Миросозерцание наших предков в историческую эпоху, начиная с XI в., слагалось из двух главных элементов: остатков древнерусского язычества и христианства. Проследить историю и способы борьбы христианства с остатками язычества и является задачей настоящего труда. К сожалению, мы мало осведомлены относительно языческих верований доисторической Руси. Наши древние книжники не имели побуждений останавливаться на этом предмете: занятые положительной стороной жизни, стремясь уяснить и укрепить в сознании русского общества христианское вероучение, древние писатели, по большей части лица духовного сана, только мимоходом, при обличениях пороков, упоминали о древнем язычестве, и то только о внешних его проявлениях.

В большинстве случаев наши писатели и общественные деятели, заботясь о чистоте народной жизни и обличая пороки, не замечали, что в основе обличаемого ими нестроения лежат древние языческие верования. Создав огромную учительную (в основе переводную) литературу, Древняя Русь оставила незначительное количество произведений, направленных против древнего язычества. Ниже мы увидим, что выступления против язычества бывали не систематичны и по большей части случайны — в зависимости от обстоятельств и, вероятно, от личности обличителя. Решительно отвергнутое гражданской властью при св. Владимире язычество почти не делало попытки реабилитировать себя, оно запряталось «по украинам», по глухим селам и деревням, по избам и овинам. Найти его там и искоренить было дело нелегкое, да и надлежащих средств для борьбы не было: Древняя Русь не имела науки и не могла воспользоваться этим могущественнейшим средством в борьбе с невежеством и суеверием.

А потому в борьбе с остатками язычества не было системы и плана, чем и объясняется относительный успех борьбы. Эта бессистемность борьбы весьма затрудняла исследователя. Есть другая трудность, проистекающая из свойства исследуемого предмета.

Конечно, всякий научный труд предполагает систематичность изложения. Но создать стройную систему не легко. При исследовании борьбы христианства с остатками язычества речь идет о смене одного миросозерцания другим, о замене одних принципов другими. Миросозерцание — это явление в высшей степени сложное, тем более миросозерцание целого народа. Верования, принципы, традиции — все это в сознании каждого человека переплетается в нечто целое, где бессознательного часто больше, чем сознательного; где одно верование переплетается с другими. Вот это и затрудняет исследователя, который, заговорив об одном предмете, в силу необходимости принужден допускать некоторые повторения или не доводить до конца исследование известного вопроса. Так, начав говорить о волшебстве, мы в то же время касаемся вопроса о суевериях; последние соприкасаются с вопросом об астрологических верованиях, которые, в свою очередь, переплетаются с древним верованием в род и рожаниц. Эта сложность, взаимная, так сказать, сцепленность верований весьма затрудняет исследование: живая жизнь не всегда легко укладывается в теоретические рамки.

В нашем труде мы касаемся вопроса о заимствовании верований. Это явление весьма обычное в истории народов. Вопрос только в том, в силу каких причин один народ заимствовал у других верования: вследствие причин внешних и механических, или же здесь должны быть еще иные, внутренние, причины. Мы держимся взгляда, что заимствование возможно только при наличности встречного течения, аналогичного с воспринимаемым: «Теория заимствования вызывает теорию основ, и обратно».

В нашу задачу входит проследить историю борьбы с древним язычеством в допетровской Руси. Фактически же мы обыкновенно не останавливались на этом, отмечая, сохранилось ли до наших дней известное верование.

Такой прием мы применяем для того, чтобы определить степень успешности борьбы.

Скажем о плане нашего труда. Настоящее исследование распадается на главы, которые часто не имеют между собой формальной связи, но имеют связь логическую. В нашу задачу входит указать, как древнерусское общество из языческого стало христианским, какие меры к тому были применяемы, и какие результаты дала борьба христианства с язычеством. Жизнь — сложное явление. Христианство стремилось влиять и влияло на все стороны сознательной жизни человека. Но прежде всего необходимо выяснить, против чего же боролось христианство. Конечно, оно боролось против древнего русского язычества: против языческих верований, обычаев, суеверий и проч. Против всего этого боролись и церковь, и государство. Для правильности исследования необходимо точно установить, против чего же боролось христианство. И здесь же начинаются затруднения, так как мы не имеем возможности точно определить, каковы были верования наших предков в доисторическую эпоху.