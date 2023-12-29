Гальковский - Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси
Миросозерцание наших предков в историческую эпоху, начиная с XI в., слагалось из двух главных элементов: остатков древнерусского язычества и христианства. Проследить историю и способы борьбы христианства с остатками язычества и является задачей настоящего труда. К сожалению, мы мало осведомлены относительно языческих верований доисторической Руси. Наши древние книжники не имели побуждений останавливаться на этом предмете: занятые положительной стороной жизни, стремясь уяснить и укрепить в сознании русского общества христианское вероучение, древние писатели, по большей части лица духовного сана, только мимоходом, при обличениях пороков, упоминали о древнем язычестве, и то только о внешних его проявлениях.
В большинстве случаев наши писатели и общественные деятели, заботясь о чистоте народной жизни и обличая пороки, не замечали, что в основе обличаемого ими нестроения лежат древние языческие верования. Создав огромную учительную (в основе переводную) литературу, Древняя Русь оставила незначительное количество произведений, направленных против древнего язычества. Ниже мы увидим, что выступления против язычества бывали не систематичны и по большей части случайны — в зависимости от обстоятельств и, вероятно, от личности обличителя. Решительно отвергнутое гражданской властью при св. Владимире язычество почти не делало попытки реабилитировать себя, оно запряталось «по украинам», по глухим селам и деревням, по избам и овинам. Найти его там и искоренить было дело нелегкое, да и надлежащих средств для борьбы не было: Древняя Русь не имела науки и не могла воспользоваться этим могущественнейшим средством в борьбе с невежеством и суеверием.
А потому в борьбе с остатками язычества не было системы и плана, чем и объясняется относительный успех борьбы. Эта бессистемность борьбы весьма затрудняла исследователя. Есть другая трудность, проистекающая из свойства исследуемого предмета.
Конечно, всякий научный труд предполагает систематичность изложения. Но создать стройную систему не легко. При исследовании борьбы христианства с остатками язычества речь идет о смене одного миросозерцания другим, о замене одних принципов другими. Миросозерцание — это явление в высшей степени сложное, тем более миросозерцание целого народа. Верования, принципы, традиции — все это в сознании каждого человека переплетается в нечто целое, где бессознательного часто больше, чем сознательного; где одно верование переплетается с другими. Вот это и затрудняет исследователя, который, заговорив об одном предмете, в силу необходимости принужден допускать некоторые повторения или не доводить до конца исследование известного вопроса. Так, начав говорить о волшебстве, мы в то же время касаемся вопроса о суевериях; последние соприкасаются с вопросом об астрологических верованиях, которые, в свою очередь, переплетаются с древним верованием в род и рожаниц. Эта сложность, взаимная, так сказать, сцепленность верований весьма затрудняет исследование: живая жизнь не всегда легко укладывается в теоретические рамки.
В нашем труде мы касаемся вопроса о заимствовании верований. Это явление весьма обычное в истории народов. Вопрос только в том, в силу каких причин один народ заимствовал у других верования: вследствие причин внешних и механических, или же здесь должны быть еще иные, внутренние, причины. Мы держимся взгляда, что заимствование возможно только при наличности встречного течения, аналогичного с воспринимаемым: «Теория заимствования вызывает теорию основ, и обратно».
В нашу задачу входит проследить историю борьбы с древним язычеством в допетровской Руси. Фактически же мы обыкновенно не останавливались на этом, отмечая, сохранилось ли до наших дней известное верование.
Такой прием мы применяем для того, чтобы определить степень успешности борьбы.
Скажем о плане нашего труда. Настоящее исследование распадается на главы, которые часто не имеют между собой формальной связи, но имеют связь логическую. В нашу задачу входит указать, как древнерусское общество из языческого стало христианским, какие меры к тому были применяемы, и какие результаты дала борьба христианства с язычеством. Жизнь — сложное явление. Христианство стремилось влиять и влияло на все стороны сознательной жизни человека. Но прежде всего необходимо выяснить, против чего же боролось христианство. Конечно, оно боролось против древнего русского язычества: против языческих верований, обычаев, суеверий и проч. Против всего этого боролись и церковь, и государство. Для правильности исследования необходимо точно установить, против чего же боролось христианство. И здесь же начинаются затруднения, так как мы не имеем возможности точно определить, каковы были верования наших предков в доисторическую эпоху.
Николай Михайлович Гальковский - Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси
Серия Технологии культуры
Москва: Академический Проект; Фонд «Мир», 2013 г. — 575 с.
ISBN 978-5-8291-1465-7 (Академический Проект)
ISBN 978-5-919840-13-8 (Фонд «Мир»)
Николай Михайлович Гальковский - Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси – Содержание
- Предисловие
- Глава 1. Языческая религия русских славян
- Глава 2. Средства и способы борьбы с остатками язычества. Отношение со стороны церкви и государства
- Глава 3. Борьба с идолопоклонством
- Глава 4. Борьба язычества с христианством. Волхвы
- Глава 5. Брак
- Глава 6. Род и рожаницы. Астрологические верования
- Глава 7. Жели
- Глава 8. Ведовство и колдовство
- Глава 9. Суеверия
- Глава 10. Игры и пляски
ПРИЛОЖЕНИЕ. Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе
- Предисловие
- I. О посте к невежам в понеделок 2 недели
- II. Слово св. Григория, изобретено в толцех о том, како первое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали
- III. Слово некоего Христолюбца и ревнителя по правой вере
- IV. Слово и откровение святых апостол
- V. Слово св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеписк. Константина града, о том, како первое погании веровали в идолы и требы им клали и имена им нарекали
- VI. Слово св. отца Кирилла, архиеп. Купринского, о злых дусех
- VII. Слово истолковано мудростью от св. апостол и пророк и отец о твари и одни рекомом неделе, яко не подобает крестьяном кланятис неделе ни целовати ея, зане тварь есть
- VIII. Слово Исайи пророка истолковано св. Иоанном Златоустом о поставляющих второую трапезу роду и роженицам
- IX. Статья румянцевского сборника, посвященная суевериям
- X. О вдуновении духа в человека
- XI. Правила о вероующих в гады, и звери, часовы имеющих дни овы добры овы злы
- XII. Слово св. отец како подобает христианом жити
- XIII. Краткие статьи, направленные против волшебства и суеверий
- XIV. Слово св. Иоанна Златоустого о лечащихся в болезни волхвованием и наоузы
- XV. Слово св. Моисея
- XVI. Слово св. отецо посте устава церковного
- XVII. Слово св. Дионисия о желеющих
- XVIII. Слово Иоанна Златоуста да не излишне по младенцем плачем
- XIX. В субботу седьмую по пасце поучение Иоанна Златоустого еже не плакати о умерших
- XX. Слово св. Василия против проведения праздников недостойным образом
- XXI. Поучение Иоанна Златоуста о играх и плясании
- XXII. Поучение христианом Иоанна Златоуста
- XXIII. Слово св. отец, како духовно празновати
- XXIV. Слово о недели блаженного Евсевия архиепископа
- XXV. Слово св. отца Иакова одни святыя недели
- XXVI. Слово о посте о велицем и о Петрове говеньи и о Филипове
- XXVII. Слово Иоанна Златоуста о христианстве
- XXVIII. Слово св. Нифонта о русалиях
- XXIX. Притча и заповеди Господня
- XXX. Слово Иоанна Милостивого о исходе души
- XXXI. Слово св. отца Василия о посте
- XXXII. О идолех Владимировых
- XXXIII. Поучение в понеделок Святого Духа
- XXXIV. Исповедь каждого чина по десятословию с увещанием св. отеци учителей церковных
- XXXV. Слово учительно наказует о веровавших во встречу и в чех
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