В мире существует множество ярких явлений, которые в представлении не только обывателя, но подчас и специалиста, кажутся понятными и известными, хотя, на самом деле, их суть до сих пор не раскрыта. История - это, безусловно, наука, но наука весьма молодая. Большинство тем ещё просто физически не успели стать изученными научно, объективно.



Ещё больше не повезло сюжетам масштабным, эффектным и важным для идеологии государства: многие из них сфальсифицированы пропагандой практически с самого начала - и в подобном виде давно вросли в бессознательное масс. Даже исследователям, которые пытаются взглянуть на упомянутые непростые судьбы темы поверх догм, зачастую не хватает энергии, личностной свободы и масштаба, чтобы решить проблему на принципиально новом - качественно ином уровне. Они все равно остаются в психологических путах привычных концепций, определений и терминов.



Все вышесказанное в полной мере относится к «Русской кампании Наполеона» - к войне Шестой антифранцузской коалиции 1812 года (1812-1814 гг.) - и вообще к той эпохе в целом. Завалы мифов, откровенной лжи, ограниченности национальных исторических школ - вот главные враги историка. Несмотря на многие тысячи сочинений, война 1812 года до сих пор не вписана в контекст мировой Истории - и, по сути, даже в военную и общественную картину антифранцузских коалиций конца XVIII – начала XIX вв. Война - это отнюдь не только боевые действия (а применительно к той эпохе - они лишь звучная подробность, с точки зрения физического масштаба происходящего): нам важно понять соотнесение смыслов, исторических и цивилизационных систем!

Мы должны научиться чувствовать атмосферу ушедшей эпохи, но не забывать извлекать практическую пользу из знаний о прошлом. Задача истинного учёного – сродни математическому анализу, лишённому пристрастий и попыток конструирования или оправдания устаревших псевдонациональных мифов. Нам давно пора выяснить самые простые вещи: кто такие участники, почему произошёл конфликт между странами столь отдалёнными географически, кто участвовал, за что сражался, как себя проявил и какие понёс потери? Огромный, возможно, первостепенный интерес представляет поведение и отношение к происходящему общества, а также то, как модель жизни стран-противников прошли проверку временем. Кто оказался истинным победителем в боях 1812 года - и в Истории, с точки зрения опыта двух веков?

Понасенков Евгений - Первая научная история войны 1812 года

Москва: Издательство ACT, 2017. — 800 с. : ил. - (Скандалы истории).

ISBN 978-5-17-102143-6

Понасенков Евгений - Первая научная история войны 1812 года - Оглавление

От автора

Историография

Российская империя - предыстория

Российская империя в эпоху войны 1812 года

Австрия: между Францией и Россией

Континентальная блокада Англии и экономика России

Причины войны, подготовка и планы сторон

От Немана до Москвы: начало гражданской войны в России

Наполеон в Москве: продолжение гражданской войны в России

От Москвы до перемирия 4 июня 1813 года - и гражданская война в России

О целях и характере антифранцузских коалиций конца XVIII - начала XIX вв

Наполеон и Александр I: Европа между здравым смыслом и мракобесием

Пропаганда войны 1812 года и планы Сталина перед Второй мировой войной

Армия Наполеона перед войной 1812 года

Русские армии перед началом кампании 1812 года

Литовцы, белорусы и украинцы в Императорской гвардии Наполеона

Гражданская война 1812 года

Основные архивные хранилища и библиография

Современные наполеоновские организации

Документы

Человечество, Личность и «параллельные реальности»

Сравнение путешествий в Бородино и в Ваграм

Понасенков Евгений - Первая научная история войны 1812 года - От автора

Мы должны научиться чувствовать атмосферу ушедшей эпохи, но не забывать извлекать практическую пользу из знаний о прошлом. Задача истинного учёного – сродни математическому анализу, лишённому пристрастий и попыток конструирования или оправдания устаревших псевдонациональных мифов. Нам давно пора выяснить самые простые вещи: кто такие участники, почему произошёл конфликт между странами, столь отдалёнными географически, кто участвовал, за что сражался, как себя проявил и какие понёс потери? Огромный, возможно, первостепенный интерес представляет поведение и отношение к происходящему общества, а также то, как модель жизни стран-противников прошли проверку временем. Кто оказался истинным победителем в боях 1812 года - и в Истории, с точки зрения опыта двух веков?

Чтобы избежать блуждания в душных «комнатах», населённых чучелами мифов, переполненных государственными «копролитами» и прочим, насаждённым прислужниками идеологии, я обратился к широчайшей базе документов - к первоисточникам. Именно они должны диктовать историку его «мнение». Факты и логика - вот все, что нам необходимо. Безусловно, историография важна - и ее разбору, спору и подтверждению отдельных положений данное исследование обращено в немалой степени. Надо сказать, что только сегодня, по прошествии более двухсот лет, мы имеем возможность в полной мере исследовать необходимый массив источников. Ускорение технических возможностей перемещаться из страны в страну, из архива в архив, из библиотеки в библиотеку, а также появление на рынке значительного числа семейных архивов деятелей наполеоновского времени (к чему, к сожалению, большинство моих коллег отнеслись без должного внимания) - позволили значительно расширить исследовательскую базу. Не стоит на месте и методология науки: целые дисциплины становятся вспомогающими историческому знанию. Однако именно их мои коллеги и проигнорировали.

За последние годы и десятилетия многие науки (например, физика, биология, физиология, нейрофизиология, генетика, астрономия и т. д.) сделали колоссальный шаг вперёд - а история стала отставать, я бы сказал, эволюционно. Лень и патриархальность в характере многих моих коллег, а применительно к темам, контролируемым идеологией некоторых отстающих государств, ситуация усугубляется малодушием или нежеланием что-либо изучать всерьёз, если можно легко получить бюджетный грант за набившие оскомину вульгарные псевдопатриотические басни.

В немалой степени причиной научного отставания стал описательный подход к изучению войны 1812 года. Двести лет из года в год выпускаются тонны печатной продукции разной степени филологического качества, которые лишь бестолково повторяют пересказ передвижения батальонов и эскадронов, не анализируя главное: почему эти соединения стали враждовать, почему оказались в том месте и в то время, кто в них состоял - и к чему привело их противостояние?! Лишь единицы авторов радуют тем, что пытаются хотя бы уточнить по первоисточникам упомянутые передвижения и количество наличного состава, но до упомянутого анализа на качественном, масштабном уровне не доходят. Никто до меня не предпринял попытки капитальным образом понять, как был создан миф о 1812 годе, когда и кем была подменена реальность.

Я подчеркну: мы должны использовать, возможно, слишком сухие, но строго научные (и тем красивые!) методы, формулы и термины. К примеру, необходимо осознавать, что невозможно полностью отождествлять Российскую Федерацию с государством, погибшим в 1917 году (и до того уже со времени интересующих нас событий 1812 года эволюционировавшее более ста лет) - с Российской империей. Разные смыслы, разная территория, идеология (и ее запрещение на официальном законодательном уровне сегодня) и т. д. Учёные не могут себе позволить говорить «мы» в отношении тех конкретных людей, которые жили двести лет назад и в другой стране - это физиологически ошибочно и моментально убивает главное: непредвзятость, объективность. Кроме того, пора перестать спекулировать разного рода вымышленными «нравственными» победами. Вы можете себе представить, чтобы, предположим, химическая реакция в лаборатории прошла бы одним образом, а лаборанты доложили бы в статье, что, «с нравственной точки зрения», результаты совсем другие?! Или математик оспорил бы таблицу умножения, аргументируя, что «с нравственной точки зрения», дважды два - не четыре, а, предположим, 31,9, причём семь - больше восемнадцати (не ищите в этих цифрах скрытого смысла - они не имеют никакого смысла, как и те нечистоплотные приёмы, которые я ими высмеиваю)?

Прозорливые читатели, знакомые с моими уже опубликованными работами, конечно, догадались, что речь идёт, к примеру, об итогах Бородинского сражения, когда, имея в оборонительной позиции больше войск, чем противник, М.И. Кутузов умудрился проиграть битву и сдать Москву (вдобавок оставить в ней около 30 тысяч русских раненых, большинство из которых сгорели заживо в подожжённом собственными властями городе!), но служанки идеологии пытаются это выдать за грандиозный успех!

Именно поэтому мне пришлось выбрать для своей новой монографии о войне 1812 года то название, которое вы видите на обложке. Фактически все пришлось начинать заново: по первоисточникам, с логикой и математикой вместо отвлечённых беллетристских категорий, с максимальной внутренней свободой и желанием понять суть явления. Моя первая монография 2004 года называлась «Правда о войне 1812 года»: в ней я начал этот процесс, объяснив характер конфликта как очередную антифранцузскую коалицию. Впервые с цифрами в руках я разоблачил удобный для оправдания агрессивных планов Александра I миф о тотально негативном влиянии присоединения России к торговой блокаде Англии - и сегодня моя точка зрения стала доминирующей среди учёных. Я также показал истинное отношение ряда сословий к войне: оказалось, что «единение всех вокруг трона» - это также продукт идеологической лжи. Более того: одна из глав была специально посвящена теме коллаборационистов.