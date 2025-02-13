Однажды, вместе с Жаком, мы отправились в путешествие. В первый же день случилось нечто удивительное. Было около половины одиннадцатого вечера. Мы готовились ко сну и весело говорили о том, о сем. Затем, пожелав друг другу спокойной ночи, опустились на колени у наших постелей для молитвы.

Я молился как обычно: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты хранил меня также и сегодня», после чего следовало короткое перечисление всех тех нужд, исполнения которых я желал бы как можно быстрее, несколько вялых пожеланий благословений моим друзьям и родственникам и, наконец, - облегченно - «Аминь»,

Я поднялся. Жак еще стоял на коленях. Скользнув под одеяло, я стал ждать, когда он закончит. Прошло пять минут, а Жак все продолжал молиться. Мне становилось даже как-то неудобно. Прошло еще десять минут - Жак оставался по-прежнему на коленях! Я уже подумал было, не уснул ли он?..

Так началась моя дружба с этим человеком, которого я втайне называл «духовным сверхчеловеком». Каждый день - заметьте, каждый день - минимум полчаса Жак проводил в молитве. Какой труд! Но, казалось, что это доставляет ему даже радость. А мне требовалось немало сил, чтобы просто сохранять тишину, пока он молился.

Правда, со временем я изменил свои убеждения. Раньше я думал, что только самые отъявленные лицемеры или благочестивые фантазеры могут совершать нечто подобное. Но Жак не был похож на таких, В действительности он очень терпелив, прилежен - вполне «нормальный» христианин. Меня беспокоило только то, что молитвы доставляют ему явное удовольствие. И все же оставалось ощущение, что именно такое отношение к молитве делало его счастливым христиан и ном. У меня тогда были серьезные сомнения относительно молитвы. Мне она казалась лишь церемонией, нужной для того, чтобы вести добрую христианскую жизнь. Хотя молился я неохотно, но делал это каждый вечер, так как думал, что иначе мне не избежать осуждения на Божьем суде.

Эдвин Галлахер – Как научиться молиться

Харьков, 2002. – 72 с.

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