Галлахер – Как научиться молиться
Однажды, вместе с Жаком, мы отправились в путешествие. В первый же день случилось нечто удивительное. Было около половины одиннадцатого вечера. Мы готовились ко сну и весело говорили о том, о сем. Затем, пожелав друг другу спокойной ночи, опустились на колени у наших постелей для молитвы.
Я молился как обычно: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты хранил меня также и сегодня», после чего следовало короткое перечисление всех тех нужд, исполнения которых я желал бы как можно быстрее, несколько вялых пожеланий благословений моим друзьям и родственникам и, наконец, - облегченно - «Аминь»,
Я поднялся. Жак еще стоял на коленях. Скользнув под одеяло, я стал ждать, когда он закончит. Прошло пять минут, а Жак все продолжал молиться. Мне становилось даже как-то неудобно. Прошло еще десять минут - Жак оставался по-прежнему на коленях! Я уже подумал было, не уснул ли он?..
Так началась моя дружба с этим человеком, которого я втайне называл «духовным сверхчеловеком». Каждый день - заметьте, каждый день - минимум полчаса Жак проводил в молитве. Какой труд! Но, казалось, что это доставляет ему даже радость. А мне требовалось немало сил, чтобы просто сохранять тишину, пока он молился.
Правда, со временем я изменил свои убеждения. Раньше я думал, что только самые отъявленные лицемеры или благочестивые фантазеры могут совершать нечто подобное. Но Жак не был похож на таких, В действительности он очень терпелив, прилежен - вполне «нормальный» христианин. Меня беспокоило только то, что молитвы доставляют ему явное удовольствие. И все же оставалось ощущение, что именно такое отношение к молитве делало его счастливым христиан и ном. У меня тогда были серьезные сомнения относительно молитвы. Мне она казалась лишь церемонией, нужной для того, чтобы вести добрую христианскую жизнь. Хотя молился я неохотно, но делал это каждый вечер, так как думал, что иначе мне не избежать осуждения на Божьем суде.
Эдвин Галлахер – Как научиться молиться
Харьков, 2002. – 72 с.
Эдвин Галлахер – Как научиться молиться - Содержание
- К ЧИТАТЕЛЯМ
- НЕПОСТОЯНСТВО В МОЛИТВЕ
- ЗАЧЕМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ?
- ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
- УЧАСТВУЕТ ЛИ БОГ В МОЛИТВЕ
- ЧТО ГОВОРИТЬ В МОЛИТВЕ?
- В КАКОЙ ПОЗЕ МОЛИТЬСЯ?
- ГДЕ МОЖНО МОЛИТЬСЯ?
- К КОМУ МЫ ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ В МОЛИТВЕ?
- КАК МОЛИТЬСЯ - ВСЛУХ ИЛИ ПРО СЕБЯ?
- ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
- ПРИМЕР МОЛИТВЫ - «ОТЧЕ НАШ»
- ХВАЛА Й ПРОСЬБЫ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ
- МОЛИТВА - ЭТО ПОДВИГ
- ЧТО СОВЕРШАЕТ СВЯТОЙ ДУХ?
- СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
- МОЛИТВА ПРИ ОПАСНОСТЯХ
- СИЛА МОЛИТВЫ
- ПОЧЕМУ МОЛИТВЫ ПОРОЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА?
- МОЛИТВА В СОБРАНИЯХ И ГРУППАХ
- ЧТО МЫ МОЖЕМ ОЖИДАТЬ
- ПРИЛОЖЕНИЕ (Ответы на вопросы)
- «ВО ИМЯ ИИСУСА»
- «АМИНЬ»
- НЕДОСТАТОЧНАЯ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
- БОЖЬЯ ВОЛЯ
- ПОГИБ - ПОТОМУ ЧТО Я НЕ МОЛИЛСЯ О НЕМ
- БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЛУЧАЙ? ;
- НЕПРЕСТАННО МОЛИТЬСЯ?
- ОБЕТОВАНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ КОНТЕКСТА
- МОЛИТЬСЯ НА ИНОМ ЯЗЫКЕ
- МОЛИТЬСЯ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
- У МЕНЯ НЕТ НАСТРОЕНИЯ МОЛИТЬСЯ
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