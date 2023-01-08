Ганнушкин - Сладострастие жестокость и религия
Клиническая психиатрия переживает кризис. Этот кризис неизбежен. Психиатрия — самая молодая и самая сложная отрасль клинической медицины. Она только что вырвалась из объятий спекулятивного мышления, только что стала на биологическое основание и, твердо держась за эту базу, начала быстро развиваться. Успехи и достижения клинической психиатрии — и теоретические, и практические — очень большие. Однако если многое сделано, то еще больше предстоит сделать.
Если в одной очень большой своей части, в области так называемых экзогений, клиническая психиатрия самым близким образом подошла к остальной медицине, если в этой группе «экзогенных» (в широком смысле слова) психических заболеваний между психиатрической и терапевтической клиниками нет ни разницы, ни противоречий — ни в смысле изучения материала, ни в смысле методов лечения, — то есть в психиатрической клинике большая группа заболеваний, группа громадного значения, которая по-прежнему навлекает на психиатрию недовольство со стороны соматиков: соматики по-прежнему готовы видеть в психиатрах не биологов, а «психологов» в специфическом смысле этого слова, по-прежнему отказываются от общего языка и даже общего мышления, по-прежнему готовы отрицать за психиатрией право быть отраслью медицины.
Эта группа — группа так называемых конституциональных психопатий. Эта группа крайне разнообразна, до сих пор она остается крайне разрозненной, она описывается в разных главах и даже в разных томах психиатрических учебников и руководств; в эту группу входят и циркулярный психоз, и паранойя, и истерия, и «психопатические личности», и ненормальные реакции, и половые извращения и т. д. Было бы очень желательно и совершенно необходимо найти и для этой группы случаев соматическую базу или хотя бы определенные соматические корреляции. В этом отношении делаются многочисленные и исключительные попытки: эти попытки не только делаются, они должны делаться, ибо уже сейчас есть много оснований думать, что эти попытки — скоро ли, поздно ли, — но увенчаются успехом. Эти попытки делаются решительно во всех плоскостях и направлениях: пытаются изучать и классифицировать психопатии, исходя из самых разнообразных предпосылок — анатомических, физиологических, химических, эндокринологических и др. Строение тела человека сопоставляют с его «характером»; различают психику ваготоников и симпатикото-ников; различают психику людей с преобладанием деятельности коры головного мозга от психики людей, у которых преобладают функции подкорковых областей; даже в пределах одной коры головного мозга выделяют разные типы людей (тип лобный, тип затылочный), пытаются установить различие в психике если не людей, то животных, исходя из экспериментальных данных об условных и безусловных рефлексах. Ставят психику в связь со свойствами сосудистой системы, с общими свойствами тканей организма, с качеством крови и т. д. Особенно большое поле для выводов подобного рода — выводов не только интересных и заманчивых, но сплошь и рядом очень серьезных и основательных — дает эндокринная система: говорят о гипертиреоидном и гипотиреоидном темпераментах, о типе тетаноидном и типе базедовоидном, о типах гипогенитальном, гипосупраренальном, гипо- и гиперпитуитарном. Если, с одной стороны, можно это еще раз подчеркнуть, все эти попытки необходимы и в конечном счете приведут к очень определенным и надежным результатам, то, с другой стороны, надо с такою же, если не с большей отчетливостью сказать, что эти попытки пока что еще не дали приемлемого, понятного и хоть сколько-нибудь твердого объяснения тому громадному материалу в этой области, которым располагает клиника. Из этого положения, думается нам, с неизбежностью вытекает другое: пока у нас не имеется определенной соматической базы для изучения конституциональных психопатий, мы должны изучать этот важнейший материал в том аспекте, в котором он доступен и поддается изучению; иными словами, мы должны изучать клинику психопатий. Мы не должны скрывать от себя, но не должны и огорчаться тем обстоятельством, что это наше клиническое изучение психопатий окажется недолговечным, что с течением времени, с прогрессом знания в основе различных психопатий окажутся найденными определенные соматофизиологи-ческие моменты, — все же мы и в настоящее время при теперешнем уровне знания должны изучать и систематизировать психопатии, изучать их клинику в ее статическом и динамическом разрезах; мы должны взять всю эту большую группу конституциональных психопатий за одно целое и исследовать эту общую сумму клинических фактов с одних и тех же точек зрения, не разрознивая отдельных ингредиентов этой суммы, а наоборот, всегда сопоставляя одни слагаемые с другими.
Петр Борисович Ганнушкин - Сладострастие, жестокость и религия
(Философия в кармане)
Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.
ISBN 978-5-04-169095-3
Петр Борисович Ганнушкин - Сладострастие, жестокость и религия - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Душа психопата. Общие вводные соображения
СТАТИКА ПСИХОПАТИЙ
- Циклоиды
- Астеники
- Шизоиды
- Параноики
- Эпилептоиды
- Истерические характеры
- Неустойчивые психопаты
- Асоциальные психопаты
- Конституционально-глупые психопаты
- Некоторые общие данные, касающиеся статики психопатий
ДИНАМИКА ПСИХОПАТИЙ
- Предварительные замечания
- Фазы
- Фазы циклоидного круга
- Фазы других психопатических групп (не циклоидного круга)
- Патологические реакции (психогенные)
- Шок
- Затяжные реактивные состояния
- Конституциональные типы реакций
- Патологическое развитие
- Астеническое развитие
- Развитие с выявлением навязчивых состояний
- Развитие импульсивных навыков
- Половые извращения
- Наркомания
- Параноическое развитие (паранойя)
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ РАЗВИТИЯ
- Соматогенные реакции психопатов
- Острые астении
- Другие соматогенные реакции
- Роль возрастных, токсических и узкоорганических факторов в динамике психопатий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СЛАДОСТРАСТИЕ, ЖЕСТОКОСТЬ И РЕЛИГИЯ
I
II
III
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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