войсками в сражении при Грюнвальде
ГЛАВА 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕГО ХОДА СРАЖЕНИЯ ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ
- 4.1 Дислокация армий на поле боя
- 4.2 Ситуация накануне сражения
- 4.3 Начало сражения при Грюнвальде. Миф о смоленских полках
- 4.4 Вступление в битву польских хоругвей, окружение части армии крестоносцев, ввод в бой резервов Ульрихом фон Юнгингеном и разгром войск Тевтонского ордена
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕКСТ ХРОНИКИ
- 1. Латинская транскрипция «Хроники конфликта…»
- 2. Перевод «Хроники конфликта…» на русский язык
- 3. Факсимильное воспроизведение «Хроники конфликта»
ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. Письма королевской полевой канцелярии Ягайло, написанные после Грюнвальдской битвы на боле боя.
- 1.1 Письмо Ягайлы королеве Анне
- 1.2 Письмо Ягайлы познаньскому епископу Альберту
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2. Отрывки из трудов Энеа Сильвио Пикколомини (Папы Римского Пия II), и его компиляторов, сообщающие о битве при Грюнвальде
- 2.1 Энеа Сильвио Пикколомини. «О Владиславе, короле Польши» из «О мужах выдающихся»
- 2.2 Энеа Сильвио Пикколомини. «О Ливонии», Арундельский манускрипт
- 2.3 Неизвестный компилятор Пия II. «О Ливонии», Чигизский манускрипт
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
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