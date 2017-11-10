Кьеркегор - Очень краткое введение - Гардинер Патрик

Кьеркегор неоднократно уподоблял гений грозе, мечущей молнии независимо от направления ветра. Неизвестно, имел ли он в виду себя, приводя такое сравнение, но теперь, когда спустя более чем столетие мы рассматриваем развитие его теории, оно кажется вполне уместным. Подобно Марксу и Ницше, он предстает одним из выдающихся бунтарей среди мыслителей XIX века, одним из тех, кто сознательно противопоставлял свои идеи теориям и заблуждениям современного общества, одним из тех, чьи взгляды получили признание только после смерти. В случае Кьеркегора признание не приходило особенно долго. Он писал по-датски, и его датские современники считали, по крайней мере, ему так казалось, что он «хватил через край». Его не читали, а если и читали, то не понимали истинного смысла его работ. Даже когда вскоре после его смерти в 1855 году начали появляться переводы Кьеркегора на немецкий язык, мало что изменилось. Однако постепенно, во время Первой мировой войны и непосредственно по ее окончании, его идеи стали оказывать огромное влияние на умы в Центральной Европе. Именно связью его теории с экзистенциализмом — философским течением, активно развивавшимся в 30-е и 40-е годы XX века, объясняется сегодняшняя всемирная известность Кьеркегора. Хотя о Кьеркегоре отзываются как о мыслителе трудном, противоречивом, стоящем вне сформированных течений, вниманием тем не менее он определенно не обойден. Гардинер Патрик - Кьеркегор - Очень краткое введение М.: Астрель : ACT, 2008. — 192 с. «Оксфорд» ISBN 978-5-271-20715-0 Гардинер Патрик - Кьеркегор - Очень краткое введение - Содержание Глава 1. Жизнь и характер

Глава 2. Философия той эпохи

Глава 3. Безнравственность века

Глава 4. Способы существования

Глава 5. Истина и субъективность

Глава б. Свобода и личность

Глава 7. Заключение

Гардинер Патрик - Кьеркегор - Очень краткое введение - Философия той эпохи

Как бы ни расходились в оценках Кьеркегора его комментаторы, все они, казалось, соглашались с тем, что в привычном или традиционном смысле этого слова он не был философом. Таким образом, было общепризнанно, что его стиль изложения и направление мысли удивительно мало отвечают общепринятым методам и задачам философских исследований, сформировавшимся за два столетия до появления его трудов. Читатель, ожидающий найти в работах Кьеркегора четко изложенные аргументы, начинающиеся тщательно сформулированными посылками и заканчивающиеся определенными выводами, будет разочарован.

В этом отношении характерный способ изложения его идей резко противоречит не только жестким правилам, которых придерживались такие системные теоретики, как Декарт и Спиноза, но и менее строгим моделям, которыми пользовались эмпирически настроенные Локк и Беркли. Во главу угла он ставил совсем иные проблемы, чем те, которые интересовали философов XVII и XVIII веков. Он вовсе не стремился постичь основополагающую структуру вселенной, природу и пределы наших знаний о реальной действительности. Кроме того, можно смело сказать, что в силу своего темперамента и убеждений ему были абсолютно чужды вдохновлявшие его великих предшественников амбиции в области теории, подвергшиеся влиянию потрясающих открытий в физике. Уже сам образ «умозрительного» мыслителя, отстраненного от непредсказуемой повседневной жизни и хладнокровно анализирующего действительность, взирая на всех из безопасного уютного местечка, способен был вызвать подозрение, даже неприязнь Кьеркегора.

Он считал, что подобная позиция свидетельствует об отвратительном безразличии к тому, что важно для людей, ибо такие «систематики и объективные философы» не сознают истинных потребностей человека. В свете всего этого неудивительно, что некоторые критики изображали его ярым поборником романтического бунта против идеалов европейского Просвещения, в то время как другие причисляли его к противникам истинных философов, причем руководствовались при этом не столько симпатиями к беспристрастному исследователю, сколько желанием заставить последователей усомниться в истинности его теории.



Отложим пока рассмотрение некоторых из этих утверждений. В любом случае, было бы ошибкой предполагать, что можно понять идеи и намерения Кьеркегора, не оценив их связь с наиболее острыми среди философов того времени проблемами. В целом можно признать, что основные его интересы лежали вне тех сфер, которые больше всего занимали мыслителей предшествующих эпох. Тем не менее именно эти сферы пробудили в нем интерес к проблемам, которые, несомненно, сделались для него наиболее важными. Такими проблемами стали этическое и религиозное значение человеческого опыта, их статус и правомерность. Таким образом, если с одной точки зрения может показаться, что труды Кьеркегора посвящены проблемам, возникшим из его личной жизни и характера, то с другой их можно рассматривать как ясно осознанный им самим ответ на распространенные в его время этические и религиозные концепции.