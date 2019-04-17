Мель и Ольнэ — не самые оживленные города западной Франции. Хотя об их храмах XII в. пишут все туристические справочники, мало кто заходит внутрь, когда нет мессы. Большую часть времени церкви безлюдны, их наполняют тишина и полумрак. Время там как будто вовсе не течет, а внешний мир легко ставится под сомнение. Если пробыть в одной из церквей достаточно долго, вглядываясь в ряды каменной кладки, следы резца на рельефах и метки каменотесов, знание о современниках постепенно размывается и уходит на второй план. Запечатленные восемьсот лет назад следы чьей-то мысли и работы заставляют ощутить реальность тех, кто их оставил. И тогда стремление дотянуться до них возникает как что-то самое простое и естественное.

Церкви Ольнэ и Меля в этой книге — и объект изучения, и исторический источник, и непосредственная причина появления ее главного вопроса: кто и зачем пожелал, чтобы они были выстроены именно так. Оба храма возникли в ходе волны перестроек XII в., когда на смену прежней традиции строительства пришла новая — с необычным плоским фасадом и большой фигурой всадника над входом.

Ирина Галкова - Церкви и всадники

— М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 400 с.: ил. — (Серия «Очерки визуальности»).

ISBN 978-5-4448-0229-8

Ирина Галкова - Церкви и всадники - Содержание

Введение

Об исследовании

Заказ произведений искусства: история изучения

Терминологическая проблема

Очерк региональных исследований

Источники

ЧАСТЬ I. ЗАКАЗЧИКИ ЦЕРКВЕЙ В XI-XII ВВ

ЧАСТЬ II. ЦЕРКОВЬ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Заключение

Приложение 1. Мэнго, сеньоры Меля

Приложение 2. Каделоны, виконты Ольнэ

Приложение 3. Рабиоли из замка Дампьер

Иллюстрации

Резюме

Список иллюстраций

Список сокращений

Библиография

Ирина Галкова - Церкви и всадники - Введение

Текст настоящего исследования был защищен в качестве кандидатской диссертации в секторе исторической и культурной антропологии Института всеобщей истории РАН. Я искренне благодарна коллегам, принимавшим участие в обсуждении работы на разных стадиях ее завершенности, и очень ценю тот особый творческий и интеллектуальный настрой, который всегда существовал на семинаре по исторической антропологии, основанном А.Я. Гуревичем. Вне этой среды работа вряд ли бы состоялась. Особую признательность хотелось бы выразить С.И. Лучицкой, которая была моим научным руководителем и которой я во многом обязана своим опытом исследовательской работы. Также я очень благодарна Ю.Е. Арнаутовой за ценные историографические консультации и советы.

Огромную важность для работы имели несколько поездок во Францию, одна из которых была осуществлена по стипендии Дома наук о человеке в Париже, а две других — по приглашению Центра высших исследований средневековых цивилизаций в Пуатье (CESCM). Крайне полезным было участие в летних сессиях медиевистов Университета Пуатье и в семинарах Высшей школы социальных исследований (EHESS) в Париже, не говоря уже о работе в библиотеках Парижа и Пуатье и посещении множества романских памятников. Отдельную благодарность за советы и консультации хотелось бы высказать Жан-Клоду Шмитту (EHESS), Эрику Палаццо и Сессиль Треффор (CESCM).